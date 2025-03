a flood of circleの佐々木亮介主催による弾き語りツーマンシリーズ<雷よ静かに轟け>の第十夜が、7月4日に東京・浅草フランス座演芸場東洋館にて開催されることが発表となった。これは本日3月28日、橋本絵莉子(ex チャットモンチー)を迎えて行われた<“雷よ静かに轟け” 浅草フランス座演芸場東洋館 第九夜>公演終了後にアナウンスされたものだ。第十夜のチケットFC先行受付は本日22:00より4月6日23:59まで。第十夜のゲストは近日発表されるとのこと。

◆佐々木亮介 オフィシャルTwitter◆a flood of circle オフィシャルサイト◆a flood of circle オフィシャルTwitter◆a flood of circle オフィシャルFacebook◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル