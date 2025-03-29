¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥±¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¡ª¥ì¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÊÆÊ´¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
¥ì¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÊÆÊ´¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó40Ê¬¡Ê¾ÆÀ®»þ´Ö¡¦Îä¤ä¤¹»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¥ì¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÊÆÊ´¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
¥ì¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÊÆÊ´¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê6¸ÄÊ¬¡Ë
¡Ú¥ì¥â¥ó¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¡Û
¡¦¥ì¥â¥ó(¹ñ»º»ÈÍÑ)¡¡1¸Ä
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡45g
¡¦¿å¡¡30g
¡Ú¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Û
¡¦Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡7g
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡7g
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡¡7g
¡¦À½²ÛÍÑÊÆÊ´¡¡7g
¡ÚÊÆÊ´¤Î¥Þ¥Õ¥£¥óÀ¸ÃÏ¡Û
¡¦Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡55g
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡60g
¡¦Á´Íñ¡ÊM¶Ì¡Ë¡¡1¸Ä
¡¦µíÆý¡¡50g
¡¦À½²ÛÍÑÊÆÊ´¡¡100g
¡¦¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡3g
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡10g¡ß6¸ÄÊ¬
¡Ú¥ì¥â¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡Û
¡¦Ê´Åü¡¡50g
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡¡8g
²¼½àÈ÷
¡¦¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÍÑ¤ÎÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ç»È¤¦Ä¾Á°¤Þ¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¥Þ¥Õ¥£¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ÈÁ´Íñ¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï10g¡ß6¸ÄÊ¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢´Ý¤á¤Æ¤ª¤¯¡£
¥ì¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÊÆÊ´¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Îºî¤êÊý
¡Ú¥ì¥â¥ó¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤òºî¤ë¡Û
¡¡¡¥ì¥â¥ó¤ÏåºÎï¤ËÀö¤¤¡¢Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¢¡¡¾®Æé¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¦¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨¤«¤·¡¢¡¤Î¥ì¥â¥ó¤òÆþ¤ì¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤·¤¿¤é²Ð¤«¤é²¼¤í¤¹¡£
£¡¡´ï¤Ë¥·¥í¥Ã¥×¤´¤È°Ü¤·¡¢É½ÌÌ¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¡¢°ìÈÕÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¤¡¡¾þ¤êÍÑ¤Ë6Ëç»Ä¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÏÀ¸ÃÏ¤Îº®¤¼¹þ¤ßÍÑ¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç¤ª¤¯¡£
¡Ú¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤òºî¤ë¡Û
¥Ü¥¦¥ë¤ËÁ´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¼ê¤ÇÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ÈÊ´Îà¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¤½¤Ü¤í¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ÚÊÆÊ´¤Î¥Þ¥Õ¥£¥óÀ¸ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¡Û
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤ë¡£
¢¡¡Á´Íñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤ä¤äÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£
£¡¡ÊÆÊ´¤È¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢µíÆý¤âÆ±»þ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¤Èº®¤¼¤ë¡£
¤¡¡Ê´µ¤¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹ï¤ó¤À¥ì¥â¥ó¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤ÇÁ´ÂÎ¤òÃúÇ«¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¡¡À¸ÃÏ¤ò¹Ê¤êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¥°¥é¥·¥ó»æ¤òÉß¤¤¤¿¥Þ¥Õ¥£¥ó·¿¤ËÈ¾Ê¬°Ì¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¹Ê¤êÆþ¤ì¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¦¡¡»Ä¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹Ê¤êÆþ¤ì¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤ò¾è¤»¤ë¡£º£²ó¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
§¡¡Îä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤òÅùÊ¬¤Ë»¶¤é¤¹¡£
¨¡¡180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¡¢Ìó25Ê¬¾ÆÀ®¤¹¤ë¡£
¡Ú¥ì¥â¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡Û
¥ì¥â¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ÎºàÎÁ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢Îä¤á¤¿¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¾å¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤«¤±¤ë¡£¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤¬´¥¤«¤Ê¤¤Æâ¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¹ï¤ó¤À¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò»¶¤é¤¹¡£
¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊÆÊ´¥Þ¥Õ¥£¥ó¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥â¥ó¡ß¥Á¡¼¥º¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤ï¤¤¢ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤âÎÉ¤¤¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¤ÏÈé¤´¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¶ì¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤Þ¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¤¼¤ÒÈþÌ£¤·¤¤¹ñ»º¥ì¥â¥ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£