¤³¤ì100±ß¤Ç¤¤¤¤¤Î¡ª¡©Â¾¤Î¤ªÅ¹¤À¤È2000±ßÁ°¸å¡Ä¡ª100¶Ñ¤¸¤ãÄÁ¤·¤¤¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥Ã¥¯¥¹²¡¤··¿¥Ï¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§H5.5¡ßW2.5¡ßD2cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¥Ï¡¼¥È¤ÎÎØ³Ô¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤♡¥»¥ê¥¢¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë²¡¤··¿¤òÈ¯¸«¡ª
¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥°¥Ã¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥¢¡£ÀèÆü¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥Ã¥¯¥¹²¡¤··¿¥Ï¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë²¡¤··¿¡£
É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉÇä¤ê¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
100¶Ñ¤Î¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤¯¤éÊ£»¨¤ÊÌÏÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ý·¿¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÎØ³Ô¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿±¦¤Î²¡¤··¿¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â·Á¤¬Á¡ºÙ¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥µ¥¤¥º¤¬Ìó2.5cm¤À¤È¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹3¡Á4¸Ä¤¬ÌÜ°Â¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍÏ¤«¤·¤¿¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¥·¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¿â¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È·¿¤ÎÎØ³Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤òÇö¤¯»æ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤«¤é¿â¤é¤¹¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¹¥¿¥ó¥×¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÉ½ÌÌ¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é´¥¤¯¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ã¤¹¤é´¥¤¤¤¿¤é¡¢¾å¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
²¡¤··¿¤ò¼è¤ê³°¤¹ºÝ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¥·¡¼¥ê¥ó¥°¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤òÎ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬´°À®♡
´°À®·Á¤¬¤³¤Á¤é¡ª¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥È·¿¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹♡
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê·Á¤¬´Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²¿ÅÙ¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥³¥Ä¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¡Ø¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥Ã¥¯¥¹²¡¤··¿¥Ï¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Î²¡¤··¿¤Ï2,000±ßÁ°¸å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥¢¤Ê¤é¤¿¤Ã¤¿100±ß¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£