¡Ú¹Åç¡Û³«ËëÅê¼ê¡¦¿¹²¼Äª¿Î¡¡ÄËº¨¤Î£±µå¤Ëµã¤¯¡Ö½é²ó¤«¤é¤¢¤Ã¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Ï£²£¸Æü¤Îºå¿À¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£°¡½£´¤ÇÎíÉõÉé¤±¡£³«ËëÅê¼ê¤Î¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÄËº¨¤Î£±µå¤Ëµã¤¤¤¿¡£½é¤ÎÂçÌò¤Ç£·²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ«¤¦¤Û¤É¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¤Ï¡¢½é²ó¤ËÍá¤Ó¤¿ÈïÃÆ¤Î¤ß¡£°ì»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ø¤Î£³µåÌÜ¡£´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ëÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£»î¹ç¸å¤â¡Ö½é²ó¤«¤é¤¢¤Ã¤Á¡Êºå¿À¡Ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³«ËëÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îà°ÕÃÏá¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¼«ÂÎ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢£²²ó°Ê¹ß¤Ï¡¢ºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¡¼¥Ö¤Îµå¼ï¤òÃúÇ«¤ËÅê¤²Ê¬¤±¡¢Ï¢ÂÇ¤òµö¤µ¤º¡££³²ó¤Ë¤ÏÀèÀ©¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¤·¤¿º´Æ£µ±¤òº£ÅÙ¤Ï£±£´£¶¥¥í¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢·è¤·¤ÆÅ¨¤ÎÍ×Ãí°ÕÂÇ¼Ô¤Ë¹¥¤ÊüÂê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥ÉÆ¬¤ËÅê¤²¤ëÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Ï²Ì¤¿¤·¡¢£·²ó¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£°¡×¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤â¡¢º£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ëÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤ÎÁ¥½Ð¤À¤Ã¤¿¡£