ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』コレクションが登場!

「グローグー」や「ダース・ベイダー」など、人気キャラクターたちの純金のスタチューやジュエリーがラインアップ。

2025年4月18日(金)から20日(日)に開催されるイベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン(STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」や公式ECサイトにて予約受付&販売されます☆

ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクションまとめ

【イベント販売】

イベント:「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン(STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」

日程:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)

場所:幕張メッセ(1-6,9-11ホール&イベントホール)

特典:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)に「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン」にて購入すると、先着で会場限定ロゴがデザインされたジュエリークロスをプレゼント

【ECサイト販売】

サイト名:ケイウノオフィシャルサイト

発売日:2025年4月25日(金)〜

※一部商品予約販売を予定<期間:2025年4月25日(金)11:00〜5月20日(火)10:59>

全国にジュエリー店舗を展開するジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』の新作コレクションが登場!

イベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン」とケイウノオフィシャルサイトにて、期間限定で予約受付・販売されます。

今回の『スター・ウォーズ』新作コレクションは、Lucasfilm監修の元、リングやスタチューなど様々なアイテムを展開。

オーダーメイドでジュエリーや時計を企画・製造販売する「ケイウノ」が、作品の世界観を繊細なジュエリーへ落とし込んでいます。

『スター・ウォーズ』ファン必見のコレクションになっています☆

スタチュー「STAR WARS Premium Collection -Battle Droid-」

価格:K18イエローゴールド 935,000円(税込)

※予約販売にてシルバー925(イエローゴールドコーティング)385,000円も受注可

どこにでもいる、どこか憎めない彼がきっと少しだけ勇気をくれるはず。

そんな、全長約6cmで立体的に作りこんだ「バトル・ドロイド」のスタチューです。

贅沢にK18で製作された、特別なアイテム。

ディスプレイ用アクリルケースを付属しており、その愛おしい姿をいつでも眺めて楽しめます。

スタチュー「THE MANDALORIAN Premium Collection -Grogu-」

価格:K24純金 198,000円(税込)

※予約販売にてシルバー925(イエローゴールドコーティング)36,300円も受注可

約1cmで立体的に作りこんだ「グローグー」のミニサイズのスタチュー。

贅沢に純金で製作された、特別なアイテムです。

「グローグー」と共に「フォース」を感じられます☆

専用ケース付属。

ネックレス「STAR WARS Premium Collection -Lightsaber (Darth Vader)- (pavé diamonds)」

税込価格:Pt950×K14ローズゴールド 770,000円(税込)

紅く染まるその矛先は、愛と憎しみを映し出して。

「ダース・ベイダー」のライトセーバーをモチーフにしたネックレス。

レッドトリートメントダイヤモンドを贅沢にセッティングし、赤い光を表現。

さらに、地金はプラチナとローズゴールドを使用しています。

作品の象徴的なアイテムをラグジュアリーに楽しめます。

ネックレス「STAR WARS Collection -C-3PO-」

価格:K18イエローゴールド 187,000円(税込)/シルバー925 33,000円(税込)

「C-3PO」の顔をモチーフにしたネックレス。

立体的な作りで忠実に表現しながらも、トップ部分は約1.3cmと身に着けやすいサイズ感です。

シルバー製にはいぶし加工をほどこしており、クールに身に着けられます。

お茶目な相棒と、いろんな景色を見に行きたくなるネックレスです☆

ネックレス「THE MANDALORIAN Collection -IG-11-」

価格:シルバー925 110,000円(税込)

再プログラムにより「グローグー」の守護者となった「IG-11」をモチーフにしたネックレス。

360度細部までこだわり、忠実に表現しています。

また、首、腰、肩が回るギミックで、ドロイドらしい動きが楽しめます☆

いつもそばで見守ってくれる存在として。

ネックレス「STAR WARS Collection-Lightsaber (Darth Vader/Obi-Wan Kenobi/Anakin Skywalker)」

価格:シルバー925 各47,300円(税込)

種類:全3種(ダース・ベイダー、オビ=ワン・ケノービ、アナキン・スカイウォーカー)

それぞれの決意を宿したライトセーバーのヒルトをモチーフにしたネックレスです。

「ダース・ベイダー」はルビー、「オビ=ワン・ケノービ」と「アナキン・スカイウォーカー」はブルートパーズをセット。

「カイバー・クリスタル」の色を表現しています。

ネックレス「STAR WARS Collection -Emblem (JEDI ORDER/GALACTIC EMPIRE/REBEL ALLIANCE)」

価格:シルバー925 各24,200円(税込)

種類:全3種(ジェダイ・オーダー、帝国軍、反乱軍)

