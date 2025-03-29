°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó¡ÊÈ½ÅÄÃæ³Ø¹»Â´¶È¼°¡Ë

½Õ¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Îµ¨Àá¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬¸©¤ÇÂîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÏÃÂê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹ Ìó8Ç¯´Ö¡¢TOS¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¤­¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¤³¤Î½Õ¡¢Î¹Î©¤Á¤Î¤È¤­¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

3·î¾å½Ü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÎÈ½ÅÄÃæ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Â´¶È¼°¡£Î¹Î©¤Á¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë119¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÃæ¤ËÂîµå¾¯½÷¡¢°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿TOSÆ£Â¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó

¢¡TOSÆ£Â¼¹¸µ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤´Â´¶ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×

¢¡°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×

¢¡TOSÆ£Â¼¹¸µ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×

¢¡TOSÆ£Â¼¹¸µ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¼èºà¤«¤é¤â¤¦8Ç¯¡©¾®³Ø2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×

¢¡°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó
¡Ö8Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

½Ð²ñ¤¤¤Ï8Ç¯Á°¤Î¾®³Ø2Ç¯À¸

¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó

TOS¤È³¤ô¥¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¤¤Þ¤«¤é8Ç¯Á°¡Ä¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤­¡£

¤ªÃÄ»ÒÆ¬¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÂîµå¾¯½÷¤ÏÅö»þ¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¾­ÍèÍ­Ë¾¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¾®2¡Ë
¡Ö¿§¡¹¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤È¤«¤·¤¿¤êÆÍ¤­¤È¤«¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¡Ê¤¬³Ú¤·¤¤¡Ë¡×

¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨Á´¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤È¤­¤Ë¤Ï¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¡£

2Ç¯Á°¤Ë¤ÏÆ£Â¼¹¸µ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤ÎÂîµåÂÐ·è¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼Â¤Ï¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Ï¹­Åç¤ÎÂîµå¶¯¹ë¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤ô¥¤µ¤ó¡£
Ãç´Ö¤ÎÅú¼­¤òÊ¹¤­¤Ê¤¬¤éÀËÊÌ¤Î»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡Â´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¡¦ÃÝ¥Î°æ°É±©¤µ¤ó
¡Ö¤­¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Þ¤ë¤Ç¤­¤Î¤¦¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¤Û¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£´î¤Ó¤¢¤¦Æü¤â²ù¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¶ì³Ú¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×

¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤­¤Ï»î¹ç¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÅÓÃæ¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦µã¤­Ãî¤ÊÂîµå¾¯½÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä

µã¤­ÃîÂîµå¾¯½÷¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï²ù¤·ÎÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È·è°Õ¡É¤ÎÎÞ¤Ë

¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó

¤¢¤ì¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤¤¤Þ¤Ï²ù¤·ÎÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í§¤È¤ÎÊÌ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¦·è°Õ¤ÎÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤Þ¤¹¡£

Â´¶È¼°¤Î¤¢¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¹¤Î²ò»¶¼°¡£³¤ô¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤½¤Î·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó
¡ÖÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë½ñ¤¤¤¿¥µ¥¤¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ëý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂîµå¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×

¢¡TOSÆ£Â¼¹¸µ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÂÆ£³¤ô¥Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÂÆ£³¤ô¥¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î³Ø¹»À¸³è¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×

¢¡°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó
¡Ö»ä°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï±¿Æ°¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤Î¤ÇÂÎ°éÂç²ñ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯¤Æ1Ç¯À¸¤Î¤È¤­¤Ï¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ°éÂç²ñ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇû¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É2Ç¯À¸¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ3Ç¯À¸¤Ï¤â¤¦Á´Éô¤Ç¤­¤ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡¢Èá¤·¤¤¡¢¼ä¤·¤¤Á´ÉôÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê»þ´Ö¤ÇËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×

¤½¤ó¤Ê³¤ô¥¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¾ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤Ï¡Ä

Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó

¢¡°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¾®2¡Ë
¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

¢¡°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó¡ÊÅö»þÃæ2¡Ë
¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤òÀäÂÐ¤Ë¼è¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×

¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂîµå¾¯½÷¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¯

Â´¶È¼°¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó

¢¡TOSÆ£Â¼¹¸µ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¾­ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤­¤«¤éÂçÉñÂæ¤Î¤³¤È¤Ï¸ý¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«²þ¤á¤Æ¡©¡×

¢¡°ÂÆ£³¤ô¥¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Î¤È¤­·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¡£¼«Ê¬¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£Î©¤Ã¤Æ·ë²Ì½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×