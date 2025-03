昼は定食、夜は粋な肴と日本酒で一杯。人気シェフが手掛けるフラッグシップ居酒屋（東京・茅場町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、代々木上原のビストロなどを手掛ける人気シェフ・丸山智博さんによる新業態の居酒屋「MARUYAMA」が登場。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

MARUYAMA(東京・茅場町)

開放的な雰囲気の店内 写真:お店から

2025年3月22日、日本橋兜町の「K5」内に新たな居酒屋文化を発信する「MARUYAMA」がオープン。代々木上原のビストロ「MAISON CINQUANTE CINQ(メゾン・サンカントサンク)」や「ランタン 池尻大橋店」などを展開する株式会社シェルシュの丸山智博シェフが手掛けています。

「翠のたぬき冷奴」 写真:お店から

メニューには、東京・人形町「高柳豆腐店」の絹豆腐「きぬゆたか」にアボカド、新玉ねぎ、パセリピューレで作った天かす、自家製パセリオイルを合わせた「翠のたぬき冷奴」1,000円など、日本の食材とフレンチの要素をかけ合わせた創作料理がそろいます。

「安曇野放牧豚の焼売 発酵バターと黒七味」 写真:お店から

「安曇野放牧豚の焼売 発酵バターと黒七味」1,200円は、丸山シェフの故郷である長野県安曇野市のブランド豚とタケノコを使い、発酵バターと帆立の甘みをプラスし、黒七味のスパイシーさで豚肉のうまみを引き立てています。

お酒は焼酎と日本酒、クラフトサケを中心とした和酒がメイン。唐辛子と生姜、山椒という3つの辛さをかけ合わせ、白石酒造の芋焼酎を使った「特製ジンジャーサワー」1,300円など、オリジナル焼酎カクテルやノンアルコールドリンクにも日本らしさが光ります。

「MARUYAMA定食」 写真:お店から

お昼には焼き鯖に中東のミックススパイスであるザアタルを合わせるなど、具材をひと捻りしたおむすびを提供。常時6種類から2種類を選べるおむすびに、選べる主菜、汁椀、だし巻き卵、季節の副菜がセットになった平日限定の「MARUYAMA定食」2,300円や、ランチコース6,000円に加え、テイクアウトの「おむすびセット」1,500円も用意されています。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆MARUYAMA住所 : 東京都中央区日本橋兜町3-5 K5 1FTEL : 未開通

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

