ÃæÅÄ²ÖÆà¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥×¥í¿ý»Î¤Ø¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¡×
¡ÖÁ°ºî¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤ä°áÁõ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¿ý»Î¤Ë¤Ê¤êM¥ê¡¼¥°¤Ë¤â»²Àï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆËã¿ý¥«¥Õ¥§¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤ò¤¹¤ëÃæÅÄ²ÖÆà¤¬5·î27Æü¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£»£±Æ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤ÎÌô²Û¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó»£±Æ¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌô²Û¤ò¿ô¥ö·îÊ¬ÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡Ì¡²è»ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤âÀºÎÏÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅÄ¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæÅÄ¤¬º£Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡£
¡Öº£¤Ï¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ÏËã¿ý¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëã¿ý¥×¥í¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Ëã¿ý¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ªµÙ¤ß¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÚÆü¤ÎÆüÃæ¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤«¤À¤«¤Ê
1994Ç¯8·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T158¡¡2011Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤ÎÂè1´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2020Ç¯Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁÂè37´üÁ°´ü¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëËã¿ý¥«¥Õ¥§¡Öchun.¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2023Ç¯¡¢BEAST Japanext¡Ê¸½¡¦BEAST X¡Ë¤è¤ê¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆM¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@nakada_official¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷nakadakana_official¡Ë¤Ë¤Æ
¢¨ÃæÅÄ²ÖÆà 2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÁß¤Î©¤Æ¤ë¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê5·î27Æü¤ËÈ¯Çä
¼Ì¿¿¡¦³Þ°æ¼¤¼¨