21:30
米個人所得・支出（2月）
予想　0.4%　前回　0.9%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　-0.2%（個人支出・前月比)

米PCEデフレータ（2月）
予想　0.3%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)　
予想　2.5%　前回　2.5%（PCEデフレータ・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)

カナダ実質GDP（1月）
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.2%（前年比)

22:00
ナーゲル独連銀総裁、会議「インフレ期待と現実」出席

23:00
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）
予想　57.9　前回　57.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)

23:10　ミュラー・エストニア中銀総裁、講演

29日
1:15
米バーFRB理事（2月末で副議長退任）、銀行について講演（質疑応答あり）

4:45
ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、住宅市場に関する討論会参加（質疑応答
あり）

※予定は変更されることがあります。