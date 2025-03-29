¡Úµð¿Í¡Û¿·²ÃÆþ¤Î¹ÃÈåÂóÌé¤¬£µÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤ÈÌÔÂÇ¾Þ¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Î³«ËëÀï¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£µÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤È°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¡õÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë½éÆü¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÈå¤Ï£°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¤Ë°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó¡õ°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤Ë¤âÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÁÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Æ±ÅÀ·à¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï±äÄ¹£±£°²ó¤âÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¤·¡¢¥µ¥è¥Ê¥é·à¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ËÄ¹¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïº£Æü¤Ïº£Æü¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê±äÄ¹£±£°²ó¡¦ÀèÆ¬¤Î¡Ë¹ÃÈå¤Î½ÐÎÝ¤Ç¡ØÄü¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿µÕÅ¾·à¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£±£°¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£