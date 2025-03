3月28日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 4.5周年スペシャル」を配信し、4.5周年キャンペーン情報や、「東方Project」とのコラボ第2弾の情報などが明らかになった。

「東方Project」とのコラボ第2弾が5月上旬より開催決定

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 4.5周年スペシャル】

2回目の「東方Project」とのコラボが5月上旬より開催されることが決定した。コラボ楽曲として追加されるのは、「チルノのパーフェクトさんすう学園」、「とうほう☆ワンダーランド」、「超ナイト・オブ・ナイツ」の3曲。全曲ビートまりおチームによる新アレンジで収録される。

「チルノのパーフェクトさんすう学園」は、「チルノのパーフェクトさんすう教室」をアレンジし、バーチャル・シンガーverで収録。

「とうほう☆ワンダーランド」は、「幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble」をボーカルアレンジした新規書き下ろし楽曲。ワンダーランズ×ショウタイムのセカイver.と、バーチャル・シンガーverが収録となる。

「超ナイト・オブ・ナイツ」は、「ナイト・オブ・ナイツ」をアレンジしたinst.verとなる。

さらに、ゲームもパワーアップしており、コラボ限定★4メンバー&アバターが追加となる。コラボキャラクター博麗霊夢、霧雨魔理沙、十六夜咲夜、八意永琳、チルノ、フランドール・スカーレットの6名と共演したコラボ限定★4初音ミクが必ず出現するガチャが開催される。さらに、このガチャを引くと、コラボキャラクター6名の限定なりきりアバターフルセットがついてくる。ガチャは1人1回のみ、有償クリスタル3,000個で引くことができる。

なお、楽曲情報やガチャのコラボイラストなどの詳細は、来月開催される生放送で公開される予定。

4.5周年記念イベントやキャンペーンが目白押し

3月30日で4.5周年を迎える「プロセカ」では、各記念イベントやキャンペーンが開催される。これらの情報が一挙に発表された。

まずは「ワールドブルームキャンペーン」が3月30日より開催される。こちらは、4.5周年を記念するイベントであると同時に、4月8日より順次始まるワールドリンクイベントの応援キャンペーンともなっている。開催期間は4月8日11時59分まで。

イベントやミッション、マイセカイの岩系素材を採取しワールドピースを集めることで、交換所にて「★4メンバー確定ガチャチケット」や「想いの純結晶」などの各報酬を獲得可能となっている。さらに、マイセカイで植物系の素材を採取すると「ふしぎな種」がドロップする。

3月30日より、ワールドリンクイベントの前日譚となるログインストーリーも公開される。今後開催のワールドリンクイベントに向け、キャンペーンとストーリーをぜひ押さえておきたい。期間は4月20日19時59分まで。

3月27日より「もうすぐ4.5周年ログインキャンペーン」が開催中となっている。期間中にログインすることで、毎日ライブボーナスドリンク(大)が贈られる。

3月30日より4.5周年記念ログインキャンペーンが開催される。期間中7日間ログインすることで最大、クリスタル3,000個、[4.5周年記念]無料ガチャチケット70枚、ワールドピース50個がプレゼントされる。なお、4月6日までに初回ログインが必要となっている。

[4.5周年記念]無料ガチャが開催される。4.5周年記念ログインキャンペーンなどでもらえる[4.5周年記念]無料ガチャチケットを使用することで引くことができる。期間は3月30日12時より5月22日23時59分まで。

挑戦するスタンプカードを選びクリアすることで報酬をもらえるミッション「4.5周年記念スタンプミッション」が3月30日12時より4月8日11時59分まで開催される。今回は、5つのカテゴリにおいて1カードずつ、合計5つのスタンプカードにチャレンジすることができる。「ワールドピース」をたくさん獲得できるチャンスとなっている。

4.5周年記念プレミアムプレゼントガチャが、3月30日12時より4月8日11時59分まで開催。このガチャは、★4メンバーが必ず1人出現するほか、4.5周年記念イラストの限定衣装やワールドピースを獲得できる。この衣装を獲得できるガチャは、有償クリスタル3,000個で1人1回限りとなっている。なお、今回の4.5周年記念イラスト・デザインはうごんばさんが担当している。

