£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î½é¤ÎÄê´ü¸ø±é¡Ö´°Çä¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×´§ÈÖÁÈ¡õ¿·¶Ê¤âÈ¯É½¡ª
¡¡½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¥¢¥Ë£Ì£É£Ö£Å¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤ÎÄê´ü¸ø±é¤È¡¢£Ã£Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡Á¥Æ¥ì¡ù¥·¥Í¥É¥é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ê£Ã£Ó£³£°£±¡Ë¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤Î£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ó£Í¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Äê´ü¸ø±é¤Ï£··î¤Þ¤Ç·î£±¥Ú¡¼¥¹¤Ç·×£µ¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè£±²óÌÜ¸ø±é¤Ï´°Çä¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±éÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡££È£Á£Î£Î£Á¡Ê£±£¶¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÄê´ü¸ø±é¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Þ¤¿Äê´ü¸ø±éÍè¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍè¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£´·î£²£³Æü¤Ë¤Ï¡¢£·£ô£è¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Â£å£á£ã£è¡¡£ï£ð£å£î£é£î£ç¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡££Á£Ì£Ì£Ù¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²«ºª¤Î»þ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¶Ê¤«¤Ê¤È¡£Í¼Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¿·¤·¤¤£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£´·î£²£¹Æü¤«¤é´§ÈÖÁÈ¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤Î£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ó£Í¡×¡ÊËè·îºÇ½ª²ÐÍËÆü¤Î¿¼Ìë£²£´»þ£³£°Ê¬¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£½é²ó¤Ï¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¥£é£î£ã¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤È¸µ£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÅìÍû±ñ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡£Ã£È£Ï£Ã£Ï¡Ê£±£¸¡Ë¤Ï½é²ó¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢Åª³Î¤¹¤®¤ë¤ªÅú¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Çº¤ß¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¿´¤¬µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸åÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¥²¥¹¥È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢£Ã£È£Ï£Ã£Ï¤Ï¡ÖÌ´¤ÏÂç¤¤¯½©¸µ¡Ê¹¯¡ËÀèÀ¸¤È¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤Î¡Ë£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£ÏÀèÀ¸¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ÄÀ¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿§¤ÇÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½©¸µÀèÀ¸¤Ë¥º¥Ð¥Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ´ÉôÊ¹¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£