¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡1¿Í»àË´
¡¡¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Ç28Æü¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê73¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È28Æü¸á¸å1»þ25Ê¬¤´¤í¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®ÃæÄÅÀî¤ÎÄ®Æ»¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Ä¤ÞÄ®¹ìÄ®¤Îºî¶È°÷ÄáÅÄ°ìÀ¹¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Ä¤ÞÄ®¹ìÄ®¤ÎÃËÀ¡Ê70¡Ë¤â¶»¤òÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÄáÅÄ¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£