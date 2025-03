1997年から今もなお大ヒットを飛ばし続ける劇場版『名探偵コナン』

2025年4月よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」のスターにて順次見放題配信が決定!

記念すべき劇場版第1作『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』から26作品が見放題で楽しめます☆

ディズニープラス 劇場版『名探偵コナン』26作品順次配信

1997年から2023年までの劇場版『名探偵コナン』26作品がディズニープラスのスターで4月より順次見放題配信されることが決定!

1997年に劇場公開された、江戸川コナンが爆破事件を捜査する記念すべき劇場版第1作『名探偵コナン時計じかけの摩天楼』、コナンのライバル怪盗キッドが劇場版に初登場した第3作『世紀末の魔術師』、コナンが敬愛するシャーロック・ホームズの登場で話題となった2002年の第6作『名探偵コナンベイカー街ストリートの亡霊』、劇場版で唯一コナンが正体の工藤新一に戻った作品で2016年の歴代劇場版人気投票で第1位にも輝いた第7作『名探偵コナン迷宮の十字路』、

劇場版10周年記念作品であり、日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞も受賞したオールスターキャスト作品第10作『名探偵コナン探偵たちの鎮魂歌』、Jリーグとのコラボでプロサッカー選手が本人役で登場し話題となった第16作『名探偵コナン11人目のストライカー』、

シンガポールを舞台にし、公開当時シリーズ最高興収の大ヒットとなった第23作『名探偵コナン紺青の拳』など、全23作品が見放題となります。

4月には劇場版最新作の公開も控えている劇場版『名探偵コナン』

数々の名場面をいつでもどこでも何度でも楽しめるようになります☆

ディズニープラス スターにて見放題配信されるタイトル一覧

タイトル劇場公開日1名探偵コナン 時計じかけの摩天楼1997年4月19日2名探偵コナン 14番目の標的1998年4月18日3名探偵コナン 世紀末の魔術師1999年4月17日4名探偵コナン 瞳の中の暗殺者2000年4月22日5名探偵コナン 天国へのカウントダウン2001年4月21日6名探偵コナン ベイカー街(ストリート)の亡霊2002年4月20日7名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード)2003年4月19日8名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン)2004年4月17日9名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー)2005年4月9日10名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)2006年4月15日11名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)2007年4月21日12名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア)2008年4月19日13名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー)2009年4月18日14名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ)2010年4月17日15名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター)2011年4月16日16名探偵コナン 11人目のストライカー2012年4月14日17名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)2013年4月20日18名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)2014年4月19日19名探偵コナン 業火の向日葵2015年4月18日20名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)2016年4月16日21名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)2017年4月15日22名探偵コナン ゼロの執行人2018年4月13日23名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)2019年4月12日24名探偵コナン 緋色の弾丸2021年4月16日25名探偵コナン ハロウィンの花嫁2022年4月15日26名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)2023年4月14日

ディズニープラスで見放題に!

2025年4月より、劇場版『名探偵コナン』26作品順次配信スタートです。

