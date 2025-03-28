edhiii boi¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¤À¤ê¤£¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«
edhiii boi¤¬¡¢4·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤«¤é¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¤À¤ê¤£¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤òËÜÆü3·î28Æü¤Ë³«»Ï¡£20»þ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Þ¥¸¤À¤ê¤£¡×MV
¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËKM¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢edhiii boi¤ÎÆ±À¤Âå¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡£¥µ¥Ó¤Î¡Ö¥Þ¥¸¤À¤ê¤£¡×¤È¤¤¤¦¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÀµÄ¾¤Ê²Î»ì¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç»×¤ï¤º²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
edhiii boi¤Ï¡¢4·î9Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ5·î¤«¤é¤ÏÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãedhiii boi 1st TOUR ¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¡ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù
Í½Ìó¡§https://lnk.to/edhiiiboi_20250409_CD
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
ÉÊÈÖ¡§XNBR-00001/B
²Á³Ê¡§\4,200(ÀÇ¹þ) \3,818(ÀÇÈ´)
ÄÌ¾ïÈ×
ÉÊÈÖ¡§XNBR-00002
²Á³Ê¡§\2,200(ÀÇ¹þ) \2,000(ÀÇÈ´)
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦Blu-ray(XNBR-00001/B¤Î¤ß)
2024Ç¯1·î26Æü¡Öedhiii boi 1st ONEMAN LIVE ¡ÉËþ¿ÈÁÏ°Õ¡ÉÄÉ²Ã¸ø±é¡×@½ÂÃ«duo MUSIC
EXCHANGE±ÇÁü¼ýÏ¿
Á´20¶Ê¼ýÏ¿
01. edhiii boi is here
02. Only God Knows
03. Higher Up
04. NO
05. Kawaii
06. ¤ª¤È¤â¤À¤Á
07. ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹
08. ¤ª¤È¤®ÏÃ
09. Forever Friend
10. Flower
11. StAR
12. ¥«¥á¥ì¥ª¥ó
13. Uiteru
14. GALAXY
15. Non Fiction
16. My Way
17. edhiii boi MEGA MIX
18. ±§Ãè
19. ÀÄ¤¤½Õ
20. TOKYO
¡¦CD(2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ)
Á´10¶Ê¼ýÏ¿
1. 2025
2. Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤
3. ÇúÁö feat.Novel Core
4. Ë»¤·¤¤¤ó¤À¤ï
5. ¥Þ¥¸¤À¤ê¤£
6. Á´ÉôËÍ¤Î¤»¤¤
7. ²Ö²Ð feat.SHU
8. ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
9. ²ÆµÙ¤ß feat.School boi
10. Å·ºÍ¥®¥ã¥ó¥°
ÆÃÅµ¡§
¡BMSG MUSIC SHOPÆÃÅµ: ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¡ÂÐ¾Ý: ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢Amazon:
¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±(½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×Ver.)
¡¡ÂÐ¾Ý: ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±(ÄÌ¾ïÈ×Ver.)
¡¡ÂÐ¾Ý: ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
£ÈÆÍÑÆÃÅµ: Ì¾»ÉÉ÷¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à2¼ï¡Ë
¡¡ÂÐ¾Ý¡§½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡ãedhiii boi 1st TOUR ¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¡ä
Âçºå¡¦Banana Hall
OPEN 17:15 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOUND CREATOR¡§06-6357-4400(Ê¿⽇ 12:00¡Á15:00 ¢¨½Ë⽇¤ò½ü¤¯)
2025Ç¯6·î1Æü(Æü)
Ì¾¸Å²°¡¦ell.FITS ALL
OPEN 17:30 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SUNDAY FOLK PROMOTION¡§: 052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)
Åìµþ¡¦Spotify O-EAST
OPEN 17:15 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§HOT STUFF PROMOTION : 050-5211-6077¡ÊÊ¿⽇12:00-18:00¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° Á°Çä¤ê\5,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¡¦Official Fan ClubÀè¹Ô
3/15(ÅÚ)19:30¡Á3/28(¶â)23:59
https://bmsg.shop/pages/edhiiiboi-fc-members
¡¦B-Town ÃêÁªÈÎÇä
3/30(Æü)10:00¡Á4/6(Æü)23:59
https://bmsg.shop/pages/b-town
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ÆÈÀêÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¡Ê¤Ô¤¢ÆÈÀê)
4/10(ÌÚ)¡Á4/18(¶â)23:59
¡¦°ìÈÌÃêÁªÈÎÇä
4/19(ÅÚ)10:00¡Á4/26(ÅÚ)23:59
¡¦°ìÈÌÀèÃåÈ¯Çä
5/3(ÅÚ)10:00¡Á
¡¦¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
HOTSTUFF PROMOTION
050-5211-6077
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡edhiii boi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡edhiii boi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡edhiii boi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡edhiii boi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë