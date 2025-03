ウォリアーズ加入後20戦を終えたジミー・バトラーが球団初のスタッツラインをクリア

3月29日(現地時間28日、日付は以下同)にニューオーリンズ・ペリカンズ戦へ臨むゴールデンステイト・ウォリアーズに朗報が届いた。21日に行われたトロント・ラプターズ戦で骨盤の打撲を負ったことで、過去2戦を欠場していたステフィン・カリーが3試合ぶりに出場可能となった。

2連敗中のウォリアーズにとって、今シーズンも平均24.2得点4.4リバウンド6.0アシスト1.1スティールに3ポイントシュート成功率39.4パーセント(平均4.4本成功)を誇る37歳のスーパースターの復帰は頼もしい限り。

28日を終えた時点で、ウォリアーズはウェスタン・カンファレンス7位の41勝31敗。2シーズンぶりのプレーオフ出場を狙う今シーズンのチームには、ジミー・バトラーという実力者もいる。

2月7日の5チーム間トレードでマイアミ・ヒートから加入したバトラーは、ウォリアーズで20試合を終えて平均17.3得点6.1リバウンド6.3アシスト1.3スティールを記録。その期間に345得点、122リバウンド、126アシストを残している。

チーム公式ソーシャルメディア・アカウントによると、ウォリアーズ入団後の最初の20試合で300得点、100リバウンド、100アシストをクリアしたのはバトラーのみ。35歳のベテランフォワードは、新天地で見事な働きを見せているだけに、ウォリアーズとしてもペリカンズ戦で連敗ストップしたいところだ。

20 games in and No. 10 is already making waves 👏@googlecloud || By The Numbers pic.twitter.com/sHnhNH4xF5

- Golden State Warriors (@warriors) March 28, 2025