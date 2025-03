ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年3月21日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “マグニートー”」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “マグニートー”」

投入時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約14×16cm

種類:全1種(マグニートー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開するフィギュアコレクション“ACT/CUT”から、コミックの世界から飛び出してきたような躍動感ある「マグニートー」のフィギュアが登場!

磁場を操る「マグニートー」の力で折れ曲がったパイプのパーツが付属されています。

また、パワーを感じているようにはためいているボリューム感のあるマントもポイント!

「X-MEN」の宿敵である「マグニートー」の迫力あるフィギュアはファン必見です☆

折れ曲がったパイプやマントで、パワーの強力さが伝わるリアルな「マグニートー」のフィギュア!

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “マグニートー”」は、全国のゲームセンターなどに2025年3月21日より順次投入予定です。

