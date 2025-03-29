¡Ö²½¤±Êª¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¤È¡ÄÊ¸²½·Ï½÷»Ò¢ª66¥¥í¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¡Ê28¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¶Ú¥È¥ì¤ÎÂé¸ïÌ£
¡Ò²ñ¼Ò¤Ç¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¡×¡¢ËèÆü7¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¡Ä45¥¥í¢ª66¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î½÷À¡Ê28¡Ë¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¶Ú¥È¥ì¤òÂ³¤±¤ë¥ï¥±¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¸µÈà¤ËÉü½²¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¸¤á¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¶Ú¥È¥ì¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢Âà¿¦¡£±¿Æ°Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÎÂé¸ïÌ£¤«¤é½÷À¤æ¤¨¤Îº¤Æñ¤Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡ÚÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡Û¡ÖÊ¸²½·Ï½÷»Ò¡×¢ª¡Ö¥à¥¥à¥¥Ü¥Ç¥£¡×¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó28ºÐ¤Î»Ñ¡Ê45¥¥í¢ª66¥¥í¡Ë
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¤µ¤ó
¢¡¢¡¢¡
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏÌµÍý¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÏÄÌÏ©Â¦¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡ÖÆü¾ï¤ÎÉÔÊØ¡×
¡½¡½ËèÆü¤ª¿å¤ò7¥ê¥Ã¥È¥ë°û¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Î³ÎÊÝ¤âÂçÀÚ¡©
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡Ë¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£20¡Á30Ê¬¤´¤È¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÂ¤ÖÎó¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤Ï¸½¼ÂÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤âÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡ÀäÂÐ¡¢ÄÌÏ©Â¦¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢3¿ÍÀÊ¤ÎÁëºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£½÷¤Î»Ò¤ä¤·¡¢»ä¡¢Æ¬¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤Êý¤ä¤«¤é¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°ÄÌ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÄÌ¤ì¤ë¤ä¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇµÓ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È²£¤Ë¤º¤é¤¹¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»ä¤ÏµÓ¤Ë¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤ì¤¸¤ã¤¢Á´Á³¡¢Á°¤òÄÌ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤Æü¾ï¤ÎÉÔÊØ¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÆü¾ï¤ÎÉÔÊØ¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡»ä¤ÎÈà¤â¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ï¸ª¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¿¿²£¤ò¸þ¤¤¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸ª¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤¦¤«Âç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ëí¤ò3¤Ä¤¯¤é¤¤ÀÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È²£¤ò¸þ¤¤¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÇØÃæ¤ÏÁß¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â°ì¿Í¤ÇÃ¦¤²¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¶Ú¥È¥ì¤â¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬60¥¥í70¥¥í¤ÎÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¾·×¤Ë¶ÚÆù¤Ä¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ã¤Æ¡Ö¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤è¤ê·Ý½Ñ¤Ë¶á¤¤¡×
¡½¡½¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉÔÊØ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¶ÚÆù¤Ä¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¶ÚÆù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»ä¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ã¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¡×¤Ë¶á¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡Â¸ºß¤¬Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¤È¤«¡Ö²½¤±Êª¤ß¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤ÈË«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ã¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤«¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢·Ý½Ñ¤Ë¶á¤¯¤Æ¡£Èþ½ÑÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤³¤¬¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÚÆù¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤ä¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤ÎÆùÂÎ¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½°ìÊý¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¤µ¤ó¤¬¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤´²ÈÂ²¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é¥â¥Æ¤Ø¤ó¤·¡¢¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤±¤Ø¤ó¤Ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¸À¤¦»öÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï²ÈÂ²³§¤¬¡Ö¤ä¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÆ±¶È¼Ô¡ÖÆ±¤¸À¸³è¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¡×
¡½¡½º£¡¢¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¶È¼ÔÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤¬Â¿¤¤¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤¬¥¸¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿©»ö¤ÎÌäÂê¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Æ±¤¸À¸³è¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¥¿¥¤¥×¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¼«Ê¬¤è¤ê¶ÚÎÌ¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸«¤ëÂÐ¾Ý¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ÎòÂå¤ÎÈà»á¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡
¡½¡½ÇòÊÆ¤È·ÜÆùÃæ¿´¤Î¿©»ö¤ò¤ªÊÛÅö¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¤â³°¿©¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡º£¤ÎÈà¤È¤Ï³°¿©¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸ø±à¤Ç¤ªÊÛÅö¹¤²¤Æ°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°¿©¤ÏÇ¯¤Ë1¡¢2²ó¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤¬Èà½÷¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿©¤Ù¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥½¡¼¥¹¤Ê¤·¤Ç300¥°¥é¥àè§¤Ç¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¥Ç¡¼¥È¹Ô¤«¤Ø¤ó¤È¤¸¤Ã¤È¤·¤È¤±¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤µ¤ì¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤â·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¿©Èñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö½÷À¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡Í§¤À¤Á¤Î·ëº§¼°¤Ë¡ÖÊÛÅö»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï1Æü¤¯¤é¤¤¤¨¤¨¤ä¤ó¡¢¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ó¤âÄ´À°¤Ç¤¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«¿æ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Èñ¤âÂçÊÑ¤Ç¤Ï¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡Ëè²ó¼«¿æ¤À¤·¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¼ÁÁÇ¤ä¤«¤é¤ª¶â¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Íñ¤È¤«ÌîºÚ¤È¤«¡£