浮彫りのような立体感で、「ジェダイ・オーダー」「帝国軍」「反乱軍」それぞれの象徴的なエンブレムを表現。

くぼみ部分にはいぶし加工を施しています。

トップ部分は約1.5cmと、普段使いしやすいサイズ感です。

ネックレス「STAR WARS Collection -R2-D2-」

価格:シルバー925 66,000円(税込)

いつも一緒にいてくれる「R2-D2」をモチーフにしたネックレス。

360度細部までこだわり、忠実に表現しています。

また、頭の部分がくるくると回転するギミックをほどこし、その愛らしい姿を楽しめます。

いっしょにいろんな世界を見に行きたくなるジュエリーです。

ネックレス「THE MANDALORIAN Collection -Mythosaur (large)-」

価格:シルバー925、革 82,500円(税込)

伝説の獣、「ミソソー」をモチーフにしたネックレスの大サイズ。

トップ部分は縦が4.5cmほどの大きさで、シルバーにいぶし加工をほどこし、クールに身に着けられるデザインです。

裏側にはマンダロリアン文字で「THIS IS THE WAY」の一文を刻んでいます。

ネックレス「THE MANDALORIAN Collection -Mythosaur-」

価格:シルバー925 27,500円(税込)

こちらは、伝説の獣「ミソソー」をモチーフにしたネックレスの小サイズです。

トップ部分は縦が2.7cmほどの大きさで、シルバーにいぶし加工をほどこしています。

また、裏側にはマンダロリアン文字で「THIS IS THE WAY」の一文が。

マンダロアの英雄のように、自分の力を信じたいときの御守りになってくれます☆

リング「STAR WARS Premium Collection -Darth Vader-」

価格:Pt950、ダイヤモンド計2.888ct 2,640,000円(税込)

現品サイズ:#20 ※予約販売のサイズ対応範囲:#14〜#24

「ダース・ベイダー」をモチーフにしたフェイスリング。

Pt950にダークブラック加工を施しています。

ヘルメット部分にはブラックダイヤモンドを敷きつめるように贅沢にセッティング。

その威厳ある姿を、ラグジュアリーに身に着けられる特別なリングです☆

リング「STAR WARS Collection -MAY THE FORCE BE WITH YOU-」

価格:K18イエローゴールド 242,000円(税込)/シルバー925 26,400円(税込)

現品サイズ:#13/ #18/ #23 ※予約販売では、他素材での受注も可

作中で使用されているフォント「オーラベッシュ」で、作品の象徴的なフレーズを表現したリング。

フラットな形状で、クールに身に着けられるデザインです。

リング「THE MANDALORIAN Collection -THIS IS THE WAY-」

価格:K18イエローゴールド 242,000円(税込)/シルバー925 26,400円(税込)

現品サイズ:#13/ #18/ #23

※予約販売では、他素材での受注も可

作中の象徴的な合言葉“THIS IS THE WAY”をマンダロリアン文字で表現したリング。

フラットな形状で、どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。

内側には「ミソソー」の刻印も。

リング「THE MANDALORIAN Collection -Boba Fett-」

価格:シルバー925 99,000円 (税込)

現品サイズ:#20

※予約販売の対応範囲:#14〜#24

伝説的な賞金稼ぎ、「ボバ・フェット」をモチーフにしたフェイスリング。

シルバーにいぶし加工をほどこし、特徴的な黒いラインを忠実に表現しています。

リング「THE MANDALORIAN Collection -Din Djarin-」

価格:シルバー925 99,000円 (税込)

現品サイズ:#20 ※予約販売の対応範囲:#14〜#24

孤高の賞金稼ぎ「ディン・ジャリン」をモチーフにしたフェイスリング。

シルバーにいぶし加工をほどこし、ヘルメットに宿す、使命と誇りを感じられるデザインに仕上げられています。

腕時計「STAR WARS Collection -Custom Watch-」

価格:ステンレス,牛革ベルト/メタルベルト 各49,500円(税込)

種類:全3種(反乱軍、帝国軍、スター・ウォーズ)

「反乱軍」「帝国軍」、そして『スター・ウォーズ』の世界観をイメージした3種類の時計。

裏蓋の刻印と、ベルトを好みに合わせてカスタマイズ可能。

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン」のイベントでは、当日持ち帰れるように、希望のカスタム内容に合わせてその場で組み上げて納品してもらえます!

『スター・ウォーズ』の世界観を詰め込んだ、特別なジュエリーコレクション!

ケイウノの新たな『スター・ウォーズ』コレクションは、2055年4月18日(金)〜20日(日)に幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン(STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」のほか、ケイウノオフィシャルサイトにて、期間限定で予約受付・販売されます。

