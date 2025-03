バルセロナは現在、ラ・リーガでは首位を走っており、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグも勝ち進んでいる。無冠に終わった昨季と比べて大きなメンバー変更が無かった中で、チームの躍進を大きく支えている存在を考えたとき、続々と大ブレイクを果たしていく若手たちの名前は真っ先に挙がるだろう。



タイトルを狙うハイレベルなチームにおいて、17歳ながら不動の存在となったラミン・ヤマルやパウ・クバルシと並んで、マルク・ベルナルもまたシーズン開幕前に新監督のハンジ・フリックから大きな期待を寄せられていた存在だった。しかし、リーグ戦第三節のラージョ・バジェカーノ戦でベルナルは左膝の前十字靭帯断裂という全治12か月の大ケガ負い、戦線を離脱することとなってしまった。





