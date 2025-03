世界的に高く評価されている日本の医師制度。しかし、OECDの医療統計によると、人口1000人あたりの医師数は、日本は2.6人。OECD37か国の平均である3.7人を大きく下回ります。日本国内では近年、医師不足や診療科の偏在、医学部受験の加熱など、さまざまな問題が表面化してきました。そのようななか、千葉大学医学部在学中に国家公務員総合職採用試験に合格し、現在は慶應義塾大学医学部特任助教でもある、医師の木下翔太郎さんは日本の医療の現在地をさまざまなデータから俯瞰。いびつな構造を指摘します。そこで今回は、木下さんの著書『現代日本の医療問題』から、一部引用、再編集してお届けします。

「体力では男に負ける」

日本において、医学部入試における女性差別が長年行われていた背景には、日本の医療界が女性医師にとって働きにくい環境であったことが主要因であることは間違いないでしょう。日本の医療現場が女性医師にとって働きにくい環境だったことを示すエピソードは枚挙に暇がありません。

松永正訓先生の著書では、医学部で英語が入試に導入されはじめ、女性の入学者が増加傾向になった時期を振り返りこのように書いています※1。

<女性は確かに優秀であるが、体力では男に負ける。外科医なんて半分は体力仕事である。特に整形外科とか脳神経外科はそうだ。このままでは将来外科医のなり手が減るのではないか(中略)予想通り、女性はメジャーな外科教室に入局することは非常に少なかった。>

外科系は、手術の症例数を重ね、手技の上達などが求められる診療科ですが、手術は長時間に及ぶことも多いため拘束時間も長く、患者の状況によって昼夜問わず緊急で手術するといったことも多くあります。こうした忙しさは、体力的に女性には厳しい、と決めつける風潮が医学部の中にあったといえます。

また、女性はライフステージに応じて、仕事と出産・育児を両立させることが求められますが、多忙な日本の医療現場において、出産・育児と両立してキャリアを維持するハードルは大変高いといえます。

特に外科系の場合、術中の状況によって手術時間が変動することも多いため、勤務終了時間も読めないことが多く、定時に切り上げて子供を保育園に迎えに行く、といった仕事と家庭の両立はどうしても困難になります。

女性医師の半数が「常勤職退職経験あり」

外科系など比較的忙しい臨床科に就職していた女性医師が、出産・育児などを契機により時間のとりやすい臨床科に転科するという話も医者の世界ではよく目にする事例です。

実際に、2007年に711名の女性医師を対象に行われた調査では、全体の55%が常勤職を退職した経験があり、そのうち90%が医学部卒業後10年以内に退職していること、退職理由は「仕事と出産・子育ての両立の難しさ」(45%)、次いで「体調不良」(12%)、「長時間労働」(8%)の順に多かったことが報告されています※2。



この調査では、特に注目すべき結果として、その退職者のうち、正規雇用として復帰できたのは33%しかいなかったとされていることです。つまり、女性医師の約3人に2人は、医学部卒業後10年以内に、出産・育児などのライフイベントや長時間労働などを理由に退職せざるを得なくなり、そのまま復帰できない、ということになります。

この調査は2つの私立大学を対象にした調査でしたが、他の大学・病院でも、割合は多少異なるかもしれませんが、若手女性医師が継続して就労し続けるのが難しいという状況は同じだったと考えます。

医学部長と大学病院長は全て男性

このように就労を継続することが困難であることから女性医師のロールモデルも不足しており、2022年6月時点で、日本の全82大学医学部の医学部長と大学病院長は全て男性であったことが報告されています※3。

このように女性医師が妊娠・出産で離職する可能性が高いと認識されるようになってからは、出産で離脱する可能性の高い女性をそもそも受け入れなかったり、受け入れたとしても妊娠をしないよう求めたりする事例も数多くあったようです。例えば、麻酔科医の筒井冨美先生は次のようなエピソードを著書に書いています※4。

<時代は平成に移り、女子医学生率や女医率はじわじわと増えていったが、封建的な「白い巨塔」は変わらないように見えた。「入局後2年間は出産禁止」と公言する教授は、相変わらずよく見かけたし、その中には産婦人科医もいた。

関連病院への派遣にあたって、「在職中は妊娠しません」との誓約書を求められることもあったが、さしたる問題にはならなかった。妊娠などの理由で医局人事を拒否すれば「女は使えない」と公言されて、博士号やらアルバイト斡旋やらで露骨に冷遇され、周囲もそれを当然のことと見なしていた。>

切迫流産で「流れてしまえばいい」



また、2018年8月に株式会社エムステージが実施した男女医師103人を対象とした調査では、「ご自身や周りの方が医学部入試や学生時代、医師になってから受けた不当な差別・扱いがありましたら教えてください」という問いに対して、以下のような回答があったとされています※5。

●医学部を目指していたころから、私大の縁故入学や女性不利なのはじゅうぶん感じていました。それでも入れる実力があればいいだけだと割り切っていました。学生時代も、特に外科系の医局は女子というだけであまり熱心に勧誘されることがなく、悔しい思いをしました。外科系の医局説明会に行って、入局に関する大事な話をする前に女性だけ先に帰らされたこともありました。(外科)

●卒業式などで、「女性は結婚や出産ですぐやめる。これまでにどれだけのお金をかけて税金で育ててもらったと思っているんだ。絶対にやめることのないように。」と言われた。ひとくくりに考えられていることに腹が立った。(非開示)

●研修医の時に妊娠しました。産休ギリギリまで当直もやり、みんなと同じように勤務したのに、事あるごとに「研修医なのに妊娠するなんて」「だらしない」などと言われました。初期に切迫流産で数日休んだ時には「流れてしまえばいい」とまで言われ、どうしてここまで言われなければいけないのかと悲しかったです。(内科)

月経困難が笑いのネタに

●職場と相談し計画出産したが、産休の代替があるはずがなくなり、産休後の仕事もなくなった。(非開示)

●うちの病院にいる間は妊娠しないでね、と言われたことがあります。(整形外科)

●月経困難で、緊急手術に入れそうになかったとき、理解のない医師からは非難・笑いのネタとなった。「腹痛でオンコール変わってくださいなんて、俺だったら明日からクビですね笑」(心臓血管外科)

●「どうせ教えても無駄になるんだから、女のお前には何も教えてやる気にならない」と面と向かって言われたりした。余りにも言われ続けたので、自分でも「結婚や出産で戦力外になる可能性もある」と思うと特別な経験が出来る機会を本当は挑戦したいのに辞退したりした。(非開示)

こうした状況が続いてきたことから、女性の診療科選択の傾向も男性と大きく異なっています。厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計(旧:医師・歯科医師・薬剤師調査)」で、診療科ごとの病院勤務女性医師の割合を公表される範囲で整理したものを表にしました(表10)。

全診療科の数字をみていただくと、全体として女性医師の割合が増加傾向にあることがわかるかと思いますが、それを受けて、どの診療科も女性の割合は増加しています。

しかし、2006年から2022年にかけて、もともと女性の多い皮膚科・眼科のような診療科と、女性の少ない外科系の診察科、という関係性は大きく変わってはいません。

