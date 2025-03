◆スイーツビュッフェやデザートワゴン付きの東京ランチ8選！贅沢メイン料理と甘いものの食べ放題で欲張りに

◆スイーツビュッフェやデザートワゴン付きの東京ランチ8選!贅沢メイン料理と甘いものの食べ放題で欲張りに画像:TAVERNbythegreen/ザストリングス表参道お肉や魚などのメイン料理はしっかり食べつつ、食後の甘いものはたくさん食べられたら嬉しい! でもフルビュッフェほどの量はいらない…そんなわがままをかなえるメイン料理付きの“ハーフビュッフェ”はいかが? ホテルのラグジュアリーなランチ×旬のいちごスイーツビュッフェや、表参道にあるおしゃれレストランの幸せデザートワゴンなど、魅力的なランチばかり。ぜひ最後までチェックしてみて。

◆ホテルのラグジュアリーな空間で、ゆったりしたい人にぴったりのハーフビュッフェヒルトン東京(西新宿)│いちごスイーツ食べ放題!こだわりのグリル料理が堪能できるランチコース「ヒルトン東京」が誇るダイニングフロア「TSUNOHAZU」。その一角にある「METROPOLITAN Grill」は、スタイリッシュかつモダンなグリルレストラン。「苺スイーツ食べ放題&サラダバー&グリル料理のランチコース」では、10種類のいちごスイーツに加え、スモーキーな香りをまとったグリルサラダを好きなだけ楽しむことができる。桜の薪を用いグリルカウンターで丁寧に焼きあげる、選べるメインディッシュもおすすめ。追加料金でアップグレードステーキメニューも用意されるのでお見逃しなく。こだわりの素材を使用したグリル料理と、いちごスイーツを楽しめるこだわりが詰まった大人のご褒美ランチを、ぜひ予約してみて。苺スイーツ食べ放題&サラダバー&グリル料理のランチコース店舗名:METROPOLITAN Grill/ヒルトン東京最寄り駅:西新宿住所:東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 2F提供期間:〜2025/5/7(水)予約可能人数:1人〜8人料金:1名6800円〜※税・サ込ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ(竹芝)│デザートワゴンやハイティースタイルオードブルを満喫「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」1階のゴージャスかつ洗練された空間が広がる「イタリアンダイニング ジリオン」にて、華やかな3段ハイティースタンドのオードブルや、デザートワゴンが登場する「パスタランチコース」を開催。まずはロゼスパークリングワインで乾杯して、スタート。旬の食材をちりばめた3段ハイティースタイルオードブルから始まり、パスタは数種類の中よりお好みの味をセレクト。食後は色鮮やかなケーキやプティガトーなどを、ビュッフェスタイルで楽しめるのが嬉しい。スイーツ好きの友人を誘って、天井の高いスタイリッシュな空間でハイクラスなランチタイムを過ごしてみては。パスタランチコース店舗名:イタリアンダイニング ジリオン/ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ最寄り駅:竹芝住所:東京都港区海岸1-16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 1F提供期間:通年予約可能人数:2人〜6人料金:1名6300円※税・サ込ANAインターコンチネンタルホテル東京(溜池山王)│旬の食材を使ったランチと和スイーツビュッフェを堪能日本の様式美とモダンな感性が溶け合う「ANAインターコンチネンタルホテル東京」。こちらの日本料理「雲海」から、旬の食材を使った多彩な料理のランチプレートと和スイーツビュッフェが味わえる「彩り膳」が登場。彩り膳は、「桜鯛胡麻桜の香り」や「筍御飯」など料理長が吟味を重ねた食材を最大限に活かした1品ひと品を、風情のある器に個々に盛り付け白木の角盆に並べた彩り豊かなお膳。さらにデザートは、「ストロベリーと粒あんのタルトレット」をはじめ、「自家製水羊羹」や「抹茶ゼリー雪くりーむ」など、和洋テイストのスイーツを好きなだけ満喫できるビュッフェ形式で用意される。情緒あふれる日本庭園を眺めながら、心安らぐ素敵なひとときを過ごしてみては。彩り膳&和スイーツブッフェ店舗名:日本料理「雲海」/ANAインターコンチネンタルホテル東京最寄り駅:溜池山王住所:東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 3F提供期間:通年予約可能人数:2人〜4人料金:1名6500円〜※税・サ込グランドニッコー東京 台場(台場)│いちご食べ比べやいちごスイーツを好きなだけ!春の贅沢ランチ東京ベイエリアの絶景が見渡せる「グランドニッコー東京 台場」30階のグリルレストラン「The Grill on 30th」からは、旬のいちごを堪能できる「春のプリフィックスランチ」をお届け。旬の高知県産いちごを含む、こだわりの4銘柄のいちごを食べ比べできる「いちご狩り」コーナーのほか、定番人気の「いちごショートケーキ」や「いちごタルト」、シェフサービスの「生絞りいちごのモンブラン」など、バラエティ豊かなラインナップを楽しめる。