吉本興業ホールディングス(HD 本部・大阪市中央区/東京都新宿区)は、大阪・関西万博(4月13日開幕)に出展するパビリオン『よしもと waraii myraii 館』の一部を報道陣に公開した。また、オフィシャルホームページを公開し、公式Xとインスタグラムを開設した。



『よしもと waraii myraii 館』のテーマは、「こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」。大阪・関西万博で最も笑い声が響くパビリオンを目指す。

また、6月15日(日)には、国連と吉本興業がタッグを組んだイベント 「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」を開催。 「みんなが笑顔になる一日を」との思いで、万博各会場でさまざまな催しを展開する。



“笑顔の球体”が目印の広場では、「言葉や文化の壁をこえて、一人ひとりが主役のお祭りさわぎを!」と、その瞬間をともにする人たちと創りあげる。

「タマー」の前でポーズする(前列左から)やました、西川かの子、西川きよし、二神敦(万博ウオッチャー)、ヤナギブソン、(後列左から)span!・水本、マコト、ノーサイン・乾、北斗<2025年3月20日 大阪市此花区・夢洲>

初めてパビリオン建設地を訪れたタレント・西川きよしさん(78)は、1970年大阪万博のお祭り広場で、故・横山やすしさんとの漫才やイベント司会など引っ張りだこだった。「アメリカ館の月の石や人間洗濯機、動く歩道とか忘れられない」と話した。そして大阪・関西万博。「万博公式キャラクター・ミャクミャクを初めてみた時、オレとちゃうんかと思った」と目を大きく見開いて歓迎した。

■笑顔の球体 タマー

アートディレクター・MASARU OZAKI氏が手掛ける球体内部は、プロジェクションマッピングなど様々な演出が織りなす異空間。インタラクティブな仕掛けやフォトスポットを通して、遊び心あふれるアート体験ができる。

アートディレクター・MASARU OZAKI氏(プロジェクションマッピングアーティスト) ⓒYOSHIMOTO KOGYO HOLDINGS CO., LTD.

■アシタ広場

◆IKOI

癒しの空間「IKOI」では、世界中の人々を笑顔でつなぐエンターテインメントゾーンとして靴を脱ぎ、くつろぎながら人々が語り合うことができる。



◆Comedy show

言葉が通じなくても楽しめるノンバーバルパフォーマンスやコメディショーを、空の下という解放感の中で毎日開催。このほか、盆踊りにカラオケやダンスを融合させた、新しい参加型イベントなどを企画、夜のパビリオンも盛り上げる。

■「笑顔」あふれるパビリオンで、184日分の「笑顔」を…

来場者の笑顔の数をカウントし、万博会期中にどのくらいの笑顔が集まったか計測する「笑顔検知ツール」、ステージプログラム体験の前後で表情を撮影・計測することで、笑うことによる感情の変化を分析・蓄積する「感情分析ツール」を使用して、「笑い」が健康に寄与する未来につなげる。