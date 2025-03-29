¿Æ¤«¤é»ñ»º·Ñ¤¤¤ÀÉÙÍµÁØ¤¬¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¤Ìõ
¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¸½Âå¤Î¡ÖÉÙ¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Ê¤É³¤³°Åê»ñ²È¤¬¼çÂÎ¡£¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¼çÂÎ¤Ç¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤¬¿ô½½²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ëÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ3¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤¬¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÏÍ©Îî²°Éß¡©
1¿ÍÌÜ¤ÎÃ«ËÜ¾¡¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Åê»ñ²È¡¦¼Â¶È²È¤Ç¡¢°ìÂå¤Ç100²¯±ß¶á¤¤ºâ»º¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿3Ì¾¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢ÅÔÆâ¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¤Ï½»¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Î2µòÅÀ¤ò±ýÉü¤¹¤ëÀ¸³è¤Ç¤¹¡£
Ã«ËÜ¤µ¤ó¤¬4Ç¯Á°¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¿¥ï¥Þ¥óÀáÀÇ¡É¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤ÎÃ±²Á¤¬³¬¤Î¹âÄã¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯°ìÎ§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âÁØ³¬¤Î¹â³ÛÊª·ï¤òÇã¤¦¤ÈÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬Äã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÎÄÌÃ£¤Ç2024Ç¯1·î¤«¤éÉ¾²Á¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÁØ³¬¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬¼ÂÀª²Á³Ê¤Ë±þ¤¸¤Æ°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¿¥ï¥Þ¥óÀáÀÇ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï°ÊÁ°¤«¤é³¤³°Ë¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¡¦½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀáÀÇÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ï¥Þ¥óÀáÀÇ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ï¥Þ¥óÀáÀÇ¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬Åö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¹ñÆâ¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤«¤é¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã«ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬½»¤à¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Î»Å»ö¤ä¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¡¢º£¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤ËºÊ¤Ï¡Ø¶¹¤¤¡Ù¡ØÉÝ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±üÍÍ¤¬¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÃÏ¿Ì¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍ©Îî²°Éß¤Î¤è¤¦¤ÇÉÔµ¤Ì£¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹âÁØ³¬¤Î¹â³ÛÊª·ï¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢»ä¤ò´Þ¤á¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥Ó¡¼¤äÄÌÏ©¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Ï¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤¿¤·¤«¤ËÉÔµ¤Ì£¡£Ìë¤À¤ÈÃËÀ¤Î»ä¤Ç¤âÉÝ¤¯¤ÆÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë½»¤á¤Ð¡¢´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÈÏ»Ï¼Áñ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬½»¤ß¤ä¤¹¤¤¡©
2¿ÍÌÜ¤ÎÁ°ÀîË§Ïº¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÏÄ¹¤¯²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝÍ»ñ»º³Û¤Ï¿ô½½²¯±ß¤Ç¤¹¡£Á°Àî²È¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê»ñ»º²È¤Ç¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤ÎÂå¤«¤éÏ»Ï¼ÁñÄ®¡ÊÊ¼¸Ë¸©°²²°»Ô¡Ë¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë²ÈÂ²¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»Ò¶¡¤¬²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉ×ÉØÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£
Á°Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬²È¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ºÝ¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÅ¾µï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î½»µï¤Ï2¿Í¤Ç½»¤à¤Ë¤Ï¹¤¹¤®¤ë¤·¡¢Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤È¤«°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤â±ó¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¤Êª¤ä³°½Ð¤Ë¤âÉÔÊØ¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤ËÅöÌÌ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÄ¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¿²È¤Ê¤Î¤Ç°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤Î²È¤È¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î½»´Ä¶¤Î°ã¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Á°Àî¤µ¤ó¤¬½»¤àÏ»Ï¼Áñ¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ï»Ï¼Áñ¤ÏÏ»¹Ã»³¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎÁÏ¶È²È¤Ê¤É¤¬Å¡Âð¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï»Ï¼Áñ¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¤ë¾ì¹ç¡¢Ä®Æâ²ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö·úÃÛ¶¨Äê±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë·úÀß·×²è¤Î¾µÇ§¤ò¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢17¹àÌÜ¤Î¸·¤·¤¤¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¡¦ÆÃÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤ò5¤ÄÈ´¿è¤¹¤ë¤È¡¢
