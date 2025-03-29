J1¾º³Ê¸ú²Ì¤Ï54²¯±ß¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢¥Û¡¼¥àÀï¤Ç¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ë¬¤Í¤¿Àè¤È¤Ï¡Ä
¡¡º£µ¨Ç°´ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡£¥Û¡¼¥àÀï¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï´°ÇäÂ³¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ç®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹ç°Ê³°¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷¤À¡£ÆÃ¤ËSNS¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÁ°¸å¤ËË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿ÎÁÍý¡¢ÅÚ»ºÊª¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê¡ô¡Ë¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É²¬»³¤òËþµÊ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢¥Û¡¼¥àÀï¤Ç¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ë¬¤Í¤¿Àè¤È¤Ï¡Ä
¡¡3·î16Æü¤ÎÂè6Àá¥Û¡¼¥àÀï¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤¬¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¿å¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£´ØÅì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ïº£µ¨½é¡£¿ôÆüÁ°¤«¤éX¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¥Õ¥í¥µ¥Ý¤ª¤¤¤Ç¤ó¤»¤§²¬»³¡×¤È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡¢²¬»³¤Ç¤Î¼þÍ·¥×¥é¥ó¤ä°û¿©Å¹¤ò¿Ò¤Í¤ëÅê¹Æ¤¬½Ð¸½¡£14Æü¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö²¬»³±Ø¤Ë¤È¤¦¤Á¤ã¡¼¤¯¡ªº£Æü¤«¤é2Çñ3Æü¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥â¥â¤Î¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡Ö¥«¥¥ª¥³¿©¤Ù¤¿¸å¤Ï¡¢¡ôBIZENÃæÆîÊÆÈþ½Ñ´Û¤Ç´ÛÄ¹¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Äµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡×¤ÈÈ÷Á°»Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ê¥Õ¥í¥µ¥Ý¡Ë¤â¤¤¤¿¡£
¡¡X¤ÎÊ£¿ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥µ¥Ý¤Ï±óÀ¬Àè¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤¬Âç¹¥¤¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤È¤Î¤³¤È¡£»î¹çÁ°Æü¤Î15Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅê¹Æ¤ÏÁý¤¨µÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤ÇÉ¬¾¡µ§´ê¡¢Èþ´ÑÃÏ¶è¡ÊÁÒÉß»Ô¡Ë¤ÇÌë¤Î»¶ºö¤Ê¤É²¬»³´Ñ¸÷¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾ì½ê¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤¬Â³¡¹¤ÈÎ®¤ì¤¿¡£È÷Ãæ¾¾»³¾ë¡Ê¹âÎÂ»Ô¡Ë¤äÄÅ»³¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÅ´Æ»´Û¡ÊÄÅ»³»Ô¡Ë¤Ê¤É²¬»³¸©ËÌ¤ËÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¥Õ¥í¥µ¥Ý¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Öº£¤«¤é¾®Æ¦Åç¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÍÍ»Ò¤ä¡ÖÇ°´ê¤Î¥«¥Ü¥Á¥ã¤À¡×¤È¸½ÂåÈþ½Ñ²ÈÁð´ÖÌïÀ¸¤µ¤ó¤Î²°³°¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¡ÖÆî±»¡Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ë¡×¤¬¤¢¤ëÄ¾Åç¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡¢»³±¢¤ÏÄ»¼èº½µÖ¤äÀÐ¸«¶ä»³¤Ê¤É¶á¸©¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò³Ú¤·¤àÅê¹Æ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖFCÅìµþ¥µ¥Ý¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤³¤ÏÍî¾ë¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÊË¬¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÂÌ²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¤À¤¬¤·Çä¤ê¾ì¡×¡ÊÀ¥¸ÍÆâ»Ô¡Ë¤Ç¤ÎÇã¤¤ÊªÊó¹ð¤Ï¡¢±óÀ¬Àè¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¹¥¤¤ÇÆ±¤¸¤¯ÍÌ¾¤À¤È¤µ¤ì¤ëFCÅìµþ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò°Õ¼±¡£¡Öº£²ó¤Î¼çÌÜÅª¤ÎÌîÄ»´Ñ»¡¡×¤È°¤ÉôÃÓ¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¡¢»ùÅç¸Ð¡ÊÆ±»Ô¤È¶ÌÌî»Ô¡Ë¤Ç¥Þ¥¬¥â¤Î·²¤ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¡Ö¡ô¥Õ¥í¥µ¥Ý¤ª¤¤¤Ç¤ó¤»¤§²¬»³¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¥Õ¥í¥µ¥Ý¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é¼þÊÕ¤ÇÁáºé¤¤Îºù¥«¥ï¥Å¥¶¥¯¥é¤¬¤â¤¦¤¸¤¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ìÂÓ¤Î´³ÂóÃÏ¤ÎÎò»Ë¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤Ç¤Î¸òÎ®¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥ï¥é¤ä²«¥Ë¥é¤Ê¤É²¬»³¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÅê¹Æ¤Î¤Û¤«¡Ö12ÀÊ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥í¥µ¥Ý8¿Í¤¤¤ë¤¾¡ª¡ª¡×¤È¿å¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Þ¤ÞÌë¤Î²¬»³¤Ç¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£17Æü¤Î»î¹çÍâÆü¤â¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂ³¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê´Ñ¸÷¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¡¢¼«Âð¤Ç²¬»³ÅÚ»º¤òÊÂ¤ÙÈäÏª¤¹¤ë¥Õ¥í¥µ¥Ý¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖJ1¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³Ö½µ¤Ç²¿Àé¿Í¤â¤ÎÊý¡¹¤¬±óÊý¤è¤ê²¬»³¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¸÷PR¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¡¢¥Õ¥í¥µ¥Ý¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò°úÍÑ¤·¤Æ´¶Æ°¤ò²¬»³¸©¤ä²¬»³»Ô¤Î¸ø¼°X¤ËÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë¤è¤ë¤ÈJ2»þÂå¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤¬´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢J1¤Îº£µ¨¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤òÌó2000ÀÊ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤â´°Çä¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Û¡¼¥à½éÀï¤«¤é¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯²¬»³¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö²¬»³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¬»³¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀÊ¿ô¤Î¾å¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢Íè¤¿¤¯¤Æ¤âÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÂ¿¤¯¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²¬»³¤Î´Ñ¸÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¡²ñÂ»¼º¤È¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÁ°¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥Õ¡¼¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Û¡¼¥àÀï¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê29Æü¡Ë¡¢FCÅìµþ¡Ê4·î6Æü¡Ë¡¢¼¯Åç¡Ê4·î20Æü¡Ë¤È´ØÅì¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Â³¤¯¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¤¹¤Ç¤ËX¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¥Þ¥ê¥µ¥Ý²¬»³±óÀ¬¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¬»³¤µ¤¯¤é¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Î²¼Ä´¤Ù¤ò¤¹¤ë¥Þ¥ê¥Î¥¹¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä»î¹ç¸å¤Î°û¤ß²ñ¡Ê½Ë¾¡²ñ¤«È¿¾Ê²ñ¡Ë¸å¤Î¤·¤á¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Þ¤Ç¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¡£ÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô²¬»³»öÌ³½ê¤Ï26Æü¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤ÎJ1¾º³Ê¤¬²¬»³¸©Æâ¤ËÇ¯´Ö54²¯±ß¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¤È¤Î»î»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£J2»þÂå¡Ê30²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Î1¡¦8ÇÜ¤ËËÄ¤é¤àÍ½Â¬¤À¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²¬»³¸©Æâ¤ò´Ñ¸÷¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¶â³Û¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë²¬»³¸©Æâ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯³Ú¤·¤ß¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë