¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡¢¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡£¡Ø¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤Ë¤âÃíÌÜ
3·î28Æü¤è¤ê¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£²¿¤·¤íËÜºî¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶ËÃ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤Î°ÅÓÈ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏG¡ÊÁ´Ç¯Îð¡Ë»ØÄê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±ÀÅª¤ÊÏÃÂê¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¡ÊÄ¾ÀÜÅª¤Ê»Ä¹óÉÁ¼Ì¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤â¡Ë¥¨¥°¤¤ÀßÄê¤¬Êª¸ì¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÂç¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¤ä¤ä²á·ã¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤ÆOK¡ª ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬Âç¹¥Êª¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤âÂç¿äÁ¦¡ª °Ê¾å¡ª ¤È½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜºî¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤ª¤è¤ÓÌ¡²è¡Ø¥ì¥Ù¥ëE¡Ù¤Î¹ç¤ï¤»µ»¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤âÊ»¤»¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»à¤ó¤Ç¤âÂå¤ï¤ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈæÓÈÉ½¸½¤Ç¤â¶¼¤·Ê¸¶ç¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¥¬¥Á¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï»à¤Ì¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¥³¥Ô¡¼¡Ê·àÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢»à¤ÌÁ°¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥³¥Ô¡¼¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¢¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤·ÎÑÍýÅª¤Ë¥¢¥¦¥È¤¹¤®¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï»à¤ó¤Ç¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡Ö17¿ÍÌÜ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é»þ´Ö¤¬¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï¤³¤ó¤ÊºÇ°¤Ê´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤«¡×¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¹¤®¤ë¾å¤Ë¡Ö°¤¤¾éÃÌ¡×¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼ÒÃÜ¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ÎÌäÂê¤½¤Î¤â¤Î¡£Ä¶¶ËÃ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö¸½¼Â¤Ë¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤µ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÝ¤¯¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼7¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤ò¤¢¤È10²ó»¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ°ÕÃÏ°¤Ê°Õ¿Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ï¸¶ºî¤Î¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È²¼ÁØ³¬µé¤Î¿Í´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¡ÈÉé¤±¸¤¡É´¶¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤È¸¶ºî¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤·¡¢±Ç²è¤Ç¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤é¤·¤µ¤¬¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î»öÂÖ¤È¼ê°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤Ï¼«¿È¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤È¡ÖÆ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×Å¸³«¤Ë¡£¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤Ë¥Ê¡¼¥·¥ã¤ò¡Ö¿²¼è¤é¤ì¤¿¡×¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÁ´¤¯µöÍÆ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤È¤Ï°ã¤¤¡¢»¦¿Í¤ò¤âí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤·¤Ê¤¤¥µ¥¤¥³¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤ÏÈà¤Ë»¦¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤¬¡ÖË½Áö¡×¤·¤½¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Èà¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¼«Ê¬¼«¿È¡Ë¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È°Àï¶ìÆ®¤ò¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¹¤®¤Æ¿´¤«¤é¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤Ï´°Á´¤ËÅ¨¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤Ë¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤ÎµÕ½±¤ò³«»Ï¤¹¤ëÆ±»Ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤«¤ÄÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡ÈÂ¸ºß¡É¤Ø¤ÎµÕ½±¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ò¡¢¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï°¦¤é¤·¤µ¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¡ØTHE BATMAN¡Ý¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Ê¤É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¶¦´¶¤ÈÆ±¾ð¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¯¤ë¡Ö¥Ø¥¿¥ì¤Ç¥À¥á¤À¤±¤É¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï´èÄ¥¤ë°¦¤¹¤Ù¤ÃË¡×¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡×Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤Î¤ËÈà°Ê¾å¤ÎÅ¬Ç¤¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¡Ø¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¶¸µ¤Åª¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¡Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×±ü¿¼¤µ¤â¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤¿¤ä¥Ø¥¿¥ì¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤ÃæÇ¯¡¢¤«¤¿¤ä»¦¿Í¤ò¤â¡È¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¡É¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Û¤«¤Î²¿¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤âÆ±ºî¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥ë¥¯¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Á±¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤«¤ÄÎÉ¤¤¿Í´Ö¡Ö¤¹¤®¤ë¡×¤¬¸Î¤ËÈá·à¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤â°¤É¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¸¢ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢¼å¼Ô¤òÊ¿Á³¤ÈµÔ¤²¤ë¡×°Ìò¤Ø¤È¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤µ¤²¤¹¤àÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡¢¸«»ö¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ë¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¤ÏÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤ò¿Í´Ö¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÎÎ°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë1¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥Ø¥ì¥Ç¥£¥¿¥ê¡¼¡¿·Ñ¾µ¡Ù¤òÁÛµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¤¸¤Æ¼þ¤ê¤òÁ´¤¯¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡¢ÌÕÌÜÅª¤«¤Ä¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ëºÇ°É×ÉØ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë2¿Í¤È¤â¶ò¤«¤¹¤®¤Æ¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Öº«Ãî¤Î¤è¤¦¤ËÀÔÄÇ¤ò»ý¤¿¤º¡¢Ó®ÆýÎà¤Î¤è¤¦¤Ë¹±²¹¤È¤¤¤¦ÆÃ°Û¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÉ¹¤ä´ä¤Ë·ê¤ò·¡¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦±Ô¤¤»õ¤ÈÄÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥´¥à¥·¤Ë¶á¤¤Â¤·Á¤Ï¡¢¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤Î¡Ö²¦êµ¡Ê¥ª¡¼¥à¡Ë¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÅ¨¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÉÔµ¤Ì£¤Ë¸«¤¨¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢Êú¤¨¤Æ»ý¤Æ¤ëÂç¤¤µ¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ò¡Ö¼é¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¤¬¡ÖÍè¤Á¤ã¤À¤á¡ª ¤Ê¤ó¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤ï¡ª ¤Ê¤ó¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤¿¤é¡ª¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿´Íý¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥ì¥Ù¥ëE¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¾¥É¥ÞÃî¡×¤È¤¤¤¦À¸ÍýÅª¤Ê·ù°´¶¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹³°¸«¤ò¤·¤¿À¸Êª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¥ì¥Ù¥ëE¡Ù¤È¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤ÎÎ¾Êý¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÉú¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡ÖÀè½»Ì±¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤ò¹¶·â¤¹¤ë¿Í´Ö¤³¤½¤¬¡Ö¿¯Î¬¼Ô¡×¤È¤â»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î½ÐÍè»ö¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê³Êº¹¤Èºñ¼è¹½Â¤¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄºî¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È°ã¤¦ÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¡È¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¡É¤ò¤è¤ê¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ò¤«¤µ¤¬¡¢»þ¤Ë°¦¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤è¤¯¡ÖÎä¹ó¤Ç¥·¥Ë¥«¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡Ö²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄºî¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â°ÕÃÏ¤¬°¤¯»×¤¨¤ë¡Ê¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡ËÅ¸³«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬»¶¡¹¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ä¶ò¤«¤µ¤â´Þ¤á¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Î¤À¤È¡¢¤Û¤Ü¡Ö¿Í´Ö»¿²Î¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ä¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ïµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÆâ¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤äµ¶Á±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷»É¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÅªÉ÷»É¤Î¤¿¤á¤Ë±Ç²è¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤¬¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈþ¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤â¤Û¤«¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤äÈà¤¬¼õ¤±¤ë°·¤¤¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ò¤É¤¦°·¤¤¡¢¤É¤¦Âº½Å¤¹¤ë¤«¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ë¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥Ã¥¡¼17 ¤ä¥ß¥Ã¥¡¼18 ¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¶ìÆñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼Ò²ñÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÅª¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢À¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤ò¹þ¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼Ò²ñÌäÂê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄºî¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤Ç¤¢¤ê¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÕ½±¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ä¤ä²á·ã¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¼¤Ò¿È¶á¤ÊÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡ÙÍ½¹ðÊÔ
Í½È÷ÃÎ¼±¥¼¥í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖµÕ½±¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜºî¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡ª ¤·¤«¤â¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¥¼¥í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤¤¤ä¤à¤·¤í²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÄË²÷ÌµÈæ¤Ê¡ÖµÕ½±¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÂç¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¤ä¤ä²á·ã¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤ÆOK¡ª ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬Âç¹¥Êª¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤âÂç¿äÁ¦¡ª °Ê¾å¡ª ¤È½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜºî¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤ª¤è¤ÓÌ¡²è¡Ø¥ì¥Ù¥ëE¡Ù¤Î¹ç¤ï¤»µ»¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤âÊ»¤»¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§¡Ö»à¤ó¤Ç¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤ë¡×¤¬ÉÝ¤¤¡õ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ËÜºî¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤òÃ¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤ÎÃË¤¬¡Ö»à¤ó¤Ç¤âÂå¤ï¤ê¤¬¤¤¤ë¡×ºÇ°¤Ê´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤Î»à¤ó¤Ç¤âÂå¤ï¤ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈæÓÈÉ½¸½¤Ç¤â¶¼¤·Ê¸¶ç¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¥¬¥Á¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï»à¤Ì¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¥³¥Ô¡¼¡Ê·àÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢»à¤ÌÁ°¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥³¥Ô¡¼¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¢¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤·ÎÑÍýÅª¤Ë¥¢¥¦¥È¤¹¤®¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï»à¤ó¤Ç¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡Ö17¿ÍÌÜ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é»þ´Ö¤¬¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ß¥Ã¥¡¼¤Ï¤³¤ó¤ÊºÇ°¤Ê´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤«¡×¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¹¤®¤ë¾å¤Ë¡Ö°¤¤¾éÃÌ¡×¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼ÒÃÜ¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ÎÌäÂê¤½¤Î¤â¤Î¡£Ä¶¶ËÃ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö¸½¼Â¤Ë¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤µ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÝ¤¯¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼7¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤ò¤¢¤È10²ó»¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ°ÕÃÏ°¤Ê°Õ¿Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ï¸¶ºî¤Î¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È²¼ÁØ³¬µé¤Î¿Í´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¡ÈÉé¤±¸¤¡É´¶¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤È¸¶ºî¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤·¡¢±Ç²è¤Ç¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤é¤·¤µ¤¬¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2¡§Èà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¡ª ¥ê¥¢½¼¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë!?¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤«¤éÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¡×¤Ë¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤Ë¥Ê¡¼¥·¥ã¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¬¤Ç¤¤Æ¥¤¥Á¥ã¥³¥é¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¥ê¥¢½¼¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤â»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´°Â¿´¡Ê¡©¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¿¿¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î»öÂÖ¤È¼ê°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤Ï¼«¿È¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤È¡ÖÆ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×Å¸³«¤Ë¡£¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤Ë¥Ê¡¼¥·¥ã¤ò¡Ö¿²¼è¤é¤ì¤¿¡×¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÁ´¤¯µöÍÆ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤È¤Ï°ã¤¤¡¢»¦¿Í¤ò¤âí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤·¤Ê¤¤¥µ¥¤¥³¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤ÏÈà¤Ë»¦¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤¬¡ÖË½Áö¡×¤·¤½¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Èà¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¼«Ê¬¼«¿È¡Ë¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È°Àï¶ìÆ®¤ò¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¹¤®¤Æ¿´¤«¤é¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤Ï´°Á´¤ËÅ¨¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤Ë¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤ÎµÕ½±¤ò³«»Ï¤¹¤ëÆ±»Ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤«¤ÄÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡ÈÂ¸ºß¡É¤Ø¤ÎµÕ½±¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¡§¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡×¼ç¿Í¸ø¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤½¤ó¤Ê¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼17¡×¤È¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¹â¤Î¿ÍÁª¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ò¡¢¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï°¦¤é¤·¤µ¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¡ØTHE BATMAN¡Ý¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Ê¤É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¶¦´¶¤ÈÆ±¾ð¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¯¤ë¡Ö¥Ø¥¿¥ì¤Ç¥À¥á¤À¤±¤É¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï´èÄ¥¤ë°¦¤¹¤Ù¤ÃË¡×¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡×Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤Î¤ËÈà°Ê¾å¤ÎÅ¬Ç¤¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¡Ø¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¶¸µ¤Åª¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¡Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×±ü¿¼¤µ¤â¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼18¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤¿¤ä¥Ø¥¿¥ì¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤ÃæÇ¯¡¢¤«¤¿¤ä»¦¿Í¤ò¤â¡È¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¡É¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Û¤«¤Î²¿¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤âÆ±ºî¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4¡§¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤È¥È¥ËŽ¥¥³¥ì¥Ã¥È¤ÎÉ×ÉØ¤¬ºÇ°¡ÊË«¤á¸ÀÍÕ¡Ë¤Û¤«¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤â¤â¤Á¤í¤óºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò±é¤¸¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤È¡¢¤½¤ÎºÊÌò¤Î¥È¥ËŽ¥¥³¥ì¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤Ë³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥ë¥¯¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