¡·úÃÛÊª¤Ï1¶è²è¤Ë¤Ä¤400Ö°Ê¾å¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤È¤·¸Ä¿ÍÀìÍÑ¤Î½»Âð¤È¤¹¤ë¤³¤È
¢ÃÏ³¬¤ò½ü¤¯³¬¿ô¤Ï2°Ê²¼¤È¤¹¤ë¤³¤È
¬ÅÚÃÏ¤Î·Á¾õ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÊÝÁ´¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÉºÒÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¶áÎÙ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Î·Á¾õ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë
·úÊª¤Î°ÌÃÖ¤ä·ÁÂÖÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¯Ë¾¤Ê¤É¶áÎÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¡£
¯ÎÐ²½Î¨¤ÎºÇÄã¸ÂÅÙ¤Ï40¡ó¤Þ¤¿¤Ï30¡ó¤È¤¹¤ë¡£¡ÊÎÐÃÏÌÌÀÑ10Ö¤Ë¤Ä¤¡¢¹âÌÚ1ËÜ¤«¤Ä¡¢ÃæÌÚ2ËÜ¤ò¿¢ºÏ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë
À¸³è¥ë¡¼¥ë¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤¬¡Ä
¤³¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï»Ï¼Áñ¤Ë¤ÏÁñ¸·¤ÊÂç¹ëÅ¡¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢ÎÐË¤«¤Ç´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¾®µ¬ÌÏ¤Ê°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÁêÂ³¤Î´Ø·¸¤Ç¹ëÅ¡¤ò¼êÊü¤¹¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï»Ï¼ÁñÄ®¤Ë¤Ï¡¢½»Âð·úÃÛ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿§¡¹¤ÊÀ¸³è¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Àî¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤Â¾¤Î½»ÂðÃÏ¤ä¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½»´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½»Ì±¤Î³¹¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¸ø¶¦¿´¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¹ëÅ¡¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°²²°»ÔÆâ¤ÎÏ»Ï¼ÁñÄ®¡£ÅÅÀþ¤òÃÏÃæ²½¡¢³¹Åô¤ÏÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê2017Ç¯»£±Æ¡§ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¡¿»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¡Ë
3¿ÍÌÜ¤Î·§ÅÄ¼£µÁ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÎÁÏ¶È²È¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÌò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤òÃæ¿´¤Ë¿ô½½²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë²ÈÂ²¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢·§ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à¤³¤È¤ËºÇ¤â¶¯¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½»¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÃÇ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ã¤Æ¡¢»áÁÇÀ¤â¹ñÀÒ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤ÈÇö¤¤ÊÉ¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¾®Éô²°¤Ç°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»ä¤Ë¤ÏÀäÂÐÌµÍý¤Ç¤¹¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬ÊØÍø¤À¤È¤«Ä¯Ë¾¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¡£ÎÐË¤«¤Ç¹¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÊý¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ë½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«ÎÏ¤ÇÉÙ¤òÆÀ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç
¤µ¤é¤Ë·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤²¾Àâ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤â´Þ¤á¤ÆÂå¡¹¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¼«Âð¤ä»äÀ¸³è¤òÂ¾¿Í¤Ë¼«Ëý¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«ÎÏ¤ÇÉÙ¤òÆÀ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£°ìÊý¡¢µ¯¶È²È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¦·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤È¡Ø²¶¤Ã¤Æ¥¹¥´¥¤¤À¤í¡ª¡Ù¤È¼«Ëý¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÄ¯Ë¾¡¦³°´Ñ¡¦¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ê¹¥¤Î¼«Ëý¥Í¥¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¿Íµ¤¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ä¶ÉÙÍµÁØ3¿Í¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½»´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î½»´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤ä¹âÅÙ¤ÊËÉÈÈÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢3¿Í¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌäÂêÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ï¡¢½»´Ä¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤è¤ê¤â°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤Î¸«²ò¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ÎÀµ²ò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¦¶È¡¦²ÈÂ²¹½À®¡¦ºâ»º¾õ¶·¡¦ÃÏ°è¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öº£¸å¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤½¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê»ñÂÐ¾Ý¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï½»¤à¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£½»´Ä¶¤ÎÎÉ¤¤ÅÀ¡¦°¤¤ÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¹ØÆþ¤äÄÂ¼Ú¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆü² ·ò ¡§ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë