¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞµÓ¿§¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤ò¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¤Ç²òÀâ¡¡¡ÈÄ©ÀïÅª¹Ô°Ù¡É¤Î°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡¢Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Î¼õ¾Þ·ë²Ì¡£±Ç²è¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤¬µÓ¿§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤ä¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¤âÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¥¢¥«¥Ç¥ßーºîÉÊ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤¬Âç·òÆ®¡¡¾®µ¬ÌÏ¸ø³«¤Ê¤¬¤é½éÅÐ¾ì7°Ì
¡¡¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È½Ð¿È¤Îºî²È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñÆâÉô¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê±¢ËÅ¤ò¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¸¶ºî¾®Àâ¤Ï¡¢2016Ç¯È¯É½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÃæ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¡¢¶µ²ñ¤äÊÝ¼éÇÉ¤Ø¤ÎÄ©È¯¤È¹Í¤¨¡¢°ìÉô¤ÇÈ¿È¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ±Ç²èÈÇ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÃ©¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬ºîÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤ä¥·ー¥ó¤Î°ÕÌ£¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤¬¤¦¤Ã¤¿¤¨¤«¤±¤ë¥Æー¥Þ¤È¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤äºÙ¤«¤ÊÉÁ¼Ì¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ä¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤´Õ¾Þ¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Î¸¶Âê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥¯¥éー¥Ù¡×¤È¤Ï¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤ÎÁíËÜ»³¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç¡¢¡Ö¶µ¹Ä¡Ê¥íー¥ÞË¡²¦¡Ë¡×¤òÁª¤Ö¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÈëÌ©Áªµó¤Î¤³¤È¤À¡£¶µ¹Ä¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Ë¿®¶Ä¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëµðÂçÁÈ¿¥¤Î»ÙÃì¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿®ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¤Êµò¤ê¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÀäÂç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ¹Ä¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥¯¥éー¥Ù¡×¤Ë¤Ï¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¿´¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶µ¹Ä¤Ë¼¡¤°³¬°Ì¤ÎÀ»¿¦¼Ô¤¿¤Á¡Ö¿õµ¡¶ª¡×¤é¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë¶µ¹Ä¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë»ñ³Ê¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ¹ÄÁªÄê¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¡£¶µ¹Ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤«Ìò³ä¤òÂà¤¡¢¡Ö»ÈÅÌºÂ¶õ°Ì¡×¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¥·¥¹¥Æ¥£ー¥ÊÎéÇÒÆ²¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¶µ²ñ´Ø·¸¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë³ÖÎ¥¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç³°³¦¤ÈÏ¢Íí¤ò·Ð¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇµÄÏÀ¤ÈÅêÉ¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢°ì¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬3Ê¬¤Î2¤ÎÉ¼¤òÆÀ¤Æ¿·¶µ¹Ä¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¤ËäÆ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶µ¹Ä¤¬¿´Â¡È¯ºî¤ÇµÞÀÂ¤·¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¿õµ¡¶ª¡Ê¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡Ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î°äÂÎ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤È¤³¤í¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ´·ÎãÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥éー¥Ù¡×¤Ç¿·¤¿¤Ê¶µ¹Ä¤òÁª¤Ö¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¿õµ¡¶ª¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç»£±Æµö²Ä¤ò¼è¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅêÉ¼²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥£ー¥ÊÎéÇÒÆ²¤ä¡¢¿õµ¡¶ªÃÄ¤Î½É¼Ë¥µ¥ó¥¿¡¦¥Þ¥ë¥¿Å¡ÆâÉô¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ëµðÂç¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥Á¥Í¥Á¥Ã¥¿¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÎéÇÒÆ²¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤Î¥¹ー¥¸ー¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò10½µ´Ö¤«¤±¤Æ½¤Éü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¸÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¸½¼Â¤Î¼¼Æâ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤È¤·¤Æ·àÅª¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿ÆâÁõ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÎéÇÒÆ²¤ÎÃæÄí¤ä¡¢µðÂç¤ÊÇò¤¤Ãì¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤É¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÌî³°¥·ー¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢»÷¤¿¤â¤Î¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥íー¥Þ»Ô³¹¤Î·úÂ¤Êª¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤Ç¤ÏËÜÊª¤Î»Ñ¤Ë´ó¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢´ÑµÒ¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸ä³ÚÀ¤Î¶¯¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉñÂæ¤¬¡¢ËÜºî¤Î½Å¸ü¤µ¤ò¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¶µ²ñÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ä±¢ËÅ¡¢¿õµ¡¶ª¤¿¤Á¤Î²áµî¤ÎÈëÌ©¡¢¤½¤·¤Æ¿®¶Ä¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¶µ¹Ä¸õÊä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Æ¥Ç¥¹¥³¿õµ¡¶ª¡Ê¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥«¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥È¡Ë¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤¬¶µ¹Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¶µ²ñ¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÊÝ¼éÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç³×¿·ÇÉ¤Î¥íー¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ç¥¤¥¨¥ß¿õµ¡¶ª¡Ê¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥à¥µ¥Þ¥Æ¥£¡Ë¤ÎÈ©¤Î¿§¤òÌäÂê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Æ¥Ç¥¹¥³¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÅÜ¤ê¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¶µ²ñÆâ¤ÎÀ¯¼£À¤ÎÉÁ¼Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£Åª¤Ê¥Ñ¥ïー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÊÝ¼éÇÉ¡¢ÃæÆ»¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯¼£»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇÉÈ¶¤Î¹Ë°ú¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶µ¹Ä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¸½¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ê¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ù¥ë¥´¥ê¥ª¡Ë¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Î¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦½Ð¿È¤Î¶µ¹Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÀ¯¼£´Ñ¤ä²þ³×»ÑÀª¤¬¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Î¿®¼Ô¤ä¶µ²ñÆâÉô¤«¤éÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¥íー¥ì¥ó¥¹¤¿¤Á¤¬Á°¶µ¹Ä¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤«¤é¤Ï¡¢Èà¤¬¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¶µ¹Ä¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·ー¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¥íー¥ì¥ó¥¹¤¬¡¢¿·¶µ¹Ä¤ËÁê±þ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Í§¿Í¤Î¥Ù¥êー¥Ë¿õµ¡¶ª¡Ê¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥È¥¥¥Ã¥Á¡Ë¤À¡£¥Ù¥êー¥Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹Á°¶µ¹Ä¤ÈÀ¯¼£Åª¤ÊÊý¸þÀ¤¬¶á¤¯¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¶µ²ñ¤Ç¤Î½÷À¤Î³èÌöµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿õµ¡¶ªÃÄÁ´ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥Ù¥êー¥Ë¤ä»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢É¼¤ò¥È¥é¥ó¥Ö¥ì¿õµ¡¶ª¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥¹¥´ー¡Ë¤Ë¤Þ¤ï¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë·¹¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·À¯¼£·¹¸þ¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥Ö¥ì¤â·è¤·¤Æ¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¤¿¤Á¥ê¥Ù¥é¥ë²þ³×ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤È¤¤¤¨¤ë¸õÊä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢Á°¶µ¹Ä¤È¤Î¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥Ö¥ì»Ù»ý¤È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Æ¥Ç¥¹¥³¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦¡ÈºÇ°¡É¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾Ã¶ËÅªÁªÂò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹½¿Þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¤Â¯¤ÎÀ¯¼£Åª»ØÆ³¼Ô¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¿õµ¡¶ª¡Ê¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ç¥£¥¨¥¹¡Ë¡Ä¡ÄÁ°¶µ¹Ä¤Î¤Ï¤«¤é¤¤¤ÇÈëÌ©Î£¤Ë¿õµ¡¶ª¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢µÞî±»²½¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¡£¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤Ï¥íー¥ì¥ó¥¹¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¶µ¹Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥Ç¥¹¥³¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥íー¥ì¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤ÊÈó¹çÍýÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤ÎÁªÂò¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¤ë¥íー¥ì¥ó¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀµµÁ´¶¤«¤é¡¢¥Æ¥Ç¥¹¥³¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯Âà¤±¤ë¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¼ï¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªµó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£Ì·½â¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½ã¿è¤µ¤ÈÂÇ»»¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´Íý¤ò¡¢¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¤ÏÍÞ¤¨¤¿±éµ»¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥íー¥ì¥ó¥¹¤â¡¢¼¡¡¹¤ËÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¾ðÀª¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¿È¤¬¶µ¹Ä¤È¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤ò½ñ¤¤¤¿É¼¤òÅê¤¸¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¡¢²ñ¾ì¤Ïº®Íð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î²ó¤Î¿õµ¡¶ªÃÄ¤ÎÅêÉ¼¤Ï»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥éー¥Ù¡×¤ÎËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¶µ¹ÄÁªµó¤È¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿À¤Î°Õ»Ö¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëÀ»¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤À¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿õµ¡¶ªÃÄ¤¬¡ÖÀ»Îî¤ÎÆ³¤¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³°Éô¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤äÀ¤Â¯¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢µ§¤ê¤È»×¹Í¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤«¤é¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¥íー¥ì¥ó¥¹¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤¤¡È¿À¤Î°ì·â¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁË»ß¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥íー¥ì¥ó¥¹¤Î¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°¶µ¹Ä¤ÏÀ»¿¦¼Ô¤ò¡ÖÍÓ»ô¤¤¡×¤È¡ÖÇÀ¾ì´ÉÍý¼Ô¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¤ò¸å¼Ô¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Î¡ÖÍÓ»ô¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¿À¤Î°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤È¤ê¿Í¡¹¤òÆ³¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÇÀ¾ì´ÉÍý¼Ô¡×¤È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÓ»ô¤¤¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â¤¬À»¿¦¼Ô¤À¤ÈÁ°¶µ¹Ä¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¥íー¥ì¥ó¥¹¤¬À»¿¦¼Ô¤È¤·¤ÆÉÔÂ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¥³¥ó¥¯¥éー¥Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¤äÎÑÍýÅªÌäÂê¤ò¼¡¡¹¤Ë¸«È´¤¤¤Æ¡¢¶µ²ñ¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¤Ù¤¯É¬»à¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬¤½¤³¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Á°¶µ¹Ä¤Ï¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼çÀÊ¿õµ¡¶ª¤Î¥íー¥ì¥ó¥¹¤ò¡¢À¸Á°¤Ë°ÖÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á°¶µ¹Ä¤Î¥Á¥§¥¹Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¥Ù¥êー¥Ë¿õµ¡¶ª¤Ï¡¢Á°¶µ¹Ä¤ÎÏÓÁ°¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö8¼êÀè¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀè¸«À¡¢ÀïÎ¬À¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Á°¶µ¹Ä¤ÏÀ¸Á°¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»à¸å¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë»×¤¤»ê¤ë¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥³¥ó¥¯¥éー¥Ù¤¬°ì¤Ä¤Î¥Á¥§¥¹È×¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Á°¶µ¹Ä¤Ï¿õµ¡¶ª¤¿¤Á¤ò¶ð¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¡¢°ì¤Ä¤Î·ëËö¤Ø¤È»ê¤ë¤è¤¦¤ËÎ¢¤Ç»öÁ°¤Ë¹©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥Á¥§¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¯¥¤ー¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸¥¿È¤¹¤ë¥íー¥ì¥ó¥¹¤ÎÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤â¤Þ¤¿¡¢Á°¶µ¹Ä¤Î·×²è¤ÎÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°¶µ¹Ä¤¬Ì©¤«¤Ë¡Ö¥¥ó¥°¡×¤Î¶ð¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¿õµ¡¶ª¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¶µ¹Ä¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í¡¹¤òÆ³¤¡¢¹â·é¤Êº²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤³¤½¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¸½Âå¤Î¡ÖÍÓ»ô¤¤¡×¤ÎÂåÉ½¤ËÁê±þ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¶¯°ú¤Ê¿Í»ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¶µ¹ÄÁªµó¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥íー¥ì¥ó¥¹¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤òÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¤òÉßÀß¤·¡¢Á°¶µ¹Ä¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Áªµó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¶µ¹Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤¬Áª¤ó¤À¶µ¹ÄÌ¾¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Î¥±¥ó¥Æ¥£¥¦¥¹¡×¡£Îò»Ë¾å¡¢Ê£¿ô¤Î¶µ¹Ä¤¬Ì¾¾è¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢¡ÖInnocent¡Ê½ã¿è¤Ê¡¢Ìµ¼Â¤Î¡Ë¡×¤Î¸»Î®¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î¡ÖInnocentia¡ÊÌµ³²¤Ê¡Ë¡×¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤ë¡£¸¢ËÅ½Ñ¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ëÆ»¤ò¿Ê¤ó¤À¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤ËÁê±þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤È¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ëºÇÂç¤Î»Å³Ý¤±¤Ï¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤¬ÃËÀ¤ä½÷À¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Ê¤¤¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