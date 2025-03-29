¹âÅèÀ¯¿¡¢ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿¶ÐÊÙ¤Ç·øÊª¤ÎÂç³Ø¶µ¼øÌò¡¡¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡¡¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡¡¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù(4·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË21:00¡Á21:54 ¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç)¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Î¼çÂê²Î¤ÈÂè1ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ ¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡û¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿·Ã»Ò(ÀôÎ¤¹á)¤ò¡ÈÉ¬¤ºÁÜ¤·½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦¾ëºê(Ä®ÅÄ·¼ÂÀ)¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿´ãº¹¤·¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¾ëºê¤ò¸å¤í¤«¤é»Ù¤¨¤ëºûÄÍ(¾®Àô¹§ÂÀÏº)¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ç»Ù¤¨¤ëÀ¶¿å(¿ûÀ¸¿·¼ù)¡¢ÑÛ»Ò(ÉðÅÄÎèÆà)¡¢Ãçº¬(ÊÒ¶Í¿Î)¤é¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢Ì¤¤ÀÆæ¤¬Â¿¤¤·Ã»Ò¡¢±üß·(¹â¶¶¹î¼Â)¤¿¤Á¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤Ï¡¢10¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE JET BOY BANGERZ¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«µã¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ë·èÄê¡£ºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦·Ã»Ò¤òÉ¬»à¤ËÁÜ¤¹¾ëºê¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÀÚ¤Ê¤¤²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¤À¡£
THE JET BOY BANGERZ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ9¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ ¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹! º£²ó¤Î³Ú¶Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«µã¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤â¿¼¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤ë°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¼çÂê²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¤É¤³¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤«ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¾ð·Ê¤È¾ð½ï¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾®ÃÝÀµ¿Í¤µ¤ó¤Îºî»ì¤Ë¤âÃíÌÜ! »£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ°¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥«¥®¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤ò¹âÅèÀ¯¿¤¬±é¤¸¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤â²ò¶Ø¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿¶ÐÊÙ¤Ç·øÊª¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡¦·¯Åè¿®Ìé¤ò¹âÅèÀ¯¿(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤¬)¡¢·¯Åè¤ÈÊÌµïÃæ¤ÎºÊ¡¦·¯ÅèÎ¤Èþ¤òÝ¯°æ½ß»Ò¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤Ç·¯Åè¤ÎÆ±Î½¡¦´ä±Ê¤ò¶â»Ò¾º¤¬±é¤¸¤ë¡£·¯Åè¤Ï·Ã»Ò¤ÎÀèÇÚµ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢·Ã»Ò¤Î¹ÔÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥«¥®¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤À¡£
(C)¡Ö¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡¡¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ ¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù¤Ï¡¢¸µ·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿ºÇ°¦¤ÎºÊ¤òÁÜ¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ºí©°Æ·ïÀìÌç¤ÎÃµÄå¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡×¤ò·ëÀ®¡£¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼ºí©¿Í¤òÁÜ¤¹¤Ù¤¯ËÛÁö¤·¡¢¼ºí©¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤¿¡È¿¿¼Â¡É¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¾ëºêÃ£É§¤ò¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬¾ëºê¤Î°ìÈÖ¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë·º»ö¡¦ºûÄÍ¿¸Ê¿¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç IT