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open17:45 / start18:30
¢§BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower)
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
¢§GUEST
Mana (Moi dix Mois,MALICE MIZER)
ASAGI(D), ±ñ (ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é), Seth(Moi dix Mois)
HIZAKI (Versailles), TERU (Versailles)
MASASHI (Versailles), »þ±«(Quattro Cantare)
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¡ÊÌä¡ËBEA 092-712-4221
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¡ÊÌä¡ËYUMEBANCHI(Âçºå) 06-6341-3525
¢§BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower) ¢¨¿·²£ÉÍ¡¦Ê¡²¬¡¦Âçºå
Bass : »þ±« (Quattro Cantare) ¢¨»¥ËÚ¡¦Ì¾¸Å²°
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
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¢§BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower) ¢¨¿·²£ÉÍ¡¦Ê¡²¬¡¦Âçºå
Bass : »þ±« (Quattro Cantare) ¢¨»¥ËÚ¡¦Ì¾¸Å²°
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
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