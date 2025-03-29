º£ÅÄÈþºù¡¡¤¢¤ó¥Ñ¥ó¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¡¡31Æü¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼ç±é¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤¬31Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Î°ì¸À¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£º£ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬Àï¸å½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿½÷Àµ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ÊÀþ¤äÅÀ¤Ç¤Ç¤¤¿Éä¹æ¤Ê¤É¤ÇÁÇÁá¤¯¥á¥â¤¹¤ë¡ÖÂ®µ¡×¤ÎÌ¾¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º£ÅÄ¤ÏÂ®µ¤òÎý½¬Ãæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤·¤¿Ê¸»ú¤ÇÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤â¡Ö¡Ê¾®¾¾¤µ¤ó¤¬¡ËÂ®µ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï»ëÄ°Î¨¤³¤½¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ãÆ°¤ÎÊ¿À®¤òÉÁ¤ÀÚ¤êÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤À¤¬¡¢º£ÅÄ¤ÎÄ«¿©¤ÏÊÆÇÉ¡£¡ÖÊ¢»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Î»þ¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤«Ìä¤¦¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¸å¡¢°ì½Ö´Ö¤òÃÖ¤¡Ö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡©¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÇÆüËÜ¤ÎÄ«¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£