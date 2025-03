¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤½¤Ó¡Ù¤Ë¥À¥¦90000Ï¡¸«æÆ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¼ýÏ¿

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■水野良樹のソロプロジェクト「HIROBA」での対談をきっかけにコラボが実現!

いきものがかりが4月30日にリリースする11枚目アルバム『あそび』に新曲「あの日のこと meets 蓮見翔」が収録される。

この曲は、作曲を水野良樹が、作詞を8人組の人気コントユニット・ダウ90000の主宰でもある蓮見翔が担当した作品。編曲には、象眠舎の主宰者、CRCK/LCKSのリーダーでもある小西遼が参加した。

蓮見翔と水野良樹は水野のソロプロジェクト「HIROBA」での対談をきっかけに、ラジオ番組でも何度か共演。今回、水野からのオファーで作詞を依頼し、コラボレーションが実現した。

また、小西は2024年リリースのアルバム『いきものがかり meets』で「茜色の約束」の編曲に参加。

まさに、これまでの作品を通してつながった、あらたなクリエーターとの出会いで制作された楽曲となっている。

「あの日のこと meets 蓮見翔」は、蓮見と水野の共演の場ともなった、J-WAVE(81.3 FM)『Samsung SSD CREATOR’S NOTE』の3月28日放送回で初オンエアされる。

