ELSEEが、3rdソング「TOP IT ALL」(読み:トップイットオール)を4月23日に配信リリースすることを発表した。2024年9月にリリースした1stソング「POW POW」では、Giga & TeddyLoidが楽曲を提供、2025年1月にリリースされた2ndソングではボカロP・LonePiが歌詞を手掛けた新曲「Reset ≠ Reboot」が話題となっていたが、本日リリース発表された「TOP IT ALL」は、数多くのダンス&ボーカルグループへの楽曲提供を行っているヒットサウンドメイカー・MONJOEが手掛けていることが明かされている。

本日公開されたTeaser映像では、白い衣装を揃って身にまとったELSEEのメンバーが映し出され、「Wave, Catch, Look, Hit it, Shake, Up, Roll, Down, Slow」と、ダンスの表現ワードと共に洗練された姿を見ることができる。

リリース情報

3rdソング「TOP IT ALL」

2025年4月23日(水)リリース

https://orcd.co/elsee_top-it-all



◆収録内容

M1:TOP IT ALL

M2:TOP IT ALL (Instrumental)

◆クレジット

Lyrics : Kanata Okajima

Music : MONJOE, Kevin_D, YOUHA

Arrange : MONJOE

Jacket Illustration : YULIA

◆予約注文特典:https://www.elsee.jp





◆Apple Music(Pre-add)/ Spotify(Pre-save)特典

応募期間:2025年4月22日(火)23:59まで

・対象サービス:特典内容

Apple Music(Pre-add)応募者全員:ELSEE「TOP IT ALL」オリジナル待ち受け画像A

Spotify(Pre-save)応募者全員:ELSEE「TOP IT ALL」オリジナル待ち受け画像B

・特典引き換え方法

指定の応募フォームに必要事項をご記入の上、ご応募ください。後日、ご応募いただいた皆様にメールにて特典画像を送付いたします。



◆iTunes Store(Pre-order)/ Amazon Music MP3ダウンロード(Pre-order)特典

・応募期間:2025年4月22日(火)23:59まで

・対象サービス:特典内容

iTunes Store(Pre-order)、Amazon Music MP3ダウンロード(Pre-order)応募者全員:ELSEEメンバーからあなたへの限定メッセージボイス

・特典引き換え方法>

指定の応募フォームに必要事項をご記入の上、ご応募ください。後日、ご応募いただいた皆様にメールにて特典画像を送付いたします。



※Apple Music(サブスクリプションサービス)ではございません。1曲ごとに課金される単曲購入のみが対象となりますのでご注意ください。

※Amazon Musicは1曲ごとに課金されるMP3ダウンロードの予約購入のみが対象となりますのでご注意ください。

※Amazon Musicはモバイルアプリからの購入ができません。PCよりアクセスいただき予約購入ください。



3rdソング「TOP IT ALL」2025年4月23日(水)リリースhttps://orcd.co/elsee_top-it-all◆収録内容M1:TOP IT ALLM2:TOP IT ALL (Instrumental)◆クレジットLyrics : Kanata OkajimaMusic : MONJOE, Kevin_D, YOUHAArrange : MONJOEJacket Illustration : YULIA◆予約注文特典:https://www.elsee.jp◆Apple Music(Pre-add)/ Spotify(Pre-save)特典応募期間:2025年4月22日(火)23:59まで・対象サービス:特典内容Apple Music(Pre-add)応募者全員:ELSEE「TOP IT ALL」オリジナル待ち受け画像ASpotify(Pre-save)応募者全員:ELSEE「TOP IT ALL」オリジナル待ち受け画像B・特典引き換え方法指定の応募フォームに必要事項をご記入の上、ご応募ください。後日、ご応募いただいた皆様にメールにて特典画像を送付いたします。◆iTunes Store(Pre-order)/ Amazon Music MP3ダウンロード(Pre-order)特典・応募期間:2025年4月22日(火)23:59まで・対象サービス:特典内容iTunes Store(Pre-order)、Amazon Music MP3ダウンロード(Pre-order)応募者全員:ELSEEメンバーからあなたへの限定メッセージボイス・特典引き換え方法>指定の応募フォームに必要事項をご記入の上、ご応募ください。後日、ご応募いただいた皆様にメールにて特典画像を送付いたします。※Apple Music(サブスクリプションサービス)ではございません。1曲ごとに課金される単曲購入のみが対象となりますのでご注意ください。※Amazon Musicは1曲ごとに課金されるMP3ダウンロードの予約購入のみが対象となりますのでご注意ください。※Amazon Musicはモバイルアプリからの購入ができません。PCよりアクセスいただき予約購入ください。

ライブ情報

<ELSEE Free Street Live>

▼開催日時

2025年4月26日(土)

1st Stage 13:00

2nd Stage 16:00



▼会場

渋谷区立北谷公園

住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目7-3



※カードお渡し会、グッズ販売、来場における諸注意の詳細は後日お知らせいたします。



<ELSEE Free Street Live>▼開催日時2025年4月26日(土)1st Stage 13:002nd Stage 16:00▼会場渋谷区立北谷公園住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目7-3※カードお渡し会、グッズ販売、来場における諸注意の詳細は後日お知らせいたします。

関連リンク

◆ELSEE オフィシャルサイト

◆ELSEE オフィシャルX

◆ELSEE オフィシャルInstagram

◆ELSEE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ELSEE オフィシャルTikTok

◆ELSEE オフィシャルサイト◆ELSEE オフィシャルX◆ELSEE オフィシャルInstagram◆ELSEE オフィシャルYouTubeチャンネル◆ELSEE オフィシャルTikTok

さらに、「TOP IT ALL」のリリースに合わせて、4月26日に東京・渋谷区北谷公園にてフリーライブが開催されることも発表された。北谷公園は、2024年9月にダンス&ボーカルグループ・ELSEEとして初めてパフォーマンスを披露した場所だという。フリーストリートライブは13時と16時からの2公演を予定している。来場者限定のカードお渡し会やグッズ販売等も用意されており、詳細は後日発表されるとのこと。新曲「TOP IT ALL」の披露も予定されているので是非足を運んでほしい。なお「TOP IT ALL」は、本日より各種プレオーダーがスタートする。SpotifyのPre-save、Apple MusicのPre-add、iTunes Storeの予約注文・Amazon Musicの予約注文とそれぞれ異なる予約特典が用意されているので、こちらも是非チェックしていただきたい。