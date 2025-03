ELSEEが、新曲「TOP IT ALL」を4月23日に配信リリース。また、あわせて本楽曲のティザー映像も公開となった。

(関連:【映像あり】ELSEE、白い衣装を身にまとったメンバーが映し出される「TOP IT ALL」ティザー)

本楽曲は、MONJOEが手掛けた。公開されたティザー映像では、白い衣装を揃って身にまとったメンバーが映し出され、「Wave, Catch, Look, Hit it, Shake, Up, Roll, Down, Slow」と、ダンスの表現ワードが連呼されるリリックと共に洗練された姿を見ることができる。

また、本楽曲のリリースに合わせて、4月26日に渋谷区北谷公園にてフリーライブが開催される。ライブは13時と16時からの2公演を予定。来場者限定のカードお渡し会やグッズ販売なども用意されており、詳細は後日発表される。

なお、「TOP IT ALL」は本日より各種プレオーダーがスタートしており、コンテンツスケジュールも公開された。

(文=リアルサウンド編集部)