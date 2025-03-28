¡ÖÉüµì¤Ï½Õ¤ÎÂ²»¤È¶¦¤Ë¡×Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1Ç¯2¤«·î ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®½Ð¿È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¡È¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤Îº£
ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®½Ð¿È¤ÇÅìµþºß½»¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Æ£ËÜÆ©¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¤ä¹ÔÀ¯¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤´¼«¿È¤Î¼Â²È¤âÈïºÒ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯ºÒ¤«¤é°ìÆü¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢X¡Êµì¡¦Twitter¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1Ç¯2¤«·î¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯ºÒ¤«¤é¡¢ÆóÅÙÌÜ¤ÎÅß¤¬²á¤®¡¢Ç½ÅÐ¤Ë¤â½Õ¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¤Îº£¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜµ»ö¡¢Âè11²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®½Ð¿È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Æ£ËÜÆ©¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡¢ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤Ï¡¢ÎØÅç»Ô¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¿Ì¸»ÃÏ¡¦¼î½§»Ô¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä®ÌîÄ®¤Ï¡¢1956Ç¯¤ËÎØÅç»Ô¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¸Íî¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢2ºÐ¤«¤é¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¡¢Ä®ÌîÄ®¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¹¤Ê¤ëÉüµì¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤à
ÂçÀã¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿2·î¤¬²á¤®¡¢3·î¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÆüº¹¤·¤¬º¹¤·¹þ¤àÆü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àã²ò¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ï©¤ä²ÏÀî¡¢¤¿¤áÃÓ¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÉüµì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹©»ö¤ä¸øÈñ²òÂÎ¤¬¹¹¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÇÄéËÉ¤¬·è²õ¤·¡¢Î®ÌÚ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿Ä®ÌîÄ®¤ÎÎë²°Àî¤â¡¢9·î¤ÎÈ¯ºÒ»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎ®ÌÚ¤äÀîÄì¤ÎÅÚº½¤ÎÅ±µî¤¬¿Ê¤ß¡¢ÅÚ¤Î¤¦¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿ÄéËÉ¤ÎÊä¶¯¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÇÂçÎÌ¤ÎÎ®ÌÚ¤ÈÅÚº½¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¸©Æ»6¹æÀþ¤ÎÄ®ÌîÄ®°ÀÂ¢ÃÏ¶è¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ÉÕ¶á¤â¡¢Éüµìºî¶È¤¬¿Ê¤ß¡¢¸µ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤ä¤¿¤áÃÓ¤ÎÉüµì¤â¿Ê¤à
Æ±¤¸¤¯ºòÇ¯9·î¤Î±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÎÅÚÀÐÎ®¤Ç¡¢Æ»Ï©¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ÛµÞ·¼³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä®ÌîÄ®¤Î²³¸Í¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤â¡¢ÅÚº½¤ÈÎ®ÌÚ¤ÎÅ±µî¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤¬¿·¤¿¤ËÊÞÁõ¤µ¤ì¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿Æ»Ï©¤¬°ÂÁ´¤ËÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3/26¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤È±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ´ÙË×Èï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡¢Ä®ÌîÄ®¹¹¾ÃÏ¶è¤ÎÇÀÆ»¤âÊä½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ°ÂÁ´¤ËÄÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÆ»Ï©¤Ë¤âÊä½¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â¡¢ºÙ¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤ËÍ¤êÆñ¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÄéÂÎ¤¬Êø²õ¤·¡¢±þµÞÂÐ±þÃæ¤ÎÅìÃÏ¶è¤Î¤¿¤áÃÓ¡Ê»ûÃ«Æâ-1¡Ë¤Ï¡¢ËÜ³ÊÉüµì¤Î¤¿¤á¤Î¡¢Â¬ÎÌ¡¦Ä´ºº¡¦Àß·×¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¼ÁÄ´ºº¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡ºà¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤¬ÉßÀß¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÉüµìºî¶È¤Î¿ÊÄ½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤ÎÉÔ°Â¤â¿ïÊ¬¤ÈÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î31Æü¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¸øÈñ²òÂÎ²ÃÂ®²½¥×¥é¥ó¤Îµ¼ÔÈ¯É½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·îËö»þÅÀ¤Ç¤ÎÎØÅç»Ô¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Î²òÂÎÎ¨¤Ï¡¢34.1¡ó¡£²òÂÎ´°Î»¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æº£Ç¯10·î¤È¤¤¤¦´°Î»ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢º£Æü¤âÄ®ÌîÄ®¤Ç¤Ï¸øÈñ²òÂÎ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
60¸®Ãæ55¸®¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿Ä®ÌîÄ®°ÀÂ¢ÃÏ¶è¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤È±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÎÆó½ÅÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä®ÌîÄ®¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë²òÂÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÇÆóÅÙ¤ÎÊøÍî¤òµ¯¤³¤·¤¿ËÌ±ß»³ÃÏ¶è¤ÎË¡ÌÌ¤â¡¢ºÆÅÙ¤Î¸ÉÎ©¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ËÜ³ÊÉüµì¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤âÀã¤ÎÆü¤â¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤éÆü¤¬Êë¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤´¿ÔÎÏ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯É÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Motoya Base¤ÎÍ½Ìó¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È
