事あるごとに不仲説が取り沙汰されてしまうジャスティン&ヘイリー・ビーバー夫妻。この度ヘイリーが、息子ジャック・ブルースの頭にキスするジャスティンの投稿をシェアし、誇りをにじませた。日本時間3月28日未明にインスタグラム・ストーリーズを更新したヘイリー。明るい陽射しの下、ジャック・ブルースにキスをするジャスティンの後頭部と、彼の頭をつかむ息子の小さな手が写る写真をシェアし、感激して涙を浮かべる絵文字とともに、「私のボーイズ」とキャプションを付けた。

このところ、心身の健康不安や薬物使用が取り沙汰されているジャスティンだが、ヘイリーの投稿の数時間前にインスタグラムを更新し、「だって僕はマニアックだから。神に対し、ジャック・ブルースへの献身を誓う」と綴り、この写真や、打ち合わせ中とみられるヘイリーの姿、自撮り写真や音楽演奏中とみられるモノクロ写真をシェアしていた。ジャスティンは意味深な投稿が続いていることに加え、先日は新アルバム『I Said I Love You First』をリリースした元恋人セレーナ・ゴメスが、収録曲「How Does It Feel to be Forgotten」でジャスティンを揶揄したのではないかとの噂も浮上。ファンからは、ヘイリーとの結婚生活を心配する声も上がっているようだが、21日には、2人で米カリフォルニア州ウェストハリウッドにあるセレブに人気の寿司店スシ・パークにて、ディナーデートをキャッチされた。また先月は2人に近い情報筋が、「2人に問題はない」とコメントしている。引用:「Hailey Rhode Bieber」インスタグラム(@haileybieber)