さらに、お好みに合わせて前菜、スープ、メインディッシュが選べるのも嬉しいポイント。選べる料理と旬のいちごを堪能し尽くすデザートビュッフェで、贅沢な春のひとときを過ごして。春のプリフィックスランチ店舗名:The Grill on 30th/グランドニッコー東京 台場最寄り駅:台場住所:東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 30F提供期間:〜2025/5/6(火・休)予約可能人数:1人〜8人料金:平日 1名6300円〜土日祝 1名7200円〜※税・サ込ホテルサンルートプラザ新宿(新宿)│豪華なイタリアンとともに味わえるいちごスイーツビュッフェ本格イタリアンが提供されている「ホテルサンルートプラザ新宿」のダイニング「VILLAZZA」では、休日にゆったり楽しむことができるランチプラン「苺ドルチェ&ハーフビュッフェ」が提供される。厳選した野菜やフルーツ、本日のスープなどがたっぷりと楽しめるハーフビュッフェに加え、メイン料理はイタリアの粉で作るふわふわ生地のマルゲリータピッツァなど、8種から選ぶことができる。締めくくりには、「苺ショートケーキ」や「苺となると金時のパフェ」などのドルチェが揃う、休日限定開催のいちごスイーツビュッフェを楽しんで。豪華なイタリアンをゆったりと味わう、いつもより少し贅沢な休日を過ごしてみて。苺ドルチェ&ハーフビュッフェ(土日祝限定)店舗名:VILLAZZA/ホテルサンルートプラザ新宿最寄り駅:新宿住所:東京都渋谷区代々木2-3-1 ホテルサンルートプラザ新宿 1F提供期間:〜2025/4/30(水)予約可能人数:2人〜8人料金:1名4800円※土日祝限定※税・サ込◆おしゃれレストランで、カジュアルに楽しみたい人にぴったりのハーフビュッフェザ ストリングス 表参道(表参道)│かわいいスイーツが食後に!表参道で楽しむデザートワゴン付きランチ表参道駅直結の「ザ ストリングス 表参道」内にある「TAVERN by the green」。けやき通りの美しく洗練された街並みを眺めながら、春にぴったりの「幸せ!デザートワゴンプラン」はいかが。TAVERN by the greenオリジナルデザートワゴンで「フルーツタルト」や「季節のケーキ」、「チョコレートムース」に「ピスタチオケーキ」など華やかな絶品スイーツたちが運ばれてくる贅沢なプラン。目の前で好きな大きさにカットしてくれるのパフォーマンスは必見。さらに、前菜とメインから好きなメニューを2種類選択できるから、ランチタイムにもおすすめ。ラグジュアリーティーブランドTWG teaの紅茶を片手に、おいしいひとときを過ごして。幸せ!デザートワゴンプラン店舗名:TAVERN by the green/ザ ストリングス 表参道最寄り駅:表参道住所:東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 2F提供期間:2025/1/6(月)〜予約可能人数:1人〜6人料金:1名5800円※税・サ込XEX ATAGO GREEN HILLS(御成門)│種類豊富ないちごスイーツが揃う天婦羅御膳ランチ東京の絶景を一望する高層階に居を構える「XEX ATAGO GREEN HILLS」の「tempura & sushi An」から、「いちご満載のデザートブッフェ付き 天婦羅御膳」が登場。エビや白身魚、旬の野菜を含む6種の揚げたて天ぷらのほか、サラダやお造り、季節の炊合せまで付いた贅沢な内容。食後には、フレッシュいちごの食べ放題に加え、「いちごのヴェリーヌ」や「いちごとバラのパンナコッタ」、「いちごの生チョコレート」など種類豊富ないちごスイーツが揃うデザートビュッフェが付いているので、ゆったり優雅なランチタイムを楽しんで。パノラマビューに包まれながら、夢のようなひとときを。いちご満載のデザートブッフェ付き 天婦羅御膳店舗名:tempura & sushi An/XEX ATAGO GREEN HILLS最寄り駅:御成門住所:東京都港区愛宕2-5-1 MORIタワー 42F提供期間:2025/2/26(水)〜予約可能人数:2人〜4人料金:平日 1名5300円土日祝 1名5500円※税・サ込Harmonie agreable(表参道)│前菜や選べるメイン、デザートワゴンで満足度が高いフレンチのランチ都会にいながら緑が感じられる一軒家フレンチ「Harmonie agreable」で楽しめるのは、メインが選べる贅沢ランチプラン「Lunch MARCHE」。食材のハーモニーが味わえるコースは、シェフが食材選びから手間暇かけて丁寧に仕上げた小前菜、オードブルから始まり、旬の魚料理と肉料理からメインをセレクト。食後には、日替わりのデザートワゴンからお好きなデザートを。食後のコーヒーか紅茶付きなので、女子会、友人や家族とのランチ、デートなどにもおすすめ。デザートにメッセージを入れてオリジナル仕様にできるので、記念日やお祝いなどにも利用して。Lunch MARCHE店舗名:Harmonie agreable最寄り駅:表参道住所:東京都渋谷区渋谷4-1-13提供期間:2025/1/9(木)〜予約可能人数:2人〜4人料金:1名6000円※税・サ込