Àã¤Îµ¨Àá¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤â¤È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤µ¤óÊ»Àß¤Î24»þ´ÖµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹Motoya Base¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤âÆü¤ËÆü¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÕµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÃÄÂÎÍøÍÑ¤â¤¢¤ê¡¢Ä®ÌîÄ®¤Ï3·îÃæ½Ü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤Åß¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢½Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬Ä®ÌîÄ®¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹°èÈòÆñÀ¤ÂÓ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
°ìÊý¤Ç¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¶è°è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢°ÍÁ³¹°èÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æî»Ö¸«ÃÏ¶è»Ò¤É¤â²ñ¤ÎK¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù±ç¤¬ÆÏ¤«¤º¸ÉÆÈ¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä¡¢±þ±ç¥®¥Õ¥È¤Î¤ªÆÏ¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Î¹°èÈòÆñ¤Ï¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ç½ÅÐ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ»Ö¤ÎÊý¤ÎÎØ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤ê¡¢¹°èÈòÆñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë±þ±ç¤ò
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¤¬²á¤®¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é¤âÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤ª¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¥®¥Õ¥È¤Î¤ªÆÏ¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®ÌîÄ®¤´½Ð¿È¤ÎÍ¥¤·¤¤Êý¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¥Ä¥ê¡¼¡¢2·î¤ÎÀáÊ¬¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢3·î¤Ï¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥Ö¡¼¥±¤ò¡¢¤Þ¤Á¤ÎÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤µ¤ó¤ÈÆî»Ö¸«ÃÏ¶è»Ò¤É¤â²ñ¤µ¤ó¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â´¶È¡¦Â´±à¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥±¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ËÂçÊÑ´î¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤Á¤ÎÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È³Ú¤·¤¯Çº¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î±þ±ç¥®¥Õ¥È¤ä¡¢ÀÐÀî¸©¡¦ÎØÅç»Ô¤«¤é¤Î»Ù±çÊª»ñ¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ¸µÍ»Ö¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶èÄ¹¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢È¯ºÒ¤«¤é1Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿´¤ÎÉü¶½¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÂ¤¤¸¤¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¸î
2024Ç¯9·î¤«¤é¼î½§»Ô¾å¸ÍÄ®¤«¤éÎ®¤ìÎ®¤ì¤ÆÄ®ÌîÄ®¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÌÂ¤¤¸¤¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢2/9¤ËÄ®ÌîÄ®¤ÎÍ¥¤·¤¤Êý¤È¥É¥Ã¥°¥ì¥¹¥¥å¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ÇÌµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®ÌîÄ®¤ÎÍ¥¤·¤¤Êý¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¾å¤Ç¡¢±Â¾ì¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËèÆüÄ«ÈÕ¤È¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢ÊÝ¸î¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢ÌëÃæ¤äÁáÄ«¤Î¿Í¤¬µï¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤«Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¶áÎÙ¤ÎÌîÎÉ¸¤¥ì¥¤¤¯¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ë¤â±Â¾ì¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢±Â¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤â¤Ø¤Ã¤Ô¤ê¹ø¤À¤Ã¤¿¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÃÊ¡¹¤È´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤ä¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿Æü¤Ï¡Ö¥ï¥ó¡ª¡ÊÃÙ¤¤¤è¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢9·î¤«¤éÌó5¥ö·î´Ö¤Î¸òÎ®¤È¤ª¼Ì¿¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤ÆÄ®ÌîÄ®¤ÎÍ¥¤·¤¤Êý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
²ø²æ¤ò¤·¤ÆÂ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿Æü¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤Î¤ò¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢°ì»þÍÂ¤«¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶âÂôÊýÌÌ¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤µ¤ó¤«¤é°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼î½§»Ô¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼î½§»Ô¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¸¸å4¥ö·î¤Î¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤ó¤¬°ì½ï¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ËËå¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª»¶Êâ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ä®ÌîÄ®¤Ë¤ª»¶Êâ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Á¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¡×£±Æü¸ÂÄêÊüÁ÷
