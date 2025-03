AIも二度見？タトゥー姿が話題になったハン・ソヒ、夏先取りの装いで魅せた“黄金比”スタイル【PHOTO】

女優ハン・ソヒが人形のような美貌でファンを驚かせている。

3月27日、ハン・ソヒは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。

公開された写真には、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「DIOR」のイベントのために香港を訪れたハン・ソヒの姿が写っている。

春を通り越し、夏を感じる涼しげなファッションで登場したハン・ソヒは、スリムな体型を惜しげもなく披露している。

その小顔ぶりはさることながら、バービー人形のような“黄金比率”を誇る彼女の姿からはカリスマオーラが放たれ、見る者を釘付けにしていた。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

この投稿を受け、ファンからは「もしかして空から舞い降りた天使ですか?」「AIも驚く美しさ」「肌が透き通ってる…」といった声が寄せられている。

そんなハン・ソヒは、6月から初のワールドツアーファンミーティングを開催する予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。