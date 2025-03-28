◆ソフトバンク―ロッテ（28日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの有原航平が完全投球から一転、6回に突如崩れた。

2年連続4度目の開幕マウンドへ上がった有原。初回はわずか7球、3分で三者凡退で終える立ち上がりを見せる。その後も、5回まで45球とハイペースでアウトを重ね、一人の走者も許さない投球を披露した。

6回に入ると状況が一転する。先頭高部瑛斗に二塁打でこの日初安打を許す。続く上田希由翔に右翼フェンス直撃の二塁打を許すと、小川龍成に左前適時打、ドラフト1位新人の西川史礁に左前適時打など4連打で2失点。その後、藤原恭大にも右前適時打を許し、最後は佐藤都志也に右翼越えの1号2ラン。「0」を並べていたスコアボードに「6」の数字が踊った。

有原航平の投球成績

【１回】

西川 右飛

藤岡 一ゴロ

藤原 二ゴロ

【２回】

ポランコ 右飛

佐藤 遊ゴロ

ソト 右飛

【３回】

高部 中飛

小川 二ゴロ

上田 投ゴロ

【４回】

西川 二ゴロ

藤岡 二ゴロ

藤原 中飛

【５回】

ポランコ 空三振

佐藤 中飛

ソト 見三振

【６回】

高部 中二塁打

小川 右二塁打

上田 左安 ＋１

西川 左安 ＋１

藤岡 捕犠

藤原 右安 ＋２

ポランコ 右飛

佐藤 右本塁打 ＋２

ソト 捕邪飛