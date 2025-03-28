NOISEMAKER、Dragon AshのKjを迎えた新曲「聲」を配信リリース
NOISEMAKERが本日3月28日、Kj (Dragon Ash / The Ravens)を迎えた新曲「聲 (feat. Kj from Dragon Ash / The Ravens)」を配信リリースした。これに伴って同日20時にミュージックビデオが公開されている。
◆NOISEMAKER 動画 / 画像
NOISEMAKERにとって念願のKjとのコラボ作は、NOISEMAKER節のサンプリング音の中にも、力強さと優しさが溢れる仕上がりだ。自身初の日本語タイトル曲であり、メッセージ性の強さがうかがえるというもの。
■配信リリース「聲 (feat. Kj from Dragon Ash / The Ravens)」
配信URL：https://noisemaker.lnk.to/KOE
■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2025＞
4月20日(日) 北海道・Zepp Sapporo
open15:00 / start16:00
出演：NOISEMAKER / Dragon Ash / The BONEZ / Crossfaith / ENTH
▼チケット
一般発売：2/15(土) 10:00〜
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/kitakazerockfes2025/
・ローチケ：https://l-tike.com/kitakazerockfes/
・イープラス：https://eplus.jp/kitakazerockfes2025/
（問）マウントアライブ (050-3504-8700)
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