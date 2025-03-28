ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米個人所得・支出（2月）

予想 0.4% 前回 0.9%（個人所得・前月比)

予想 0.5% 前回 -0.2%（個人支出・前月比)



米PCEデフレータ（2月）

予想 0.3% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.5% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)



カナダ実質GDP（1月）

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.2%（前年比)



22:00

ナーゲル独連銀総裁、会議「インフレ期待と現実」出席



23:00

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）

予想 57.9 前回 57.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)



23:10 ミュラー・エストニア中銀総裁、講演



29日

1:15

米バーFRB理事（2月末で副議長退任）、銀行について講演（質疑応答あり）



4:45

ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、住宅市場に関する討論会参加（質疑応答

あり）



※予定は変更されることがあります。

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