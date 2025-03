NOISEMAKERが本日3月28日、Kj (Dragon Ash / The Ravens)を迎えた新曲「聲 (feat. Kj from Dragon Ash / The Ravens)」を配信リリースした。これに伴って同日20時にミュージックビデオが公開されている。NOISEMAKERにとって念願のKjとのコラボ作は、NOISEMAKER節のサンプリング音の中にも、力強さと優しさが溢れる仕上がりだ。自身初の日本語タイトル曲であり、メッセージ性の強さがうかがえるというもの。

■配信リリース「聲 (feat. Kj from Dragon Ash / The Ravens)」

2025年3月28日(金) 配信開始

配信URL:https://noisemaker.lnk.to/KOE



■<NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2025>



4月20日(日) 北海道・Zepp Sapporo

open15:00 / start16:00

出演:NOISEMAKER / Dragon Ash / The BONEZ / Crossfaith / ENTH

▼チケット

一般発売:2/15(土) 10:00〜

・ぴあ:https://w.pia.jp/t/kitakazerockfes2025/

・ローチケ:https://l-tike.com/kitakazerockfes/

・イープラス:https://eplus.jp/kitakazerockfes2025/

(問)マウントアライブ (050-3504-8700)

NOISEMAKERは4月20日にZepp Sapporoで自身主催<NOISEMAKER Pre, KITAKAZE ROCK FES. 2025>を開催する。同イベントにはDragon Ashの出演が決定しており、同曲の披露も期待されるところだ。