¥íー¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¶µ¹Ä·èÄê¸å¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤½¤Î¤³¤È¤ò¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤¬»öÁ°¤Ë¿õµ¡¶ªÃÄ¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯³×¿·ÇÉ¤¿¤Á¤Ç¤¹¤éÅêÉ¼¤Ë¤È¤Þ¤É¤¤¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊÝ¼éÇÉ¤È³×¿·ÇÉ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤Ï¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤ÎÂÐÎ©¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¥³¥ó¥¯¥éー¥Ù¤Ï¤Þ¤ë¤´¤È¡¢»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤°Õ»Ö·èÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò°ì¸À½Ò¤Ù¤¿¥·¥¹¥¿ー¡¦¥¢¥°¥Í¥¹¡Ê¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥í¥Ã¥»¥êー¥Ë¡Ë¤Î³èÌö¤¬¡¢É¬Á³Åª¤Ë¸÷¤ë¤Î¤À¡£
¡¡·àÃæ¤Î¶µ²ñÆâ¤Î¾ï¼±¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·àÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëµµ¤ÎÊâ¹Ô¤è¤¦¤Ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤â¡¢ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー²ñ°÷¤Î¿Í¼ï¡¢ÀÊÌ¤Î³ä¹ç¤ÎÊÐ¤ê¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¸«Ä¾¤·¤¬¤Ï¤«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡·àÃæ¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤¬¥íー¥ì¥ó¥¹¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿°Õ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¶µ²ñ¤Ë¾ï¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ø¤È¿Ê¤à¶µ¹Ä¤òË¾¤à¤È¤·¤¿¥¹¥Ôー¥Á¤¬¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥íー¥ì¥ó¥¹¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿È¯¸À¤Ï¡¢¼çÀÊ¿õµ¡¶ª¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¾å¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Ï¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â³Ð¸ç¤·¤¿¿´¤«¤é¤Î¿¿Ùõ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¤Ïº£¸åµ¯¤³¤êÆÀ¤ëº®Íð¤òÍ½´ü¤·¤Æíõ½ä¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤ò¶µ¹Ä¤ËÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£½ªÈ×¤Ç¥íー¥ì¥ó¥¹¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤àµµ¤ò¼ê½õ¤±¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¿å¾ì¤Þ¤Ç±¿¤Ö¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¡ÖÇÀ¾ì´ÉÍý¼Ô¡×¤¬¡¢¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²þ³×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾ÝÄ§Åª¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊÆâ¤Ç¤Î²þ³×¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±µÞ¿ÊÅª¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤ÎÈ¿±þ¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤Ï¡ÖÄ©È¯Åª¡×¤À¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àーº¹ÊÌ¼Ô¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë¤Èº®Æ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Îº¹ÊÌÅª¸ÀÆ°¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤òÊª¸ì¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢À¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÍý²ò¤äÊÐ¸«¡¢º¹ÊÌ¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜºî¤¬»£¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¿®¿´¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ²ñ¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¶µ¹Ä¤È·Ò¤²¤¿È¯ÁÛ¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤ÈËÜºî¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÄ©ÀïÅª¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤µª¤ÎÂç»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥íー¥ì¥ó¥¹¤È¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤Ï¡¢Á°¶µ¹Ä¤Î¥Á¥§¥¹È×¤Î¶ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°¶µ¹Ä¤Ï¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤Î¹â·é¤µ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤Ï¤½¤ÎÍ×µá¤òºÇ½ªÅª¤ËÂà¤±¡¢¡Ö¿À¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡×ÆùÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ»Ö¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¤Ï¿À¤ÎÀ¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶µ¹Ä¤ËÁê±þ¤·¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À¥íー¥ì¥ó¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢Á°¶µ¹Ä¤Î»×ÏÇ¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥¹¤ÎÈ×¾å¤ò°ïÃ¦¤·¡¢¶µ²ñ¤Î´·½¬¤äÅÁÅý¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤òÄ¶±Û¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òËÜÍè¤Î½¡¶µÅª¤ÊÎÑÍý´Ñ¤Ø¤È·ë¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Èà¤¬¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òºî¤ë¤À¤í¤¦¼ã¤¤¥·¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢ËÜºî¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤Î¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ëÏÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¸«»ö¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
»²¹Íhttps://variety.com/2024/artisans/news/conclave-movie-sistine-chapel-replica-1236167640/
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë