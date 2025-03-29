º´À¤ÊÝ¶õ½±¤Ç¡ÖÃÏ¿Þ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿Ä®¡×¤É¤¦ÅÁ¤¨»Ä¤¹¡©ÂÎ¸³¼Ô¤Îµ²±¡¡º£¤¬ÀµÇ°¾ì¤Î·Ñ¾µ³èÆ°¡ÔÄ¹ºê¡Õ
1945Ç¯¡¢º´À¤ÊÝ¶õ½±¤ÇÃÏ¿Þ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿ ¡È¤¢¤ëÄ®¡É¡£
¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¤Î½÷À¤¬¡¢¾Ú¸À¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ½±ÂÎ¸³¼Ô¤¬Ç¯¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚNIB news every. 2024Ç¯7·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Û
¢¡º´À¤ÊÝ¤ÎÃæ¿´Éô¤¬¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¤·¤¿¡Ö¶õ½±¡×
º´À¤ÊÝ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëº´À¤ÊÝ¶õ½±»ñÎÁ´Û¡£
¡ÊµíÅç Ëüµª»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶´¤ß·â¤Á¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃæ¿´Éô¤¬¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Å¸¼¨Êª¤Ï¡¢ÌÏ·¿¤Ë³¨²è¡£ËÜÊª¤Î¾Æ¤¤ÃÆ¤Î»Ä³¼¤â¡Ä¡£
79Ç¯Á°¤Î»´²Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµíÅç Ëüµª»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1ÈÖ¤ÎÇä¤ê¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Êª¤òÄÌ¤·¤ÆÀïÁè¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡ØNPOË¡¿Í º´À¤ÊÝ¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¡Ù¤ÎµíÅç Ëüµª»Ò¤µ¤ó 72ºÐ¡£
»ñÎÁ´Û¤Î°ÆÆâ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿·³¹ÁÅÔ»Ô¤Î¼ÂÁê¤Ç¤¹¡£
1945Ç¯6·î28Æü¿¼Ìë¤«¤é¡¢29ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡Öº´À¤ÊÝ¶õ½±¡×¡£
»Ô³¹ÃÏ¤Î3Ê¬¤Î1¤¬¾Æ¤«¤ì¡¢Ìó1200¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ½±ÂÎ¸³¼Ô¤¬Ç¯¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ïº´À¤ÊÝ¶õ½±°äÂ²²ñ¤¬²ò»¶¡£
ÂÎ¸³¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÅö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏ¿Þ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡ÖÂÀÅÄÄ®¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
¡ÊµíÅç Ëüµª»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤³¤¬ÂÀÅÄÄ®¡×
µíÅç¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾Æ¤±Ìî¸¶¤È¤Ê¤ê¡¢Àï¸å¤½¤ÎÂ¸ºß¤âËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿ º´À¤ÊÝ»Ô ¡ÈÂÀÅÄÄ®¡É ¤Î¾Ú¸À¡£
¡ÊµíÅç Ëüµª»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÀÅÄÄ®¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¦¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÀÅÄÄ®¤Ç²È¤¬¾Æ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¡×
²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡¢92ºÐ¡£
Åö»þ¤ÎÂÀÅÄÄ®¤òÃÎ¤ë°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÏ¡½¡¡Ö±ä¼÷»û¡×¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤¬³«»³¤·¡¢ÀïÁ°¤ÏÂÀÅÄÄ®¤Î¹âÂæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤À¤±¤É¡¢ÁêÅö¤ÊÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·¡Ä
¶õ½±¤Ë¤è¤Ã¤Æ»û¤ò´Þ¤ó¤À°ìÂÓ¤Ï¾Æ¤±¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó°ì²È¤ÏÌ¿¤«¤é¤¬¤éÈòÆñ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1950Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¸½ºßÃÏ¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Á¤ÎÌÌ±Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ê²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾Æ¤±¤ëÁ°¤Ï¾®·Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¾Â¦¤ËÉáÄÌ¤Î¾®¤µ¤¤Ä¹²°¤Î¤è¤¦¤Ê²È¤¬¤º¤éー¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ª½¬»ú¤ÎÀèÀ¸¤â¤¤¤Æ¡¢ÏÂ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡×
Åö»þ14ºÐ¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤¿ ¡È¶õ½±¡É¡£
¡Ê²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶õ½±·ÙÊó¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¾Æ¤¤ÃÆ¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¡£¤½¤ì¶õ½±¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÉ¶õ¹è¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢Éã¤«¤éËÉ¶õ¹è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥À¥á¡¢±ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é³°¤Ë½Ð¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ³°¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡×
Î¢»³¤ËÈòÆñ¤·¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉã¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¤È¤¤¤Ã¤Æ¡£Â¤ò¤³¤¦¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤À¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¾Æ¤¤ÃÆ¤¬Íî¤Á¤¿¡×
µíÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÀÅÄÄ®¤Çµ¯¤¤¿¶õ½±¤ÎÍÍ»Ò¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦Á´Éô¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£Á´Éô¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¢¡¤Þ¤º¡ÖÃÎ¤ë¤³¤È¡×¤«¤é ¡È¼õ¤±·Ñ¤°¡É ¤¬»Ï¤Þ¤ë
»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ê¡¢½»Âð¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂÀÅÄÄ®¤Ï¡¢¶õ½±¤Î¸å¤ÏÊÆ·³¤ËÀÜ¼ý¤µ¤ì¡¢1965Ç¯¤ÇÄ®Ì¾¤ÏÇÑ»ß¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¸ø±à¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¾Æ¤·¤¿±ä¼÷»û¤Î»²Æ»¤Îº¯À×¡Ä¡£
¡Ê²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Öºù¤ÎÌÚ¤¬¤Í¡¢¤³¤³¤¤¤é¤Ø¤ó¤¢¤Ã¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
º£¤â¤¦¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊµíÅç Ëüµª»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤âÁ´Éô¡¢²È¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤¦¡¢¤ªÍ§Ã£¤Î²È¤¬¤³¤³¤éÊÕ¤Ë²¿¸®¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¸Å¤¤ÀÐ¾ö¤Ï¡¢79Ç¯¤Î·îÆü¤¬²á¤®¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¡¢
¸åÀ¤¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡Ä¡£
¡Ê²ÃÆ£ °Ý»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌ£¤ï¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï1ÈÖ¤¤¤¤¤¬¡¢(ÀïÁè¤ò)Ì£¤ï¤Ã¤¿»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤ÏÌ£¤ï¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¸÷·Ê¡£¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£Á´¤Æ¡×
¡ÊµíÅç Ëüµª»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Á¤ó¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢¤Þ¤º¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡È¼õ¤±·Ñ¤°¡É ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡Ä¡×
µ²±¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë³èÆ°¤Ïº£¡¢ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
Áòº×,
Ä¹Ìî,
²ð¸î,
¥Í¥¸,
½»Âð,
°ÖÎîº×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