ペイサーズがウィザーズ相手に圧巻の162得点…約17年ぶりのハイスコアをマーク

3月28日(現地時間27日、日付は以下同)。インディアナ・ペイサーズは、敵地キャピタルワン・アリーナでワシントン・ウィザーズ戦に臨んだ。27日のロサンゼルス・レイカーズ戦をホームのゲインブリッジ・フィールドハウスでブザービーターの末に119-120で惜敗していたチームは、第1クォーターから45得点の爆発を見せた。

その後もペイサーズは面白いようにショットを決めていき、ウィザーズに一度もリードを許さずに162-109で完勝。チーム全体でフィールドゴール成功率64.1パーセント(59/92)、3ポイントシュート成功率57.4パーセント(27/47)、フリースロー成功率89.5パーセント(17/19)をマーク。

1️⃣6️⃣2️⃣ points.

yes, you read that right. pic.twitter.com/cv9fpBNLdf

- Indiana Pacers (@Pacers) March 28, 2025