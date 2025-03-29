¸µ¥ß¥¹¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¦¥É·³¥¥±É×¿Í¡¡ÆüËÜ¸ìÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊSÈäÏª
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎºÊ¤Î¥Þ¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¿¤áÉ×¤ËÂÓÆ±¤·¤¿Åìµþ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÆüËÜ¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¥Þ¥ê¥¢¥ÊÉ×¿Í¡£ÃåÊª»Ñ¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤ÎºÊ¡¢¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä²ÈÂ²3¿Í¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤È»£¤Ã¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÆüËÜ¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÂô»³¤Î·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥¢¥ÊÉ×¿Í¤Ï½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡×¤Ëµ±¤¤¤¿Èþ¤Ü¤¦¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥¥±¤È¤Ï2019Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£21Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£