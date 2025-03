【サンリオキャラクターズ くるくるアククリ】 4月 発売予定 価格:1箱352円

タカラトミーアーツは、玩具菓子「サンリオキャラクターズ くるくるアククリ」を4月に発売する。全10種類があり、価格は1箱352円。

本商品は、「サンリオキャラクターズ」デザインのアクリルクリップ。シナモロールやクロミ、ハローキティなど10種類があり、チューインガム1個が付属する。

デザインには「mybestflavor」アートを採用。クリップ箇所が回転するので色々な方向で、色々な所に挟むことができる。立てることもできるのでクリップとして使用しない時はインテリアとしても飾ることもできる。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656317