µ»½Ñ·Ï¤ÎÅ·ºÍ¡¦À¶¿åÆ©°ìÏº¤ò¿ûÀ¸¿·¼ù¡¢Æ±¤¸¤¯¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç±éµ»¤ÎÃ£¿Í¡¦´ÖµÜÑÛ»Ò¤òÉðÅÄÎèÆà¡¢Æ±¤¸¤¯¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇËÜ¿¦¤Î»äÎ©ÃµÄå¡¦Ãçº¬¾¤òÊÒ¶Í¿Î¡¢¾ëºê¤ÎºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦¾ëºê·Ã»Ò¤òÀôÎ¤¹á¡¢¾ëºê¤Î·º»ö»þÂå¤Î¾å»Ê¤ÇÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡¦±üß·¸¸ã¤ò¹â¶¶¹î¼Â¡¢ºûÄÍ¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤¿ÍÌ®¤ÇÁÜº÷¥Á¡¼¥à¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÂç¿ÃÈë½ñ¡¦±©Ä»Ê¸É×¤ò¸÷ÀÐ¸¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ ¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡û¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿·Ã»Ò(ÀôÎ¤¹á)¤ò¡ÈÉ¬¤ºÁÜ¤·½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦¾ëºê(Ä®ÅÄ·¼ÂÀ)¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿´ãº¹¤·¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¾ëºê¤ò¸å¤í¤«¤é»Ù¤¨¤ëºûÄÍ(¾®Àô¹§ÂÀÏº)¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ç»Ù¤¨¤ëÀ¶¿å(¿ûÀ¸¿·¼ù)¡¢ÑÛ»Ò(ÉðÅÄÎèÆà)¡¢Ãçº¬(ÊÒ¶Í¿Î)¤é¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢Ì¤¤ÀÆæ¤¬Â¿¤¤·Ã»Ò¡¢±üß·(¹â¶¶¹î¼Â)¤¿¤Á¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
THE JET BOY BANGERZ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ9¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ ¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹! º£²ó¤Î³Ú¶Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«µã¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤â¿¼¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤ë°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¼çÂê²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¤É¤³¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤«ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¾ð·Ê¤È¾ð½ï¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾®ÃÝÀµ¿Í¤µ¤ó¤Îºî»ì¤Ë¤âÃíÌÜ! »£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ°¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥«¥®¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤ò¹âÅèÀ¯¿¤¬±é¤¸¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤â²ò¶Ø¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿¶ÐÊÙ¤Ç·øÊª¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡¦·¯Åè¿®Ìé¤ò¹âÅèÀ¯¿(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤¬)¡¢·¯Åè¤ÈÊÌµïÃæ¤ÎºÊ¡¦·¯ÅèÎ¤Èþ¤òÝ¯°æ½ß»Ò¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤Ç·¯Åè¤ÎÆ±Î½¡¦´ä±Ê¤ò¶â»Ò¾º¤¬±é¤¸¤ë¡£·¯Åè¤Ï·Ã»Ò¤ÎÀèÇÚµ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢·Ã»Ò¤Î¹ÔÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥«¥®¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤À¡£
(C)¡Ö¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡¡¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ ¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡Ù¤Ï¡¢¸µ·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿ºÇ°¦¤ÎºÊ¤òÁÜ¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ºí©°Æ·ïÀìÌç¤ÎÃµÄå¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡×¤ò·ëÀ®¡£¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼ºí©¿Í¤òÁÜ¤¹¤Ù¤¯ËÛÁö¤·¡¢¼ºí©¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤¿¡È¿¿¼Â¡É¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¾ëºêÃ£É§¤ò¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬¾ëºê¤Î°ìÈÖ¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë·º»ö¡¦ºûÄÍ¿¸Ê¿¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç IT µ»½Ñ·Ï¤ÎÅ·ºÍ¡¦À¶¿åÆ©°ìÏº¤ò¿ûÀ¸¿·¼ù¡¢Æ±¤¸¤¯¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç±éµ»¤ÎÃ£¿Í¡¦´ÖµÜÑÛ»Ò¤òÉðÅÄÎèÆà¡¢Æ±¤¸¤¯¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇËÜ¿¦¤Î»äÎ©ÃµÄå¡¦Ãçº¬¾¤òÊÒ¶Í¿Î¡¢¾ëºê¤ÎºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦¾ëºê·Ã»Ò¤òÀôÎ¤¹á¡¢¾ëºê¤Î·º»ö»þÂå¤Î¾å»Ê¤ÇÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡¦±üß·¸¸ã¤ò¹â¶¶¹î¼Â¡¢ºûÄÍ¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤¿ÍÌ®¤ÇÁÜº÷¥Á¡¼¥à¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÂç¿ÃÈë½ñ¡¦±©Ä»Ê¸É×¤ò¸÷ÀÐ¸¦¤¬±é¤¸¤ë¡£