3月19日に神奈川・Kアリーナ横浜で行われた音楽の祭典「MTV VMAJ」(イベントの模様は3月30日(日)にMTVにて放送)。

ヒコロヒー&せいや(霜降り明星)がMCを務め、アイドルやダンス&ボーカルグループ、K-POP、ロックバンド、ソロシンガーと、日本の音楽シーンを彩る多彩な豪華アーティストが競演。同日の日中には、Kアリーナ横浜からほど近い神奈川・ぴあアリーナMMにて、レッドカーペットを含むプレイベント「MTV VMAJ Pre-Show」も開催された。

【イベントレポート】VMAJ史上初の2年連続4冠達成したMrs. GREEN APPLE、多数のゲストセレブリティも注目を集めた「MTV VMAJ」の名場面

■SixTONESによる単独ライブさながらの熱量あふれるステージに熱狂!

今年で23回目を迎える「MTV VMAJ」では、優れたミュージックビデオの中から各部門の最優秀作品と特別賞を選出。会場では各賞のトロフィー授与と受賞アーティストによるスペシャルステージが披露された。中でも、割れんばかりの声援が飛び交ったのは、最も優れたグループ活動を称えて贈られる「Group of the Year」の受賞を受けて出演したSixTONESだ。

トロフィーを受け取ったジェシーは、気負うことなく壇上でも"重み"で手が下がる...というボケで場内を沸かせ、プライベートでも仲の良いせいやが即座にツッコむという場面も。田中樹は「1年前の僕たちはこの賞を頂けるなんて思ってなかった。地道に頑張っていきたいです」と意気込みを述べた。

ステージ上で円陣を組んで気合いを入れたSixTONESのライブは、ジェシーが英語でハイテンションに煽り、ヒット曲「こっから」を力強くパフォーマンス。熱のこもった歌やラップ、軽快なステップに客席もヒートアップし、1曲目から単独ライブさながらの空気感を創り上げていく。続く「GONG」はメンバーのヘドバンやサビの一斉ジャンプに会場が揺れ、ボルテージがさらに上昇。リリースされたばかりの新曲「バリア」は、スターのオーラを漂わせながらクールな歌とダンスで魅了した。

SixTONESのメンバーたちは、ライブとは異なるブラックスーツ姿で「MTV VMAJ Pre-Show」のレッドカーペットにも登場。6人のスタイルの良さが際立つシックな衣装はまさに眼福。 至近距離で手を振るなどのファンサービスにも大きな歓声が沸き起こっていた。

■世界を沸かせるaespa、XGの圧巻のステージ!INIやME:Iらの躍進ぶりも...

そんなSixTONESのみならず、世界を沸かせる"グローバルグループ"の存在感が際立っていた今年の「MTV VMAJ」。

世界28都市を巡る2度目のワールドツアーを終えたばかりのaespaは、「Artist of the Year」を受賞。まさに世界的スターとあってその歓声は別格で、ロングヒット中の「Whiplash」を迫力たっぷりに踊り、話題の"スーパージゼルタイム"でも場内を熱狂の渦に包んでいた。

4月に開催される世界最大級の音楽フェス「Coachella 2025」への参戦や、初のワールドツアーのファイナルとして行われる東京ドーム公演(5月14日(水)開催)を間近に控えるXGは「Performance of the Year」を受賞。ライブでは「Best Visual Effects」に輝いた、自身初のオールラップソング「WOKE UP」と「IS THIS LOVE」の2曲を披露。グローバルな活躍で培った唯一無二の鮮烈な光を放ち、"世界基準"のパフォーマンスで圧倒した。

さらに、ME:Iが「Best New Artist Video -Japan-」を受賞したデビュー曲「Click」や新曲「MUSE」を披露した他、同じく「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズ出身の先輩でもあるINIは「Best Choreography」を受賞した「WMDA(Where My Drums At)」に加え、INIのロックサウンドの代名詞ともいえるヒット曲「FANFARE」を披露。共に11人組という大人数の強みを生かしたダイナミックなダンスと独創的な振り付けが注目を集めていた。

高いスキルを持つアーティストたちが各々の個性を発揮するライブアクトで沸かせた「MTV VMAJ」。一夜限りのスペシャルな"競演"が、今の音楽シーンの盛り上がりを大いに物語っていた。

文=川倉由起子

