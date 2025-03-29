¡Ö¶â¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡×¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¤«¤±»Ò¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÃËÀ¤ò´«Í¶¤«¡¡¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿40ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
¥¿¥¤¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¤«¤±»Ò¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÃËÀ¤ò´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤«¤é¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ìÂáÊá¤µ¤ì¤¿ßÀÃÏÍ¥ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï3Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤ÇÃËÀ¤òÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¤«¤±»Ò¤Ë´«Í¶¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤ÆßÀÃÏÍÆµ¿¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ßÀÃÏÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡Ö¶â¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ñ¥¿¥ä¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¤«¤±»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ßÀÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¥¿¥¤¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¿¥¤Åö¶É¤ËÆþ´ÉË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏßÀÃÏÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àè·î5Æü¤Ë¥¿¥¤¤«¤é¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ìÂáÊá¤µ¤ì¤¿5¿Í¤ÎÃË¤È¤Î´ØÏ¢¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£