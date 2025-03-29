¡ÚËèÆüÇÕ¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼X¡¡¥ê¥é¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àËÜÌ¿¡ªÌµÇÔ3Ï¢¾¡¤ÇÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤«¤¦
¡¡ÅÚÍËºå¿À¥á¥¤¥ó¡ÖÂè72²óËèÆüÇÕ¡×¤Ï¾¯Æ¬¿ô¤Ê¤¬¤éÁÇ¼ÁÇÏ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÌ¿¤Ï¿·ÇÏ¡¢¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¤òÏ¢¾¡Ãæ¤Î¥ê¥é¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤À¡£Á°Áö¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¤Ï¿·ÇÏÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¾å¤¬¤ê3F35ÉÃ1¤Ç4³Ñ9ÈÖ¼ê¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Áö¸å¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊüËÒ¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£µ¢±¹¸å¤Ï½çÄ´¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò½Å¤Í¡¢Æ°¤¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£¾¯¤·´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤¬¥Ý¥ó¶î¤±¤¹¤ëµ¤À¤Ç¡¢¤³¤³¤âÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¡£ºå¿À³°²ó¤ê¤ÏËöµÓ¤¬¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÌµÇÔ3Ï¢¾¡¤ÇÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÇÏÏ¢¡Ê8¡Ë¤«¤é¡Ê1¡Ë¡¢¡Ê2¡Ë¡¢¡Ê5¡Ë¡¢¡Ê6¡Ë¡¢¡Ê7¡Ë¡£