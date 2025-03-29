日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比710円安の3万6300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39340.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39157.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
39126.16円 ボリンジャーバンド3σ
38630.40円 75日移動平均
38553.84円 ボリンジャーバンド2σ
38526.25円 200日移動平均
37981.52円 ボリンジャーバンド1σ
37580.00円 一目均衡表・基準線
37409.20円 25日移動平均
37220.00円 5日移動平均
37135.00円 一目均衡表・転換線
37120.33円 28日日経平均株価現物終値
36836.88円 ボリンジャーバンド-1σ
36300.00円 29日夜間取引終値
36264.56円 ボリンジャーバンド2σ
35692.24円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39340.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39157.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
39126.16円 ボリンジャーバンド3σ
38630.40円 75日移動平均
38553.84円 ボリンジャーバンド2σ
38526.25円 200日移動平均
37981.52円 ボリンジャーバンド1σ
37580.00円 一目均衡表・基準線
37409.20円 25日移動平均
37220.00円 5日移動平均
37135.00円 一目均衡表・転換線
37120.33円 28日日経平均株価現物終値
36836.88円 ボリンジャーバンド-1σ
36300.00円 29日夜間取引終値
36264.56円 ボリンジャーバンド2σ
35692.24円 ボリンジャーバンド3σ
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