Á±¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤«¤ÄÎÉ¤¤¿Í´Ö¡Ö¤¹¤®¤ë¡×¤¬¸Î¤ËÈá·à¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤â°¤É¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¸¢ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢¼å¼Ô¤òÊ¿Á³¤ÈµÔ¤²¤ë¡×°Ìò¤Ø¤È¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤µ¤²¤¹¤àÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡¢¸«»ö¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ë¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¤ÏÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤ò¿Í´Ö¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÎÎ°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë1¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥Ø¥ì¥Ç¥£¥¿¥ê¡¼¡¿·Ñ¾µ¡Ù¤òÁÛµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¤¸¤Æ¼þ¤ê¤òÁ´¤¯¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡¢ÌÕÌÜÅª¤«¤Ä¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ëºÇ°É×ÉØ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë2¿Í¤È¤â¶ò¤«¤¹¤®¤Æ¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
£µ¡§¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤È¡Ø¥ì¥Ù¥ëE¡Ù¤ÎÎ¾Êý¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÃîËÜºî¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¸Êª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Öº«Ãî¤Î¤è¤¦¤ËÀÔÄÇ¤ò»ý¤¿¤º¡¢Ó®ÆýÎà¤Î¤è¤¦¤Ë¹±²¹¤È¤¤¤¦ÆÃ°Û¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÉ¹¤ä´ä¤Ë·ê¤ò·¡¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦±Ô¤¤»õ¤ÈÄÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥´¥à¥·¤Ë¶á¤¤Â¤·Á¤Ï¡¢¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤Î¡Ö²¦êµ¡Ê¥ª¡¼¥à¡Ë¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÅ¨¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÉÔµ¤Ì£¤Ë¸«¤¨¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢Êú¤¨¤Æ»ý¤Æ¤ëÂç¤¤µ¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ò¡Ö¼é¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¤¬¡ÖÍè¤Á¤ã¤À¤á¡ª ¤Ê¤ó¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤ï¡ª ¤Ê¤ó¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤¿¤é¡ª¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿´Íý¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥ì¥Ù¥ëE¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¾¥É¥ÞÃî¡×¤È¤¤¤¦À¸ÍýÅª¤Ê·ù°´¶¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹³°¸«¤ò¤·¤¿À¸Êª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¥ì¥Ù¥ëE¡Ù¤È¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤ÎÎ¾Êý¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÉú¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
6¡§¡È¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¡É¤ò¤è¤ê·¡¤ê²¼¤²¤¿¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄºîËÜºî¤Ï¾Ð¤¦¤Ë¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡Ê¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼ÒÃÜ¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÌäÂê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤ÎÎò»Ë¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ÈÉôÊ¬Åª¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ä¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡ÖÀè½»Ì±¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤ò¹¶·â¤¹¤ë¿Í´Ö¤³¤½¤¬¡Ö¿¯Î¬¼Ô¡×¤È¤â»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î½ÐÍè»ö¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê³Êº¹¤Èºñ¼è¹½Â¤¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄºî¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È°ã¤¦ÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¡È¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¡É¤ò¤è¤ê¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ò¤«¤µ¤¬¡¢»þ¤Ë°¦¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤è¤¯¡ÖÎä¹ó¤Ç¥·¥Ë¥«¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡Ö²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄºî¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â°ÕÃÏ¤¬°¤¯»×¤¨¤ë¡Ê¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡ËÅ¸³«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬»¶¡¹¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ä¶ò¤«¤µ¤â´Þ¤á¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Î¤À¤È¡¢¤Û¤Ü¡Ö¿Í´Ö»¿²Î¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ä¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ïµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÆâ¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤äµ¶Á±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷»É¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÅªÉ÷»É¤Î¤¿¤á¤Ë±Ç²è¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤¬¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈþ¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼17¡Ù¤â¤Û¤«¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤äÈà¤¬¼õ¤±¤ë°·¤¤¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ò¤É¤¦°·¤¤¡¢¤É¤¦Âº½Å¤¹¤ë¤«¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ë¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥Ã¥¡¼17 ¤ä¥ß¥Ã¥¡¼18 ¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¶ìÆñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼Ò²ñÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÅª¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢À¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤ò¹þ¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼Ò²ñÌäÂê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄºî¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤Ç¤¢¤ê¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÕ½±¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ä¤ä²á·ã¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¼¤Ò¿È¶á¤ÊÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)