「4.5周年記念 ハートフルギフトガチャ」が、3月30日12時より4月8日11時59分まで開催される。★4メンバーが必ず1人出現するほか、「[4.5周年記念]ギフトチケット交換所」で使える「[4.5周年記念]ギフトチケット×50」と「ワールドピース交換所」で使える「ワールドピース×200」がついてくる。「[4.5周年記念]ギフトチケット交換所」では、各ユニットの「想いの純結晶」をはじめ、スキルスコアや「想いの小瓶」など豪華アイテムがラインナップされている。有償クリスタル3,000個で、1人1回限り。

「4.5周年記念セレクトリストガチャ LIMITED EDHITION」が3月30日12時より4月8日11時59分まで開催。セレクトリストで選択した、再登場の期間限定★4メンバー10人の中から、最低1人確定で出現するガチャ。こちらは、有償クリスタル5,000個で1人1回限りとなっている。

「4.5周年記念ブルームフェスティバルガチャ ドリームピック」が、3月30日12時より開催される。今回はドリームピックということで、新メンバー以外に好きなメンバー3名をピックアップメンバーにすることができるほか、ガチャボーナスで「ワールドピース」が獲得できる。

新ブルフェス限定メンバーはルカと穂波、同日に開催されるイベントのガチャで登場するメンバー3名も先行登場予定で、一歌、志歩、ミクの3名となっている。

先行登場のメンバーが活躍するイベントは、Leo/needのユニットイベント「Find the dream view」。こちらも3月30日より開催となる。

お得にクリスタルを購入できる「4.5周年記念セール」が、3月30日12時より4月8日11時59分まで開催される。今回はプロセカ公式ストアから購入すると「ワールドブルームギフト」がボーナスで付いてくる。セール商品の購入は1人1回まで。

ガチャチケットやアイテムが付いてくる「4.5周年記念セット」も登場する。3月30日12時より販売開始となる。

4.5周年楽曲追加情報も

4.5周年を記念し、沫尾さんの「Call!!」、亜沙さんの「吉原ラメント 再来盤」、wotakuさんの「マンハッタン」、奏音69さんの「クイーンオブハート」、みきとPさんの「バレリーコ」の5曲が収録されることが決定した。3月31日からは、4.5周年記念楽曲追加キャンペーンも開始となる。

EveさんがLeo/needに、香椎モイミさんがワンダーランズ×ショウタイムに楽曲提供!

4.5周年記念の追加楽曲以外にも4曲が追加される。

「第26回楽曲コンテスト プロセカNEXT」の採用作品となるyuichi NAGAOさんの「星宙メランコリア」がバーチャル・シンガーver.で収録される。

また、バルーンさんの「花に風」がVivid BAD SQUADの歌唱によるセカイver.とバーチャル・シンガーver.が、ユリイ・カノンさんの「スーサイドパレヱド」が25時、ナイトコードで。歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.が、Orangestarさんの「回る空うさぎ」がMORE MORE JUMP!歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.がそれぞれ収録となる。

Eveさんが、Leo/needの書き下ろし楽曲を提供してくれる事が明らかになった。また、香椎モイミさんが、ワンダーランズ×ショウタイムの書き下ろし楽曲を提供することが決定した。

ゲーム関連の情報も発表

4月のマイセカイミッションパスの内容を紹介

マイセカイミッションパスでは、限定ぬいぐるみシリーズのS/M/Lサイズ設計図を獲得できるものとなっており、4月はルカ、志歩、遥、冬弥、類、絵名のカラフェススタイルのぬいぐるみが登場する。

マイセカイに新たな天気と家具を収録

マイセカイに新たに天気と家具が追加となる。

天気は「虹」が追加される。虹にまつわる天気にまつわる会話や天気素材から製作できる「虹色アトリエルームシリーズ」も登場する。

難易度APPENDの楽曲を追加

難易度APPENDが追加される新たな楽曲が発表となった。追加されるのは「いちにのさんで」と「Beyond the way」、「ショウタイム・ルーラー」の3曲。

Vivid BAD SQUADのワールドリンクイベント「Turning Pain into Drive」開催

次回のワールドリンクイベントは、Vivid BAD SQUADの「Turning Pain into Drive」。開催期間は4月8日20時より4月20日19時59分まで。今回のワールドリンクイベントに合わせて新登場するユニットイベント限定メンバーには過去にリリースされたイベント書き下ろし楽曲の3DMVにアナザーカットが付く。メンバーと楽曲は以下の通り。

・青柳冬弥「blender」

・東雲彰人「フューエル」

・小豆沢こはね「リアライズ」

・白石 杏「街」

また、Vivid BAD SQUADの次に開催されるワールドリンクイベントは、ワンダーランズ×ショウタイムとなる。スケジュールは、5月9日20時より神代 類、5月12日20時より天馬 司、5月15日20時より草薙寧々、5月18日20時より鳳 えむ。

ゲーム外情報も盛りだくさん

アナザーボーカルアルバムの配信が決定

アナザーボーカルアルバムが、iTunes、Spotify、Amazon Musicなどの各配信サービスにおいて配信されることが決定した。

アフタートークがちょっぴり変わる

4月実施のアフタートークから一部内容がリニューアルされる。事前に募集された「イベントの感想」や「キャストへの質問」などについて答えるパートが新設される。

「セカイシンフォニー2025」続報が明らかに

「セカイシンフォニー2025」のサブビジュアルのイラストが発表となった。Lunarさんによるイラストで、MORE MORE JUMP!とミクが描かれている。

チケットは現在販売中だが、残りわずかな席もあるとのことなので、行くかどうかまだ迷っている人は、早めに行動した方が良さそうだ。

「第3回プロセカULTIMATE」など各受賞作を一挙発表!

「第3回プロセカULTIMATE」と「プロジェクトセカイ衣装デザインCP」の採用作品が発表となった。

「第3回プロセカULTIMATE」受賞作を発表

「プロセカULTIMATE」は「プロセカ NEXT」とは異なり、超高難易度楽曲に特化した公募企画。今回受賞したのはSTEAKAさんの「SAN値直葬」と、むさぬりゆさんの「0.0000034」の2曲。

STEAKAさん受賞コメント「こんばんは。いつも楽しく生放送を見ています。今回の楽曲は初音ミクv4xの全部の声質を織り交ぜて制作し、声の作業には沢山の時間を費やしました。数日間にわたるレコーディングに付き合ってくれた初音ミクさんに感謝しています。複雑な曲ですがノリやすく仕上がっていますので、是非楽しくSAN値直葬してくださいね」

むさぬりゆさん受賞コメント「はじめまして、むさぬりゆです。プロセカはマシンガンが収録された後あたりから遊んでいるのですが、当時は作曲を始めてすらいなかったので、今こうして採用されていることがまだ夢のようです。ちなみにタイトルの数字は『運命の人に出会える確率』です。この曲が誰かにとっての、運命の音楽になれることを願っております」

「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」受賞作を発表

「第53回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「フリー」。女性用の採用作品は、mell°さんの作品「Elysion Ange」。男性用の採用作品は、羽紫おりさんの作品「Shortcake*Gentleman」となった。

【女性用受賞作】

mell°さん受賞コメント「この度は採用いただきありがとうございます!『楽園からやってきた天使』をテーマに、地上と天界を結ぶリボンをモチーフとしてデザインしました。天使が持つ優雅さや神聖さを大切にしつつ、ふわふわのフリルとたくさんのリボンで、全体的にかわいく仕上がるよう意識しました。テーマ『フリー』とのことで、自分の“好き”を詰め込んだ衣装なので実装が今からとても楽しみです……!ぜひ たくさん着せて遊んでいただけたら嬉しいです♪」

【男性用受賞作】

羽紫おりさん受賞コメント「この度は採用いただきありがとうございます。この衣装は『ショートケーキの紳士』をテーマに 洋菓子などの要素を散りばめ、『スウィーツを見た時のトキメキ感』を表現しました。 そして紳士らしい燕尾服で甘すぎず、かつ後ろのエプロン風リボンをアクセントに、ライブ映えするシルエットを意識しました。この衣装で遊べる日が今から待ち遠しいです!」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、あずさんの作品「tweed ribbon girl」、Haruさんの作品「アンサンブル・ドール」。男性用の佳作受賞作品は、@oさんの作品「Starlight」、チョコ食べたいさんの作品「Cat Butler」の2作品。

【女性用佳作受賞作】 【男性用佳作受賞作】

現在、「第27回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第54回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」、そしてYouTubeショート動画を使った楽曲コンテスト「ショート楽曲コンテスト『puroseka60sec』」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「フリー」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「夏休み」がテーマとなっている。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K