　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比710円安の3万6300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39340.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39157.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
39126.16円　　ボリンジャーバンド3σ
38630.40円　　75日移動平均
38553.84円　　ボリンジャーバンド2σ
38526.25円　　200日移動平均
37981.52円　　ボリンジャーバンド1σ
37580.00円　　一目均衡表・基準線
37409.20円　　25日移動平均
37220.00円　　5日移動平均
37135.00円　　一目均衡表・転換線
37120.33円　　28日日経平均株価現物終値
36836.88円　　ボリンジャーバンド-1σ
36300.00円　　29日夜間取引終値
36264.56円　　ボリンジャーバンド2σ
35692.24円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース