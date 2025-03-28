¡Ú¿·³ã¥°¥ë¥á¡Û¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤äÃøÌ¾¿Í¤âÄÌ¤¦¾ÆÆùÅ¹¤Ç〝¶Ë¾å¤ÎÆùÂÎ¸³〟¡ÚÄ¹²¬»Ô¡Û
Ä¹²¬±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç¤ï¤º¤«5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ø¾ÆÆù ³§Æ»±ñ¡Ù¡£
ÁÏ¶È20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤ÎÌ¾Å¹¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤äÃøÌ¾¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Å¹¼ç¡¦ÃÝÉô¤µ¤ó¤Î³Î¤«¤Ê¡ÈÌÜÍø¤¡É¤È¡Èµ»½Ñ¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åìµþ¤ÎÌ¾Å¹¡Ø½ö¡¹±ñ¡Ù¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤À〝Æù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È〟¤¬¸·Áª¤·¤¿ºÇ¹âµé¤ÎÆù¤ò¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÆÆù¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥¿¥ó¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø³§Æ»±ñ¡Ù¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¤Ç¤¹¡£
Èþ¤·¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¿¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª»®¤Î¾å¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤è¤¦¡£ÆÃ¤Ë½À¤é¤«¤¤¡Ö¥¿¥ó¸µ¡×¤«¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤Î¡Ö¥¿¥óÀè¡×¤Þ¤Ç¡¢°ì»®¤Ç1Ëç1Ëç°ã¤Ã¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÌÖ¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤ëÆù½Á¤È¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÌ¯¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¿¥ó¤ò¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢ ¥¿¥ó¤Î»Ý¤ß¤È¾å¼Á¤Ê»é¡£¿©´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ë¾å¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾å¥¿¥ó±ö¤Î¼¡¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆÃÁª¥íー¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
²£Éý¤Ï¤Ê¤ó¤È22cm¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¹âµé¤Î¡ÈA5¥é¥ó¥¯ÏÂµí¡É¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Æー¥¤Î¤è¤¦¤Ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥íー¥¹¤ò¡¢ÌÖ¤Î¾å¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»õ¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¡¢¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Ý¤ß¡Ä¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ëÆù¼Á¤È¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Æù¹¥¤¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÆÆù¤ÎÄù¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÎäÌÍ¡×¡£
¡Ø³§Æ»±ñ¡Ù¤ÎÎäÌÍ¤Ï¡¢¤½¤ÐÊ´¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¹õ¤¤ÌÍ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£è§¤Ç¤¿ÌÍ¤ò¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿É¹¿å¤ÇÄù¤á¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¥¥å¥¦¥ê¤Î¥¥à¥Á¡¦µí¤¹¤ÍÆù¤Î¥Á¥ãー¥·¥åー¡¦¥ê¥ó¥´¡¢¤½¤·¤Æ´Ý¤¯¤¯¤êÈ´¤¤¤¿¥á¥í¥ó¡£
¤Ò¤È¸ý¤¹¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ëÌÍ¤Î¿©´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¾ÆÆù¤ÎÍ¾±¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡º¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥À¤ËÀ÷¤ß¤ï¤¿¤ëÀäÉÊ¤Î¡Ö¾ÆÆù¡×¤È¡ÖÎäÌÍ¡×¡£
Ä¹²¬¤Ç¶Ë¾å¤Î¾ÆÆùÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¡Ø¾ÆÆù ³§Æ»±ñ¡Ù¤Ø¡£¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¾ÆÆù ³§Æ»±ñ
¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½»µÈ2ÃúÌÜ9-21
0258-39-3452
±Ä¶È¡Ã17:30～22:30
µÙ¡ÃÉÔÄêµÙ
ÁÏ¶È20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤ÎÌ¾Å¹¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤äÃøÌ¾¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Å¹¼ç¡¦ÃÝÉô¤µ¤ó¤Î³Î¤«¤Ê¡ÈÌÜÍø¤¡É¤È¡Èµ»½Ñ¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åìµþ¤ÎÌ¾Å¹¡Ø½ö¡¹±ñ¡Ù¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤À〝Æù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È〟¤¬¸·Áª¤·¤¿ºÇ¹âµé¤ÎÆù¤ò¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÆÆù¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥¿¥ó¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø³§Æ»±ñ¡Ù¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¤Ç¤¹¡£
Èþ¤·¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¿¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª»®¤Î¾å¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤è¤¦¡£ÆÃ¤Ë½À¤é¤«¤¤¡Ö¥¿¥ó¸µ¡×¤«¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤Î¡Ö¥¿¥óÀè¡×¤Þ¤Ç¡¢°ì»®¤Ç1Ëç1Ëç°ã¤Ã¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÌÖ¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤ëÆù½Á¤È¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÌ¯¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¿¥ó¤ò¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢ ¥¿¥ó¤Î»Ý¤ß¤È¾å¼Á¤Ê»é¡£¿©´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ë¾å¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾å¥¿¥ó±ö¤Î¼¡¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆÃÁª¥íー¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
²£Éý¤Ï¤Ê¤ó¤È22cm¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¹âµé¤Î¡ÈA5¥é¥ó¥¯ÏÂµí¡É¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Æー¥¤Î¤è¤¦¤Ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥íー¥¹¤ò¡¢ÌÖ¤Î¾å¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»õ¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¡¢¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Ý¤ß¡Ä¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ëÆù¼Á¤È¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Æù¹¥¤¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÆÆù¤ÎÄù¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÎäÌÍ¡×¡£
¡Ø³§Æ»±ñ¡Ù¤ÎÎäÌÍ¤Ï¡¢¤½¤ÐÊ´¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¹õ¤¤ÌÍ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£è§¤Ç¤¿ÌÍ¤ò¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿É¹¿å¤ÇÄù¤á¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¥¥å¥¦¥ê¤Î¥¥à¥Á¡¦µí¤¹¤ÍÆù¤Î¥Á¥ãー¥·¥åー¡¦¥ê¥ó¥´¡¢¤½¤·¤Æ´Ý¤¯¤¯¤êÈ´¤¤¤¿¥á¥í¥ó¡£
¤Ò¤È¸ý¤¹¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ëÌÍ¤Î¿©´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¾ÆÆù¤ÎÍ¾±¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡º¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥À¤ËÀ÷¤ß¤ï¤¿¤ëÀäÉÊ¤Î¡Ö¾ÆÆù¡×¤È¡ÖÎäÌÍ¡×¡£
Ä¹²¬¤Ç¶Ë¾å¤Î¾ÆÆùÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¡Ø¾ÆÆù ³§Æ»±ñ¡Ù¤Ø¡£¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¾ÆÆù ³§Æ»±ñ
¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½»µÈ2ÃúÌÜ9-21
0258-39-3452
±Ä¶È¡Ã17:30～22:30
µÙ¡ÃÉÔÄêµÙ