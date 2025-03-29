½Õ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È·èÄêÀï¡Ö¹â¾¾µÜµÇ°¡×¤Ç²áµî10Ç¯3ÃåÆâ¤¹¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ú»à¤ÎÇÏÈÖ¡Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤È¤Ï¡ª¡©
½Õ¤ÎÅÅ·â²¦·èÄêÀï¡Ö¹â¾¾µÜµÇ°¡×¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ò4¤Ä¤Î¥Çー¥¿¤«¤éºÇ¤â¹â¤¤ÇÏ¤òÃÆ¤½Ð¤¹¡ª¡ª
º£½µËö¤«¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤è½Õ¤ÎGⅠÀïÀþ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤Î1ÀïÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÅ·â¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGⅠ¡Ö¹â¾¾µÜµÇ°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤«¤éÅÅ·â²¦¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤ÇÏ¤òÃÆ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª¡ª
1¡¦ÇÏÎð
5ºÐÇÏ¤¬ºÇÂ¿¤Î4¾¡¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬4ºÐ¡¢6ºÐ¡¢7ºÐÇÏ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì2¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ³°¤Ë¤â7ºÐÇÏ¤¬2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëGⅠ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¾¡¤Ä³ÎÎ¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5ºÐÇÏ¤¬25¡ó¡¢4ºÐ¡¢6ºÐ¡¢7ºÐÇÏ¤Ï20¡ó¡¢8ºÐ°Ê¾å¤Ï0¡ó¤È¤¹¤ë¡£
2¡¦Á°Áö¥¯¥é¥¹
Á°ÁöGⅢ¥¯¥é¥¹¤òÁö¤Ã¤¿ÇÏ¤¬°µÅÝ¤·¤Æ¤ª¤ê7¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬³¤³°¤Î¹á¹Á¤òÁö¤Ã¤¿ÇÏ¤¬3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì°Ê³°¤Î¥¯¥é¥¹¤òÁö¤Ã¤¿ÇÏ¤«¤é¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¾¡¤Ä³ÎÎ¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢GⅢ¥¯¥é¥¹¤òÁö¤Ã¤¿ÇÏ¤¬25¡ó¡¢¹á¹Á¤òÁö¤Ã¤¿ÇÏ¤¬20¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï0¡ó¤È¤¹¤ë¡£
3¡¦Á°ÁöÃå½ç
Á°Áö2Ãå¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿ÇÏ¤¬4¾¡¤òµó¤²¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬1Ãå¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤È·Ç¼¨ÈÄ³°¤Ç°ì·åÃå½ç¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¤Ï¡¢4Ãå¤È5Ãå¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Á°Áö2Ãå¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¥Ý¥¤¥ó¥È25¡ó¡¢1Ãå¤È·Ç¼¨ÈÄ³°¤Ç°ì·åÃå½ç¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤¬15¡ó¡¢4Ãå¤È5Ãå¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤¬10¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï0¡ó¤È¤¹¤ë¡£
4¡¦ÏÈÈÖ¡¦ÇÏÈÖ
ÏÈ¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÁ´¤¯¾¡¤ÁÇÏ¤É¤³¤í¤«¡¢3ÃåÆâ¤¹¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÈ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡ª
¤½¤ÎÏÈ¤Ï6ÏÈ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤È4ÏÈ¤â¾¡¤ÁÇÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬2Ãå2²ó¡¢3Ãå4²ó¤ÈÊ£¾¡Î¨¤Ï¹â¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎµÕ¤ÇºÇ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤Ï2ÏÈ¤Ç3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤ËÇÏÈÖ¤Î¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡£²áµî10Ç¯3ÃåÆâ¤¹¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö»à¤ÎÇÏÈÖ¡×¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡ª¡ª
¤½¤ÎÇÏÈÖ¤È¤Ï¡¢⑤⑪⑫⑰⑱¤Ç¡¢º£²ó¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢5ÈÖ¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡¢11ÈÖ¥¹¥º¥Ï¥íー¥à¡¢12ÈÖ¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¢17ÈÖ¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¢18ÈÖ¥Ú¥¢¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î5Æ¬¤À¡£
¤³¤³¤«¤é¾¡¤Ä³ÎÎ¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò2ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬25¡ó¡¢1ÏÈ¡¢3ÏÈ¡¢5ÏÈ¡¢7ÏÈ¡¢8ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬15¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î4ÏÈ¤È6ÏÈ¡¢¤½¤ì¤È»à¤ÎÇÏÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï0¡ó¤È¤¹¤ë¡£
°Ê¾å¤Î4¹àÌÜ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿ô»ú¤òÃÆ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È90¡ó¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿③¥Ó¥Ã¥°¥·ー¥¶ー¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤¬80¡ó¤ò½Ð¤·¤¿⑬¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥§¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤«¤é¼¨¤·¤À¤µ¤ì¤¿③¥Ó¥Ã¥°¥·ー¥¶ー¤¬ÅÅ·â²¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¡©
È¯Áö¤Ï3·î30Æü¤ÎÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì11¥ìー¥¹¡¢15»þ40Ê¬¤ËÈ¯ÁöÍ½Äê¡£