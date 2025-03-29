来週の【重要イベント】鉱工業生産、日銀短観、米雇用統計 (3月31日～4月6日) 来週の【重要イベント】鉱工業生産、日銀短観、米雇用統計 (3月31日～4月6日)



――――――――――――――――――― 3月31日 (月) ――

◆国内経済

★2月鉱工業生産 (8:50)

・2月商業動態統計 (8:50)

・2月建機出荷 (13:00)

・2月自動車輸出実績 (13:00)

・2月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、インドネシア、マレーシア、シンガポール、トルコ市場休場

★中国3月製造業PMI (10:30)

・中国3月非製造業PMI (10:30)

・ドイツ2月小売売上高 (15:00)

・ドイツ2月輸入物価指数 (15:00)

・ドイツ3月消費者物価指数 (21:00)

・米国3月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・世界最大級の産業機械見本市｢ハノーバーメッセ｣が開催 (独ハノーバー、～4月4日)

◆新規上場、市場変更 など

★ジグザグ <340A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 4月 1日 (火) ――

◆国内経済

★2月完全失業率 (8:30)

★2月有効求人倍率 (8:30)

★日銀短観 (8:50)

・3月新車販売台数 (14:00)

・3月軽自動車販売台数 (14:00)

・東京都内の新築住宅などへの太陽光パネルの設置義務化

・育児・介護休業法等改正により残業免除の対象が拡大

・物流改正法が施行され、物流効率化のための取り組みが努力義務化

・建築基準法・建築物省エネ法が改正され、省エネ基準適合が義務化

・東証プライム上場企業は決算資料などの英文開示が義務化

・ＤＭ三井製糖 <2109> ほか、21社が商号変更

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン、インドネシア、マレーシア、トルコ市場休場

・中国3月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ3月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏3月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏3月消費者物価指数 (18:00)

・ユーロ圏2月失業率 (18:00)

・米国3月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国3月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国2月建設支出 (23:00)

・米国2月JOLTS求人件数 (23:00)

・オーストラリア中銀が政策金利を発表



――――――――――――――――――― 4月 2日 (水) ――

◆国内経済

・3月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が3月国内ユニクロ売上推移速報を公表

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国3月ADP雇用統計 (21:15)

・米国2月製造業新規受注 (23:00)

・米国2月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★トランプ米大統領が相互関税の詳細を公表



――――――――――――――――――― 4月 3日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・台湾、インドネシア市場休場

・中国3月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ3月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏3月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏2月生産者物価指数 (18:00)

★米国2月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国3月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国3月ISM非製造業景気指数 (23:00)

★米国は輸入自動車すべてに25％の関税を発動

【海外決算】

[米]コンステレーションブランズ

◆新規上場、市場変更 など

〇グッドコムＡ <3475> [東証Ｐ]：福証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 4月 4日 (金) ――

◆国内経済

・2月全世帯家計調査 (8:30)

・3月輸入車販売 (10:30)

・3月車名別新車販売 (11:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、香港、台湾、インドネシア市場休場

・ドイツ2月製造業新規受注 (15:00)

★米国3月雇用統計 (21:30)

・パウエルFRB議長講演



――――――――――――――――――― 4月 5日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・OPECプラス合同閣僚監視委員会



――――――――――――――――――― 4月 6日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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