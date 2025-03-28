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¡ãVerde/ ONEMAN LIVE­àThe Eclipse­á¡ä

2025Ç¯7·î6Æü(Æü) LIQUIDROOM EBISU
OPEN 17:00/START 17:30

[Member]
Gt:Í¥²ð(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Ba:à¢(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.KEN'ICHI

[Guest guitarist]
Gt.¸×(ALICE NINE.)

¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥ê¥¯Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î28Æü(¶â)18:00¡Á4·î13Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/verde/

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