¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤¬¤ªÁ°¤ò²øÊª¤Ë¤¹¤ë¡Ä¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤Ê¡×²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡¢·òÂç¹âºê¤ò»Ö´ê¤Î£·²ó£°Éõ
¢¡Âè£¹£·²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè£±£°Æü¡¡¢¦½à·è¾¡¡¡²£ÉÍ£µ¡¼£±·òÂç¹âºê¡Ê£²£¸Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ²¦¼Ô¡¦²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤È¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¸ø¼°Àï£±£¹Ï¢¾¡¡£»Ë¾å£µÅÙÌÜ¡¢½é¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î½©½ÕÏ¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿£°£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£±£¹Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÀèÈ¯¤·¤¿£²Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¤â£·²óÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤·¤¿¡£
¡¡ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡££·²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄ¤¬Åê¤²¤¿£±£°£³µåÌÜ¤Î¹â¤á£±£´£·¥¥í¤Ë¡¢ÎÏ¤Î¤Ê¤¤ÂÇµå¤¬»°ÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÉâ¤¤¤¿¡£»°¼ÙÈô¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¤À¡£ºò½©´ØÅìÂç²ñ·è¾¡¤ÎÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤ë·òÂç¹âºê¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¡¢£·²ó£¶°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£ºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤Ç¶¯µ¤¤ËÆâ³Ñ¤ò¤¨¤°¤Ã¤¿¡££²²óÀï¤Î²Æì¾°³ØÀï¤Ç¤Ï±¦¼êÃæ»Ø¤ÎÄÞ¤¬³ä¤ì¡¢£³²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¡£²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËÇ®Åê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Ìë¡£Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤ÏÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤ÈÅê¤²¹ç¤¦¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬¤ªÁ°¤ò²øÊª¤Ë¤¹¤ë¡£²øÊª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¾¡¤Æ¤ÐËÜÊª¤Î²øÊª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¡£¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÆ®»Ö¤òÇòµå¤Ë¹þ¤á¤¿¡£Í½Äê¤Ï£µ²ó¤Þ¤Ç¡£¤À¤¬¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤¿¡£¶¯¤¤¿´¤Î£±£¶ºÐ¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÀÐ³À·¯¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦º²¤¬½É¤Ã¤¿¡£¤è¤¯²øÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²øÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£´ÆÆÄ¤µ¤ó¤òÃË¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¥ÅÄ¡£Íê¤â¤·¤¤²£´é¤¬¡¢Æ±¹»£Ï£Â¤Î¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¾¾ºäÂçÊå¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë