NOISEMAKERが本日3月28日、Kj (Dragon Ash / The Ravens)を迎えた新曲「聲 (feat. Kj from Dragon Ash / The Ravens)」を配信リリースした。これに伴って同日20時にミュージックビデオが公開されている。

◆NOISEMAKER 動画 / 画像

NOISEMAKERにとって念願のKjとのコラボ作は、NOISEMAKER節のサンプリング音の中にも、力強さと優しさが溢れる仕上がりだ。自身初の日本語タイトル曲であり、メッセージ性の強さがうかがえるというもの。

NOISEMAKERは4月20日にZepp Sapporoで自身主催＜NOISEMAKER Pre, KITAKAZE ROCK FES. 2025＞を開催する。同イベントにはDragon Ashの出演が決定しており、同曲の披露も期待されるところだ。

■配信リリース「聲 (feat. Kj from Dragon Ash / The Ravens)」

2025年3月28日(金) 配信開始
配信URL：https://noisemaker.lnk.to/KOE


■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2025＞


4月20日(日)　北海道・Zepp Sapporo
open15:00 / start16:00
出演：NOISEMAKER / Dragon Ash / The BONEZ / Crossfaith / ENTH
▼チケット
一般発売：2/15(土) 10:00〜
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/kitakazerockfes2025/
・ローチケ：https://l-tike.com/kitakazerockfes/
・イープラス：https://eplus.jp/kitakazerockfes2025/
（問）マウントアライブ (050-3504-8700)

関連リンク

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