ºÒ³²»þ¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¡¦ÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤²¤é¤ì¤ë¥é¥¸¥ª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÅÅÇÈ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤é¤Ê¤¤Ä®ÌîÄ®¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î»þ¤â¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤Î»þ¤â¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯ºÒ°Ê¹ß¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤¬Ä«»ÔÄÌ¤ê¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÎÈï³²¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é10Æü¸å¤Î¤³¤È¡£ÈòÆñ½ê¤ËÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¡¢Ä®ÌîÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ª¥Ê¥¬¥ï¥¨¥Õ¥¨¥à¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Î×»þºÒ³²ÊüÁ÷¶ÉÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾ÊËÌÎ¦Áí¹çÄÌ¿®¶É¤µ¤ó¤¬ÌÈµö¤ÎÉôÊ¬¤ò¡¢ÅöÆü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ï¡¼¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÀÐÀî¡¢ÉÙ»³¡¢Ê¡°æ¡¢ËÌÎ¦3¸©¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ä¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿ë¤ËÎ×»þºÒ³²ÊüÁ÷¶ÉÀßÎ©¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬2/23¤ËÄ®ÌîÄ®¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¡¢Ä®ÌîÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ª¥Ê¥¬¥ï¥¨¥Õ¥¨¥à¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Î×»þºÒ³²ÊüÁ÷¶ÉÀßÎ©¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬2/23¤ËÄ®ÌîÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¸ÂÄêÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢Î×»þºÒ³²ÊüÁ÷¶É¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ï¡¢ÅöÆü10»þ¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸å¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉðÆâÆ«»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼ÖµÈ¾Ï¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ä²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¹¤°¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤ÎÄ®Ìî»Ù½ê¤Î¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ä®ÌîÄ®¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ä¡¢¶âÂô»Ô¤äÉÙ»³¸©Åù¤«¤é¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®ÌîÄ®Âè1ÃÄÃÏ¡¢Ä®ÌîÄ®Âè2ÃÄÃÏ¡¢¤â¤È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Ä®ÌîÄ®¤Î4¥ö½ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿°ÜÆ°²ñ¾ì¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¡¢Ä®ÌîÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´²ñ¾ì¤Ç±ä¤Ù250¿ÍÄ¶¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î1Æü¸ÂÄêÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢²¾Àß½»Âð¤ä¤â¤È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ç»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¼ê½ñ¤¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ï132Ëç¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤ÏËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤ÏÊ¡²¬¸©¤Þ¤Ç86·ï¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ø¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Î×»þºÒ³²ÊüÁ÷¶É¡ÊºÒ³²FM¡Ë¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä®ÌîÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÍ»Ö¤ÎÊý¡¹¤Ç±¿±Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸½ºß¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¸³ÊüÁ÷¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ª¥Ê¥¬¥ï¥¨¥Õ¥¨¥à¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¡ÖÄ®ÌîÄ®¤ÏÈòÆñ½ê¤â²ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²¤Î¶ÛµÞ»þ¤«¤é¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤«¤éÄ®¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢³¥¿§¤Î·Ê¿§¤Ë¸«¤¨¤Æ¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä®ÌîÄ®¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¤ªÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¤È2¤«·î¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢ÊóÆ»¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éü¶½¸µÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ä®ÌîÄ®¡¢¤½¤·¤ÆÇ½ÅÐ¤Ë¤ª¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤¦¤«Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
£ÍROËÌÎ¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÀ¼¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ëÆ£ËÜ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÈïºÒÃÏ¤Î¸½¾õ¤òNEWS DIG¤Ç¡¢Ëè·î·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£ËÜÆ©¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡Ø¥Î¥é¥Í¥³¤ÈÎø¤ÎÏ£¶â½Ñ¡Ù¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡£¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²¡Ù¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¼¹É®¤Ë·È¤ï¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®½Ð¿È¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö²Öºé¤¯¤¤¤í¤Ï¡×¤Î¾®ÀâÈÇ¤ò¼¹É®¡£2024Ç¯1·î1Æü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸°Ê¹ß¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¾ðÊó¤òÆü¡¹¤¤áºÙ¤«¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ,
¹©¾ì,
ÂçÁ¥,
ºë¶Ì,
Ä¹Ìî,
¿À»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