¡½¡½¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¹â¤¯¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¤Ê¤ó¤Ç³§¡¢·Ü¤Î¶»Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éµû¤È¤«µí¤È¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Æü6²ó¤â¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ëè²ó¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤ª¶â¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢½÷À¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤ÇÃå¤ë¥Ó¥¥Ë¤â¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥¥é¥¥é¤·¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ó¥¥Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¤¢¤ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤é¥Ó¥¥Ë1Ãå¡¢ÂçÂÎ15¡Á16Ëü¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Êý¤ä¡¢ÃËÀ¤Ï¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢5000¡Á6000±ß¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Åìµþ¤ÎÂç²ñ¤À¤È±óÀ¬Èñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1Âç²ñ¤Ç50¡Á60Ëü±ß¤ÏÈô¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤¬¾Þ¶â¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤
¡½¡½¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¾Þ¶â¤Ç¥«¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤È¾Þ¶â¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£1°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¥¦¥§¥¢¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤ÆÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤Î°¤¤¼ñÌ£¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¾Þ¶â¤¬½Ð¤Æ¡¢°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢7000Ëü±ß¤°¤é¤¤½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤Î¡ÈÀ®¸ù¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¶âÁ¬ÌÌ¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤è¤ê¡¢·Ú¤¯¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤ª¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ï²¿ÀéËü¤È½Ð¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ÎÂç²ñ¤À¤È¡¢1°Ì¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Æ100Ëü±ß¤°¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢±óÀ¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Î¤¹¤°Èô¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¤Þ¤¿ÂÎºî¤ê¤Ë²ó¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾Þ¶â¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢1Ç¯¤ÇÂÎ½Å¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤ê¸º¤é¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¤À¤«¤é½÷À¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡£Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ã¤Æµ±¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿´é¤äÂÎ·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¸¥à¤Î¥Ê¥ó¥Ñ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¡×
¡½¡½¤Þ¤À°µÅÝÅª¤Ë½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¤À¤³¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥à¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤È¤«¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥à¤Ã¤ÆÀ¸³è·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¶²ÉÝ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤È»þ´Ö¤ò¥º¥é¤µ¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ö¼êÅÁ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¡£¡Ö¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¾ù¤é¤Ø¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£
¡¡²¿¤¬Ê¢Î©¤Ä¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤ÎÂÎ¸«¤Æ25¥¥í¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬½Å¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ÚÆù¤¬Â¤ê¤Ò¤ó¤Î¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤Ã¤Á¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢Á´Éô¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ²¡¤·ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¹½¤½¤Î¸å¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¶À±Û¤·¤Ë¥Þ¥·¥ó¤ò¤·¤Æ¤¿¤éÌÜ¤¬¹ç¤¦¤·¡¢¤Û¤ó¤Þ¥³¥¤¥Ä¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡·ë¶É¡¢¥¸¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÌ¤Î½÷À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç½÷À¹¹°á¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤·¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤È¤±¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½÷¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤¤Ç·ë¹½¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÃÂê¤Î¡È¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤âÁø¶ø
¡½¡½Ê¹¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ë¡È¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¬¤¤¤ë¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¤¤¤Þ¤¹¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤¢¤ì¡¢¤ªÀá²ð¤ä¤«¤é¡£1¿Í¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï°ã¤¦¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡²ø²æ¤·¤½¤¦¤À¤È¤«¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¾å¤²¤Æ¤ë¤Î¤ËÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Û¤Ã¤È¤¤¤¿¤ì¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ´ðËÜ¡¢Àµ²ò¤âÉÔÀµ²ò¤â¤Ê¤¤¤È»ä¼«¿È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½¥Ê¥ó¥ÑÌÜÅª¤Î²ñ°÷¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡¤É¤³¤Î¥¸¥à¤Ç¤â1¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼¡¡¹¤Ë½÷¤Î»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤«¡Ö¶µ¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤«¤Í¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ó¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ö¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Ã¤ÆÍ¶¤¨¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÃÇ¤é¤ì¤¿¤é·é¤¯°ú¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥Ê¥ó¥Ñ¤È¤«¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÊ¢Î©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤Þ¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ï¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÔ´Á¤ä¥Ê¥ó¥Ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡Á´Á³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢µÕ¤Ë¸ª¤È¤«¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÃ¦¤¤¤Ç¸«¤»¤Æ¤è¡×¤È¤«¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢Áí¤¸¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃË¥¦¥±¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡½¡½¡ÖÃË¥¦¥±¡×¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
¤ª¤ê¤ó¤ê¤ó¡¡°ÊÁ°¡¢¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤Î¸µÈà¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Èà»á¤¬¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¹õÈ±¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹õ¤ËÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤â¼«Ê¬¤ÇÄ´Àá¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤«³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¼´¤ÇÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Îø°¦¤Ë¤âºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£º£¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ðº£¤ÎÈà»á¤Ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¤á¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÀäÂÐÊÌ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡áÊ¿¾¾»ÔÀ»¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ê¾®Àô ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë